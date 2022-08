Nito Artaza: “Soy un artista que hace política”

Nito Artaza vuelve una vez más a Mendoza, pero ahora para hablar un poco de él. Su trayectoria es tan grande que imaginamos que hay mucho para contar, como en esta nota, en la que el capocómico se mete con la política, terreno más que conocido por él, y una mirada aguda sobre cómo trabajar con el humor en un país en el que muchas veces la realidad se confunde con un chiste malo.

Para Artaza el humor es una herramienta de defensa ante la amargura de lo cotidiano, pero a su vez no cree que se pueda hacer humor con todo. El límite está en no herir susceptibilidades. Hacia el final de la nota, el humorista cuenta qué lo une a Mendoza con un grato recuerdo, habla de sus amigos y su admiración por nuestra provincia.

Nito Artaza presenta El barrilete cómico

Venís a Mendoza con El Barrilete Cómico, ¿de qué se trata este show?

Un espectáculo humorístico musical, por supuesto que tiene participación también del público y sketches, monólogos y musicales. Es muy divertido. Lo hice bajo la dirección de Cecilia Milone, en su momento en Mar del Plata, en el medio de la pandemia y ahora se me ocurrió sacarlo en gira. En septiembre vuelvo a empezar acá en la calle Corrientes, hacemos otro espectáculo.

Este es un espectáculo que me dio una gran satisfacción y al público también, porque bueno, hablo un poco de mi vida que es un poco barrilete. Soy un barrilete. Fue Cecilia, mi esposa, quien me dijo “Barrilete cómico le tenés que poner porque no sos un barrilete cósmico, sos un barrilete cómico”.

En el show hablo un poco de mi vida y por supuesto repaso la historia de todas mis imitaciones y pasa toda la actualidad que va de los gobiernos actuales a los anteriores, el papa y a cómo somos los argentinos. Es un espectáculo muy divertido, en ese sentido.

¿Cuesta encontrarle comicidad a la actualidad o el país en el que vivimos es un chiste que se cuenta solo?

No, yo creo que, al contrario. El humor es una especie de defensa. Yo siempre le aconsejo a la gente que tenga sentido del humor para encarar la vida. Es una especie de defensa el humor. Uno se defiende con un chiste para no amargarse con algunas cosas que pasan. Yo siempre digo que el humor tiene que ser crítico al poder. Eso resulta más efectivo que ser consecuente con quienes gobiernan, genera muchos chistes porque no se pueden cubrir todas las necesidades de la gente y entonces hay más personas que se quejan de quienes nos gobiernan.

Bueno, vos estuviste dentro de la política, ¿cómo fue ese paso?

Era más gracioso Juez (Luis Juez, senador de la provincia de Córdoba) que yo (se ríe). De ahí extraje muchos títulos de mis espectáculos, hubo uno que se llamó Danza con Cobos, que fue un éxito. Julio (Cobos) me preguntó “¿le vas a poner Danza con Cobos?” porque lo había visto en el diario y yo le dije que sí, “ya vas a ver que va a andar muy bien”. Esto fue después de la votación de la 125 (proyecto de ley de retenciones al campo que terminó con la votación del entonces vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, con su famosa frase “Mi voto es no positivo).

En el en el rol de senador que me ha tocado con honor ser, presenté más de 300 proyectos. En ese ámbito traté de estar a la altura de las circunstancias. Tengo leyes que han salido, como el adelanto del aguinaldo antes del 25 de diciembre, para 6 millones de trabajadores, o las sumas remunerativas incorporarlas al básico o, por ejemplo, las cuentas sueldo gratuitas, yo fui parte de ese proyecto, con las tarjetas de débito que antes les descontaban los bancos. En fin, en el ámbito de la política, ahí, trataba de hacerme el serio.

El kirchnerismo votará en soledad la ley de Abastecimiento

¿Volverías a la política o ya es una etapa pasada?

Voy a volver. Mi vocación está intacta, tengo un partido en Corriente que se llama Cambio Popular y la política para mi familia, desde mi bisabuelo en adelante, ha sido un camino siempre de ida. Ahora quizás estoy más dedicado a mi actividad privada porque tengo dos teatros, producciones y estoy ahora en gira, acompañando a Cecilia con Drácula, que fue una experiencia impresionante, pero sin embargo no dejó de monitorear permanentemente a Corrientes y tener mi proyecto político. Soy un artista que hace política. Yo creo que la Argentina, hoy más que nunca, necesita acuerdos, pactos, consensos y tener un proyecto nacional. Como político recorro mi provincia, pero como artista todo el país y uno se da cuenta de la potencialidad que tiene la Argentina. Es increíble que podamos estar mal.

Si te vas a cuyo tenés toda una región vitivinícola y olivícola, si te vas a Neuquén está Vaca Muerta y el petróleo y si te vas al nordeste están los Esteros del Iberá y forestación. Tenemos lo que necesita el mundo que son alimentos y energía. Es increíble que la Argentina pueda estar así, por eso creo que necesita un orden, de ordenar ideas.

¿Cómo ves este a este Gobierno en particular?

A este Gobierno le tocó una pandemia de 2 años y además ha cometido también equivocaciones, sin embargo, en esta etapa de Massa soy optimista. Yo creo que casualmente hacía falta experiencia política y un hombre que vive para la política como es él. Creo que va a ayudar, pero independientemente de eso, de quien gane o no las próximas elecciones, Argentina necesita un proyecto nacional de políticas públicas permanentes. Saber qué se va a hacer con el endeudamiento, qué se va a hacer con el litio, con el petróleo, que se va a hacer con nuestros productos primarios y con el turismo, realmente pocos países del mundo pueden ofrecer tanto turismo como Argentina.

Yo soy un optimista tremendo para la Argentina. Yo pienso que mis hijos y mis nietos van a estar mejor que nosotros.

Volviendo al tema del humor, ¿se puede hacer humor con todo?

Yo evito hacer humor con todo, por ejemplo, el chiste de humor negro a mí no me entusiasma mucho, ni el escatológico.

Por supuesto, busco el chiste y subidos de tono puede ser que tengamos, pero nosotros hace mucho que cuidamos el tema del género. Desde hace mucho, no desde ahora. La mujer no está cosificada. La mujer tiene que cantar, bailar, actuar. Será porque nos ha dirigido la coreografía en espectáculos Eleonora Cassano, Reina Reech y Flavio Mendoza.

Al hacer humor con todo se pueden herir susceptibilidades. Yo no hago humor con todo, sí hay que tomarse las cosas con humor, pero no todo. Yo, por ejemplo, cuando se produjo el atentado de la AMIA estuve casi cuatro meses sin hacer humor, paré de hacer humor en la radio. Yo no creo que el espectáculo siempre deba continuar.

¿Cómo es tu vínculo con Mendoza? ¿Qué te seduce de nuestra provincia?

Bueno, a Mendoza siempre llevo a otra persona que me acompañe para que pueda traer los otros cuatro vinos que te dejan subir en el avión (se ríe). Tengo muchos amigos en Mendoza y he ido varias veces a hacer shows y a hacer teatro. He ido con (Miguel Ángel) Cherutti, con Cecilia (Milone) y solo. Lo que más me seduce es la copita de vino.

Desde muy chico he hecho viajes de estudios. Trabajaba con un colegio que hacía muchos viajes de estudios, de fin de año a Mendoza y fui como 6 o 7 veces con los alumnos, así que conozco bastante.

Admiro que, en esa tierra, porque hay que decirlo, una tierra bastante árida y difícil, se ha hecho algo tan próspero. La ley del envasado en origen yo la copie para la yerba mate en Corrientes. Tengo amigos en Mendoza. Marcelo Romano, Julio Cobos y Adolfo Bermejo. Me resulta un placer, sinceramente, visitar Mendoza y hacerlos reír, así que los esperamos con la familia. Es un show familiar.

El Barrilete Cómico

17 de agosto

21.30 hs

Las entradas se consiguen a través del sitio EntradaWeb