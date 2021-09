Paz Martínez: “Escribir para mí es como respirar”

Si el Paz Martínez se hubiese dejado llevar por aquel primer disco del cual vendió solo dos copias, seguramente hubiera tirado la toalla a mitad de camino. Este año es especial para el reconocido autor y compositor, que cumple 50 años de la primera canción registrada bajo su autoría. Tema que grabó cuando compartía escenario con Los Cantores del Rosario.

Hoy, el tucumano de 73 años tiene en su camino más de seiscientas canciones registradas y un gran puñado de éxitos en la música nacional y latinoamericana, que lo consagran como uno de los grandes compositores de la argentina.

Sin duda la popularidad la logró con “Amor pirata” en los ‘80, que fue el empujón que necesitaba para dar rienda a su incansable capacidad de escritor y llegar a componer para artistas como Madonna, Armando Manzanero, Valeria Lynch, Paul Anka, Mercedes Sosa, Paloma San Basilio, Dyango, Rodrigo, Luciano Pereyra, Miranda y Los Nocheros entre otros artistas.

Y aprovechando el aniversario redondo y la próxima salida de “Ciclos” su nuevo disco, el músico brindará su primer concierto por streaming, el sábado 16 de octubre, desde El Templo, el estudio de Patricia Sosa. Un encuentro con sus seguidores de Latinoamérica, para volver a escuchar sus inoxidables historias de amor y conocer su reciente obra.

“Vi que varios show por streaming se caían y no quise arriesgarme. Y hace dos meses me mandó un mensaje Patricia Sosa y me ofreció su lugar para hacer el concierto. Se llama El Templo y está todo acondicionado para hacer el streaming de manera perfecta. Ya lo conocí y estamos acomodando todo lo técnico para hacerlo finalmente”, detalla al teléfono el Paz Martínez sobre la cita virtual con su público.

-Lo bueno del streaming es que podes llegar en simultáneo al exterior y la gente lo agradece esa posibilidad.

-Siempre digo que los artistas somos el último orejón del tarro. Pero considero que también somos esenciales, no al nivel de los médicos, del personal de sanidad, de seguridad, pero somos esenciales, porque permanentemente acompañamos a la gente. Nosotros estamos al lado de la gente. Que no podamos estar físicamente no quiere decir que no estemos presentes.

La cuareterna como le digo, en distinta medida nos ha pegado a todos. Yo lo veo en mis nietos que realmente les pegó muy duro a los chicos. Nosotros en cierto modo estamos acostumbrados a los temblores, pero ellos no terminan de ubicarse. Igual la gente extraña el encuentro, porque los seres humanos somos pura emoción y uno necesita el contacto.

De una balada romántica a una cumbia santafesina

Aunque las baladas románticas se convirtieron en los grandes éxitos del Paz como “Piensa en mí” o “Fuera de mi vida” interpretadas por Valeria Lynch; o “Y qué”, cortina musical de la telenovela Padre Coraje, también coqueteo con otros géneros como el cuarteto con “Que ironía”, clásico que cantó Rodrigo. O volvió al folclore con “Agua, fuego, tierra y viento”, tema compuesto para Mercedes Sosa en el disco doble “Cantora”.

Ahora, después de cuatro años editará un nuevo disco y espera el estreno de un tema de su autoría para el grupo santafesino Los Palmeras.

-¿Hubo algún momento en el que no escribiste?

-Es que es superior a mí. Escribir para mí es como respirar, necesito escribir. De todas maneras en todo este tiempo y la cuarentena no me incentivó a escribir, al contrario, escribí muy pocas canciones que me brotaron. Escribí más que nada a pedido de algunos artistas y en ese caso me tengo que meter en el espíritu del artista. Yo le pongo la misma energía en todos los casos, como lo fue cuando escribí para Mercedes Sosa, que para mí fue la artista más importante que grabó una canción mía. Esa canción está en su disco “Cantora”. Yo le puse mucha energía para semejante desafío.

Ahora están haciendo las primeras maquetas de una canción Los Palmeras. Me pidieron que les escribiera una canción y me metí en el espíritu de la banda. Al igual que cuando escribí para Los Nocheros, me siento un Nochero. Eso cambia cuando tengo que escribir una canción para una mujer, porque no tengo espíritu femenino. Aunque escribí mucho para Valeria o Madonna.

Por lo general cuando escribo me surge la letra y la música junta. Después le doy forma con la guitarra o el piano. Para mí la hoja en blanco es un desafío y sé que le voy a encontrar la vuelta a la historia.

-¿Para vos ha cambiado la forma de escribir de acuerdo a los cambios sociales?

-La esencia no cambia, cambia el modo en el que envías el mensaje. Yo no puedo escribir en un español antiguo. Siempre mis canciones tienen un lenguaje cotidiano, que lo pueden entender todos. Cuido muchísimo la imagen de lo que estoy relatando. Yo soy autor y compositor y hay varios disparadores para escribir una canción. Por ejemplo, alguien dijo una frase y me parece bueno desarrollarla. O cuando me piden una canción, me fijo que no cantó ese artista. Mi manera de escribir una canción es tomar la imagen de la situación, y después lo que hago es escribirla con palabras.

-¿Hay alguien que aún tengas en el tintero para escribirle una canción?

-Yo sé porque me la hicieron escuchar, que Luis Miguel tiene grabada una canción mía. Está grabada, pero no se ha publicado en un álbum. Yo sé que la canción está grabada pero no salió a la luz.

-Contame sobre tu nuevo trabajo

-Este disco es muy particular. Porque el acompañamiento que tiene es muy minimalista, no suena una gran orquesta y banda. Son canciones muy despojadas e íntimas. Además con temáticas que nunca abordé, por ejemplo una canción que sin querer se la dedico a mi nieto. La canción se llama “Que sea de amor” y parte del concepto de esa frase: “¡Que tengas buena vida!”. Cuando escribo la primera que escucha mis canciones es mi esposa y cuando la escuchó se emocionó. Y me dijo: “¿Te diste cuenta que sin querer le escribiste una canción a Tomás?”. Y yo no me había dado cuenta, pero sin querer se la escribí a mi nieto más grande. Es una canción para que los abuelos se la dediquen a sus nietos.

-Cuando terminas una canción, ¿presentís que va a convertirse en un hit?

-Cuando escribo una canción me doy cuenta que está para las grandes ligas. Pero en reglas generales no escribo una canción de diez puntos. Mi canción llegará a ocho, pero jamás va a bajar a seis. Pero para que se convierta en hit hace falta que esa canción esté grabada por un artista importante y que la de a conocer. Un hit tiene tres patas; la canción, el artista y el marketing que tiene el artista. Por ahí sucede que una muy buena canción le permite al artista darse a conocer.

-¿Soles buscar a nuevos artistas en las plataformas?

-A veces sí, para no estar descolgado de la realidad. Pero no me quemo la cabeza con eso, además mi hijo siempre me trae algo para escuchar. También me conecto mucho con las redes, no le temo a eso y es una comunicación tan instantánea con el público que me gusta.

La Ficha

PAZ MARTÍNEZ POR STREAMING

Día y hora: sábado 16 de octubre, a las 21.

Entradas: $1300. En www.tickethoy.com