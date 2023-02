Paz Martínez, antes de cantar gratis en el Carnaval de Chacras: “A veces me siento el último romántico”

Observador de la realidad, le puso los versos más apasionados a historias de amor prohibidas o fugaces. Sabe muy bien acomodarse a la actualidad y su capacidad compositiva le permite crear desde una canción romántica o un cuarteto hasta un tango. Lleva más de cincuenta años como compositor y 40 años como Paz Martínez, desde el momento que decidió subirse con su piano al escenario e interpretar esos temas que calaron hondo en una generación.

El artista tucumano se siente un privilegiado, no solo por elegir cada trabajo, sino porque cantarle al amor no es nada sencillo y él sabe imprimir su estilo. Desde “Amor pirata”, un clásico de los ‘80 hasta “¿Y qué?”, la cortina musical de la novela “Padre Coraje”, hasta un tema para Los Palmeras, que saldrá en el próximo disco de la banda santafesina, son una porción minúscula del largo recorrido del cantautor en la música nacional.

“Elijo muy bien los trabajos. Nunca en 40 años hice una gira. Jamás hice una gira nacional, siempre toqué viernes, sábado y domingo. Pero hay artistas que lo disfrutan... Yo no. Me gusta volver a mi casa, estar con mis cosas, componer con el piano, la guitarra. Soy un bicho raro para ser un artista”.

-Lo bueno es que has podido elegir.

-Han pasado cuarenta años, es mucho tiempo. No es lo mismo subir a un escenario ahora, que cuando era joven. Pero por fortuna, la voz mía sigue exactamente igual. Porque hace muchos años, me salieron dos pólipos en las cuerdas vocales. Y ahí hice un tratamiento con Ana, una fonoaudióloga genial. Y ella me salvó la vida como cantante y es al día de hoy, que antes de subir al escenario hago media hora de relajación con los ejercicios que me enseñó Ana. Sigo cantando las canciones en el mismo tono, tengo menos melena.

-Pero sos metódico y cuidás tu herramienta como artista, que es la voz.

-Yo no dejé todo en manos de Dios, no lo dejé solo en la tarea. Por eso me cuido, no soy un tipo que no disfrute. Me gusta estar con amigos, viajar, trasnochar a veces Me gusta tomar un buen vino, pero siempre en una medida en la que tenga que hablar del vino y no hablar por el vino. Nunca en mi vida me agarré una curda. Tengo el límite bien marcado, en todo soy así.

El desafío de la permanencia

A lo largo de su vida, el Paz Martínez tuvo varias oportunidades de radicarse en el exterior y componer para otros artistas. Pero siempre eligió quedarse y se ganó el lugar que hoy ocupa: uno de los autores más prolíficos de la música, que creó grandes hits para Valeria Lynch, Paul Anka, Mercedes Sosa, Paloma San Basilio, Dyango, Rodrigo, Luciano Pereyra, Los Nocheros, entre otros.

Y en el medio del recorrido también abundan las anécdotas con el público y sus seguidores. Hombres y mujeres, que le han confesado las más insólitas historias de felicidad o desamor, donde sus temas fueron protagonistas.

“Tengo historias muy tristes, pero también felices. Me pasaron varias, pero hay una que me sorprendió y me sucedió en Mendoza”, rememora al teléfono el artista, que hoy vuelve a la provincia, como figura principal de los Carnavales de Chacras de Coria, donde brindará un concierto con entrada gratuita, en la plaza distrital.

Y recuerda: “En un concierto en La Casona, una mujer insistió en verme antes del show. Y yo no converso con el público antes de cantar, porque me concentro y repaso las letras. Insistió tanto, que le dije a mi manager que la haga pasar al camarín. Venía temblando y me contó que tuvo un amor pirata. Para mí esa no era la novedad, sino que la anécdota era que su amor pirata tuvo que ir a la cárcel. Entonces me contó: ‘Siempre fuimos fanáticos tuyos y cuando él estaba en la cárcel llamaba a la radio y pedía una canción tuya. Y yo le respondía con otra canción. Él ya pagó su deuda con la sociedad, no somos un amor pirata, sino que vivimos en pareja y en esta primera salida te venimos a ver’”.

Agrega: “Yo quedé sorprendido, porque la historia era diferente. Y al fin de cuentas, mis canciones han acompañado mucho a la gente, en distintas etapas, en la soledad, la felicidad. Es muy loco porque yo quería ser médico, pero me dediqué a la música y afortunadamente mis canciones ayudaron y acompañaron a la gente. Porque la música va directamente a la emoción del que la escucha”.

-Siempre que se habla de un amor prohibido, surgen temas.

-Sí. “Amor pirata” o “Prohibido nuestro amor”. Yo tengo grabadas más de 350 canciones y es una cosa extraña, porque han pegado esas canciones de desamor. Recuerdo que cuando Adrián Suar me convocó para escribir una canción para una tira me dijo: “¿Quién escribe mejores canciones de trampa que Paz Martínez en la Argentina? ¡Nadie!”.

Y yo escribo canciones de amor, pero también de otros temas. Hace poco escribí un aire de tango que se llama “Si viviera María Elena” (Walsh). Y lo grabé a dúo con Raúl Lavie. Está disponible en YouTube, y es una mirada actual al estilo “Cambalache”. Y cómo vería la realidad mi querida amiga María Elena. Y estoy muy orgulloso de escribir esa canción.

-Pero esos relatos de amor son diferentes, ya no se escuchan en la música actual. De alguna manera se perdió el romanticismo.

-Van por otros caminos. Yo estoy muy atento a la música urbana y otros géneros. Pero hay gente muy talentosa, que va por otro camino. De Argentina me gusta Tiago PZK, me gusta Trueno. Hay otro modo de decir las cosas. Y a veces me siento el último romántico, porque yo escribí “Amor pirata” o “Qué par de pájaros” y eran canciones muy duras para el momento. Y recuerdo que una parte del periodismo me pegaba y decía que era amarillista con esas canciones, que no tenía un mensaje social la canción de amor.

Como si el artista tuviera que cantar algo comprometido, que beneficie alguna ideología. No creo en los dogmas, no creo en las ideologías, sino en las ideas. Porque las ideas se van adaptando y las ideologías, es como si te pones un corsé de yeso que no te dejan mover de ese lugar. La ideología no cambia, y yo soy un tipo libre. Los que escribimos canciones de amor nos sentimos elegidos, porque puede servir para encender una chispa.

-Después de tantos años de oficio, ¿te conmueve más componer la música o la letra?

-Hago las dos cosas en conjunto, viene el combo completo, la “cajita feliz”. Me aparece la idea, por ejemplo veo cosas que tal vez el otro no las ve en la cotidianidad, la escribo y surge la melodía.

-¿Te sentís un artista reconocido en Argentina?

-Sí, por supuesto. No le vayas a preguntar a un chico de 20 años por mí, porque lo más probable es que no sepa. Hoy en Estados Unidos los chicos de 20 no saben quién es Bon Jovi. Y lo mismo sucede acá con grandes músicos. Te voy a contar algo muy divertido. Una noche fui a cenar a un lugar cerca de casa y el dueño me saludó. Y cuando viene la moza, jovencita, le dice: “¿Lo conoces?”. Y la chica con vergüenza dijo: “No”. Entonces le pregunté el nombre y se llamaba Milena. Y le dije que le iba a escribir un rap. Y a la semana siguiente pasé con la letra que decía: “Es natural Milena que no sepas quien soy. Yo vengo del pasado, en cambio vos eres el hoy. Pero si le preguntas a tu abuela, a tu madre te puede contar con algunos detalles, que aparecí de pronto en una novela…”. Y escribí “Un rap para Milena”. Claro que puedo escribir con ese pulso de la música, lógico que no puedo hacerlo como lo hacen hoy, porque tienen otro lenguaje. Pero entiendo el mecanismo.

