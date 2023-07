Parmeggiani y Mut presentan sus obras en la muestra “Reconfirguración” del Espacio ArteH

El espacio Arte H, de Hipercerámico, inauguró dos muestras simultáneas de Demián Parmeggiani, artista de amplia trayectoria quien realiza obras plásticas de técnica mixta y collage, y Marcos Mut, escultor de obras medianas y pequeñas de metal plegado, y pese a la diferencia en los estilos y temáticas, ambas exposiciones -que abrió sus puertas el miércoles 5 y permanecerá hasta finales de agosto en Acceso Norte y Manuel A.Sáez de Las Heras- conviven armónicamente en la misma sala.

Serie Nueva York

Daniel Rueda, responsable de la sala y la difusión de las muestras, destacó el concepto de reutilización de materiales, aspecto en el que confluyen ambos artistas. “Nos traen una propuesta traducida como una invitación que radica en el manejo de cómo utilizar lo que ya tenemos. En sus obras se comprende la reorganización la recreación y el desarrollo de alternativas y se resalta también aspectos ignorados del material haciendo nuevos acercamientos y de esta manera obtenemos más entendimiento interpretado como el aumento del conocimiento” y remarcó la técnica que cada uno utiliza para abordar el material: “Mut lo propone a través de una chapa calada a la que dibuja o define en formas o retazos recortados generando una composición para armar un volumen, un nuevo objeto”.

Marcos Mut

“Parmeggiani tampoco se detiene en formas precisas atento en su caso juega con las masas arquitectónicas entendiendo el lienzo como un pentagrama gráfico a modo de notas musicales recurriendo a diferentes recursos plásticos y de diseño gráfico”, completa.

Sobre los artistas

Demian Parmeggiani es un artista nacido en Córdoba y radicado en Mendoza luego de un periplo que lo llevó a vivir en Estados Unidos, Italia y Francia, participando como ilustrador -y luego como responsable- de importantes publicaciones.

Demian Parmeggiani

“Yo empecé en una editorial que se llamaba Columba que vendía dos millones quinientos mil de cada ejemplar. Llegué a ser jefe de dibujantes de esa editorial”, cuenta el artista en una charla con Los Andes. “De ahí me fui a Nueva York, donde trabajé para Marvel, DC. Dibujaba a Superman, Batman, trabajé para Alemania, Inglaterra, Francia e Italia”, resume.

Serie Nueva York

Parmeggiani es un artista visual que se declara cultor de la figura humana, la arquitectura y el diseño. Trabajó profesionalmente como dibujante e Ilustrador en comics, publicidades, cine, libros, diarios, revistas y otros productos de la Industria gráfica. Además, desarrolló una carrera como director-editor de suplementos comerciales, coleccionables temáticos, diarios y revistas.

Demian Parmeggiani

Fue gerente de dibujantes en Editorial Columba, en Buenos Aires. Ediciones El Tony, Dartagnan, Intervalo, Fantasía, Nippur Magnum. “Lo sustancial es que cuando llego a Mendoza empiezo a trabajar para Los Andes. Yo dirigía el Tintero y un suplemento especial que se llamaba UPC21. Vendía ciento setenta mil de cada uno”, cuenta.

Además trabajó en Los Andes como gerente de Arte y Producción de suplementos, como también en otros matutinos del interior. “Después me fui a Diario Uno, donde dirigí el suplemento Alfabeto y todos los proyectos del grupo, donde llegué a ser parte del directorio durante 15 años”.

Serie Nueva York

Las obras de Parmeggiani tienen un increíble trabajo de luz, perspectiva y color que transportan a cada uno de los espacios que propopone mediante la utilización de piezas gráficas imbricadas en la obra.

En la exposición realizada en el Espacio ArteH, no faltan referencias a Mendoza y Buenos Aires, aunque la serie “Nueva York” es la más prolífica. “A Nueva York lo dibujé infinidad de veces. Papá era un gran arquitecto y a mí me quedó esta etapa en la que hago paisaje urbano que incluye dibujar la ciudad. Me parece muy lúdico. Me me permite jugar con todo: el color, la publicidad, lo negro, lo blanco, lo gris. Nueva es un es un eh inspira cualquier orden estético”, concluye.

Por su parte, Marcos Mut le contó a Los Andes cómo comenzó su interés por el trabajo sobre chapa.”Es un oficio heredado de mi papá. Él era profesor pero en su casa se armó un tallercito metalúrgico, entonces yo desde chico siempre estuve viendo retazos de caños, fierros y todo lo referido a la metalúrgica”, cuenta y agrega: “mi papá me enseñó desde chico a soldar como para tener un oficio. Después yo hice un año en la facultad de artes y me decidí a empezar a experimentar con pedazos de metal y la posibilidad de que eso después se convirtiera en una escultura”.

Marcos Mut

Uno de los aspectos más relevantes del trabajo de Mut es cómo logra captar una dinámica de movimiento con retazos de chapa ondulada. “Eso tiene que ver con la técnica que estoy trabajando, que básicamente yo no parto de una idea previa ni de bocetos. Simplemente voy directamente al material, que básicamente sería dibujar sobre chapa y luego recortar ese dibujo, pero es un dibujo más bien gestual, como si fuese un garabato, como algo rápido, sin pensarlo y parto de ahí. Luego voy a recortar, soldar, plegar todo para sacarlo de ese plano y llevarlo a buscar el volumen para verlo como con la impronta de la escultura”, explica y agrega: “en esa improvisación que hay con respecto al material, van surgiendo formas y figuras”.

En cuanto a su fuente de inspiración, Mut se remite a los vanguardistas: “El expresionismo, el cubismo, toda esa parte de la historia del arte digamos, me gusta unir los dos lenguajes, la escultura y la pintura, pero también pienso que más bien están inspiradas en pinturas, dibujos y en el arte gráfico”.

Lasobras de Mut de pequeña talla

Marcos Mut se define como autodidacta, y su rodaje por distintas salas y espacios públicos dan cuenta del profundo trabajo interior que refleja su obra. “Mi trabajo ha formado parte de exposiciones colectivas e individuales, en las principales salas y museos de Mendoza, como: Museo Provincial Ernesto Guiñazú, Casa Fader en 2009, Museo de Arte Moderno en 2013, Espacio de Arte Julio Le Parc 2014, Imagen galería en 2016. En el 2018, me postulé para el concurso del Fondo Nacional de las Artes, obteniendo el tercer puesto en la categoría escultura-objeto. Luego fui invitado a exponer en Bs. As. en dos muestras colectivas: en Galería Constitución, y en BSM Art Building. Actualmente fui seleccionado en el Salón Regional de Artes Visuales Vendimia 2021-2022. Si bien, gran parte de mi obra gira en torno a la escultura, también exploro otras formas del lenguaje artístico como el gráfico, las instalaciones e intervenciones urbanas”, concluye su presentación.

Marcos Mut

En este sentido, Daniel Rueda considera que “los talentosos artistas Mut y Parmeggiani nos traen una propuesta traducida como una invitación que radica en el manejo de cómo utilizar lo que ya tenemos”, declara en la presentación. “A ambos, los une un enorme creatividad en la reconstrucción utilizando los retazos de metal pegados soldado y esmaltado el primero y los productos gráficos impresos fotos tintes lápices, óleos y pasteles el segundo. Nos permitan otro camino para recibir la realidad y organizarnos mentalmente también recordar que la lista de las artes visuales es grande y que abarca técnicas tradicionales y otras novedosas una nueva oportunidad para pensar en la dimensión común que engloba tantas técnicas y recursos diferentes que es lo visual entendido como aquello que requiere de la atención del espectador para percibir a través de la mirada los detalles que componen una obra de arte”, concluye.