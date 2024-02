Qué pidió Luis Miguel para sus presentaciones en Argentina: la extravagante lista

El Campo Argentino de Polo y La Rural serán los nuevos espacios que tendrán a Luis Miguel sobre el escenario. El cantante mexicano ya visitó Argentina pero vuelve con más fechas tras romperla en su gira mundial 2023.

Estos serán los nuevos shows de Luis Miguel en Argentina. / Gentileza

El día 5 de marzo se presentará en La Rural y al otro día comienza una seguidilla de shows en el Campo Argentino de Polo. Estos otros shows serán el 6, 8 y 9 de marzo; su gira en Argentina termina el 14 de marzo en Córdoba.

Luis Miguel. Foto: X / @Daviizzz7

Con solo conocer quién es y saber que muchas de sus canciones son un éxito mundial, no hace falta justificar todas las delicadezas que posee. Siempre que visita algún país del mundo, Luismi tiene ciertas exigencias tanto para su estadía como para sus shows y Argentina no es la excepción.

Esto pidió Luis Miguel para quedarse en Argentina

Durante el día de hoy, desde Socios del Espectáculo se dio a conocer la lista de todos esos pedidos que hizo el intérprete de “La incondicional”. “Una juguera para preparar jugos, una tabla de cortar con un cuchillo filoso, una canasta grande con una variedad de frutas y vegetales para preparar jugos”, comienza la enumeración haciendo referencia a los pedidos de catering.

Luis Miguel en Argentina.

Parece poco, pues sigue: “Un set up de té, favor de incluir limas verdes, una botella de miel local fresca, jengibre fresco, tazas de té, vasos de papel para café, cucharas”. Todos estos detalles expresados por Rodrigo Lussich no fueron los únicos, obviamente no debe faltar “una bandeja de pavo y variedad de fiambres y quesos, una caja de crackers, una botella de tequila, una caja de pañuelos”.

Como no todo se trata de comida y seguramente ha probado las especialidades de cada país que visita, Micky también pide detalles en lo que respecta a los muebles y decoración de donde sea que se quede.

Luis Miguel en Argentina.

“Un sofá de dos cuerpos, cómodo y limpio (en color claro, NO gris), un sofá de tres cuerpos, cómodo y limpio (en color claro, NO gris), una mesa ratona, dos mesas de apoyo, cuatro lámparas de pie, una mesa de banquete con mantel de color BLANCO”, sigue la extensa enumeración.

En lo que refiere a su espacio de aseo y preparación para los shows, también tiene peticiones especiales. “Un purificador de aire, un espejo de cuerpo entero grande, un espejo de maquillaje con luces, cuatro velas aromatizantes de vainilla, dos paquetes de toallitas húmedas de bebé sin perfume, un jabón líquido aroma de vainilla, una planta y un florero con 12 rosas blancas”, culminó el conductor del programa.