Numerología: qué es la vibración de los números y por qué afecta nuestra vida

La numerología aún es considerada una pseudociencia para los deterministas científicos, sin embargo cada vez más personas refieren sentir ciertas emociones -aunque duren pocos segundos- frente a sincronicidades numéricas como 111 o 444. Esto puede deberse a que existe una creciente creencia en que cada número representa una frecuencia vibratoria, y que la consecución de los mismos dígitos puede potencias esa frecuencia de modo tal que pueda generar cambios en el plano físico, traer mensajes de otras dimensiones (Dios, ángeles, familiares fallecidos, etc) y hasta indicar qué decisiones tomar en ciertos momentos de nuestra vida.

.

Detrás de este concepto básico se abre paso la numerología, que es el estudio de las vibraciones de los dígitos y sus significados. En numerología, se dice que los números son uno de los conceptos humanos más perfectos y elevados, y quienes lo practican, enseñan a utilizar los números en su beneficio, por medio del estudio de su influencia.

De igual manera, cada número tiene un significado y tiene ciertas características las cuales designan cosas. Por ejemplo, con la suma de los dígitos de la fecha de nacimiento se obtiene un número del 1 al 9, si es mayor, se deberá sumar los números que lo componen hasta obtener un solo dígito, detrás del cual se develan habilidades, debilidades, como nos relacionamos con otros, sucesos que probablemente pasarán en nuestra vida y la misión de vida que tenemos.

.

En el año 530 a.C. Pitágoras, filósofo griego, desarrolló en forma metódica una relación entre los planetas y su “vibración numérica”. Le denominó “música de las esferas”. Mediante su método de numerología afirmó que las palabras tienen un sonido que vibra en consonancia con la frecuencia de los números como una faceta más de la armonía del universo y las leyes de la naturaleza.

De igual manera, la Kabbalah, un libro de texto que trata sobre el misticismo y el pensamiento de los judíos, utiliza las 22 letras del alfabeto hebreo para encontrar el significado numerológico de un nombre.Cada letra está alineada con un número y luego se suman. Esta técnica la utilizaron en su momento los filósofos cabalistas para ocultar textos en la Cábala ante miradas profanas.

Los números de la suerte para cada uno de los signos del zodíaco

En la antigua Babilonia, el método caldeo se centraba en la vibración de los números del 1 al 8. En caldeo, el número 9 es sagrado y representa todo aquello que podemos desear en el mundo, además de una conexión con lo divino. En esta técnica mágica, nos fijamos en la fecha de nacimiento y en los números alineados con las letras de nuestro nombre para encontrar nuestro destino.

La numerología llegó al mundo moderno de la mano de L. Dow Balliett, una influyente espiritualista de principios del siglo XX que escribió varios libros sobre el tema. Su discípula, la doctora Juno Jordan, es la responsable de popularizar el método numerológico de la cifra única que utilizamos en el presente.

Según los numerólogos, los números son mucho más que una forma de medir o cuantificar lo que existe a nuestro alrededor. Es por esto que algunos sabios se han dedicado a observar la influencia de los números en las personas, como Pitágoras, quien, creía que el universo debe ser visto como un todo armonioso, donde todo emite un sonido o vibración. Los números del 1 al 9 están asociados a características específicas, que juntas abarcan toda la experiencia de la vida.

Qué es la misión de vida

Para la numerología uno de los datos más esenciales en la biografía de cualquier persona es su fecha de nacimiento. Esa combinación de números —que la disciplina asegura, no es nada casual— no sólo proporciona información acerca de los lados positivo y negativo de cada quien, también nos orienta, lo sepamos o no, sobre nuestra misión de vida.

Hacia dónde vamos y qué es lo que venimos a cumplir. ¿Por qué vinimos a esta vida? ¿Qué vinimos a aprender? Las respuestas nos dan la ruta a seguir para concretar nuestra realización espiritual y material.

La misión de vida marca el recorrido hacia la felicidad ya que, al sintonizarnos con nuestro propósito superior, con lo que vinimos a aprender, automáticamente comienzan a abrirse todos los caminos frente a nosotros: el camino del amor, el camino de la prosperidad y el camino del éxito en todas sus manifestaciones.

Por eso, una vez que la encontramos, resultará mucho más fácil expresar satisfacción con la vida y hay una especie de reconciliación con todo lo que nos tocó vivir antes de encontrar este sendero de perfección que es el cumplimiento de nuestra misión.

La numeróloga Julieta Rutenberg señala en una entrevista realizada a Clarín en abril que, así como la astrología utiliza la carta natal como instrumento, “cada ser humano tiene su propio funcionamiento energético y esto se puede comprender a través de una carta numerológica”.

La energía del universo hoy puede medirse a través de aparatos “que cuantifican y cualifican la velocidad de las frecuencias de ondas electromagnéticas, que, a su vez, están codificadas por números para poder ser comprendidas”. Así el estudio numerológico nos indica cómo funcionan los números que traemos al nacer y para que nos servirán.

.

A modo de ejemplo, si naciste el 16/10/1973 se suma: 1+ 6 + 1+ 0 + 1+9+7+3 = 28. Luego, sumamos el resultado nuevamente: 2 + 8= 10. Así, como debemos llevarlo a una cifra de un dígito, quedaría: 1 + 0 = 1. Tu misión de vida será un 1. Los únicos números que no se reducen son el 11, el 22, el 33 y el 44, pues son números maestros.

Qué son los números maestros

Los números maestros son los que, siendo una repetición, no se reducen a un solo dígito y a quienes los poseen se les atribuye ciertas características espirituales y morales. Esencialmente, los números maestros son el 11, 22 y 33, aunque en los últimos años también se considera al 44.

.

El poseer uno de estos digitos dobles implica una cierta responsabilidad y obligación moral ya que hay que responder a la vibración superior que emanan. Hay personas que no saben sobrellevar tal resposanbilidad y simplemente viven con la energía de un número básico pero aquellos que saben gestionar dicha energía sus acciones y actos suelen sobresalir y más relevantes que la de los demás.

Hay que entender que las motivaciones que mueven a estas personas no siempre serán comprendidas por los demás y es por eso que a veces se sentirán solos o decidirán embarcarse en proyectos o acciones sin ayuda de nadie. Esto simboliza que aquellas personas tienen un número maestro son aquellas que sienten una energía interior que les dice o les llama a realizar acciones relevantes sin esperar nada a cambio.

Es un número que debe ayudar a toda la humanidad al transmitir conocimientos . Tienen una misión de amor universal difícil de desarrollar en estos tiempos porque requiere del desapego material.

Los números de la suerte para cada uno de los signos del zodíaco

Al 11 y al 22 podemos encontrarlos en nuestra fecha de nacimiento, ya sea en el día o en el mes, y al 33 y al 44 sumando día, mes y año o solamente día y mes.

Por otro lado, la energía de estos números puede meter a la persona bloqueos, luchas personales, sensaciones desagradables o experiencias dolorosas para que adquieran una visión de la vida más elevada y perceptiva.

Los números maestros se diferencian del resto de los números porque despliegan su fuerza hacia la sabiduría y la apertura de conciencia a nivel masivo.