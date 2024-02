Quién es el nuevo líder de Gran Hermano para esta semana

Agostina se convirtió en la nueva líder de la semana en Gran Hermano, una distinción que llega en medio de tensiones y conflictos en la casa.

A pesar de haber compartido una estrecha amistad desde el principio, las diferencias entre ella y Juliana, su ex aliada, han provocado un distanciamiento marcado.

La prueba del líder se llevó a cabo en medio de un clima tenso, con Agostina compitiendo contra otros concursantes. Después de un intenso desafío, la participante logró mantenerse en la cima y obtener el privilegio por segunda vez en el juego. En medio de la celebración, Agostina hizo una promesa que llamó la atención de todos.

“¡Que empiece el juego! Quería jugar sola ella, bueno que juegue sola”, expresó Agostina en una declaración dirigida a Juliana, evidenciando la ruptura de su amistad. Confiada en el apoyo del público, la concursante dejó claro su posicionamiento frente a la situación actual en la casa.

Gran Hermano: así fue la intensa pelea entre Agostina y Furia, ahora examigas y aliadas

El conflicto entre Agostina y Juliana ha escalado en los últimos días, alcanzando su punto máximo durante una discusión acalorada. Todo comenzó con un comentario en el que Agostina sugirió a Juliana que se comportara adecuadamente, desencadenando una serie de acusaciones y reproches mutuos.

La confrontación entre las dos concursantes se intensificó cuando Juliana acusó a Agostina de hacerse la famosa y dar órdenes. La discusión, que comenzó de manera verbal, pronto se convirtió en un enfrentamiento lleno de gritos y reproches.

“Te digo algo: no juguemos más juntas porque no tengo más ganas de que me des órdenes. Conmigo tranquila”, expresó Juliana en medio de la pelea, dejando en claro su posición frente a la situación.