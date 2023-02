¿Otra vez copiando? Tini se “inspiró” en Shakira y lanzó una canción contra su ex

Desde que Bizarrap y Shakira se juntaron para generar la Session 53 que ha sido tendencia en todo el mundo, otras mujeres de la industria se han animado a rebelarse abiertamente de sus relaciones fallidas en las letras de sus canciones. Una de ellas es la argentina Tini Stoessel, que no se olvidó de su ex, el artista colombiano Sebastián Yatra.

Tini Stoessel publicó “Cupido”, su nuevo álbum de estudio, y compuso un tema en el que habla del desamor con una serie de versos que apuntan a su expareja, que hoy vive rumores amorosos en España con otras famosas.

Tini Stoessel y Sebastián Yatra mantuvieron un romance de poco más de dos años. Una historia que llegó a su punto final con la llegada de la pandemia y los distintos confinamientos que se llevaron a cabo en todo el mundo, y que dinamitaron la relación.

La ruptura sirvió de inspiración para la actual pareja de Rodrigo de Paul con una serie de canciones que este viernes han salido a la luz dentro del disco “Cupido”. Entre esos temas, llama la atención el que lleva por título ”Las Jordans”.

Tini estrenó su nueva canción y al parecer es dedicada a Sebastián Yatra

En dicha canción, Tini frasea a muchos usuarios de las redes sociales les hace recordar al romance que a día de hoy viven Sebastián Yatra y Aitana Ocaña. “No quiero saber si me extrañas o si te aburrió la de España”.

“Que te vaya bien, pero ahora estoy tranqui-tranquila. Ni me duelen ni las despedidas. Tú te fuiste y yo me puse más killa, más fina. Regalé las Jordan, ya no me combinan”, reza el tema de la exchica Disney.

Las reacciones en redes sociales al tema de Tini contra Yatra

Las palabras de Tini Stoessel en “Las Jordans” podrían confirmar el supuesto idilio que Sebastián Yatra y Aitana Ocaña habrían vivido en 2019, cuando el colombiano todavía estaba con la argentina y la catalana con Miguel Bernardeau. “Finalmente Tini lanza ‘Cupido’. La munición está servida con el beef a Aitana y Sebastián Yatra”, escribe un tuitero.

