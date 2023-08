Nicolás Repetto y Vero Lozano, las fotos del antiguo romance que pocos recuerdan y no terminó bien

Nicolás Repetto y Vero Lozano fueron pareja en los ‘90 y es un romance que pocos recuerdan. Son muchos los famosos que se vincularon desde lo sentimental, que incluso se conocieron trabajando, pero con el tiempo esa pareja quedó en el olvido, y el de los conductores de televisión es uno de ellos.

El periodista y la conductora de “Cortá por Lozano”, no solo tienen en común haber sido y ser actualmente, en el caso de ella, figuras de Telefe. Sin también los une un amor del pasado, ya que estuvieron en pareja durante ocho meses en 1994.

Nicolás Repetto y Vero Lozano, las fotos del antiguo romance.

Si bien duró solo unos meses esa relación, les alcanzó el tiempo para ser tapa de revista. Además, fueron fotografiados por paparazzis durante sus vacaciones en las playas del Caribe.

Es que en ese momento, Repetto era de los conductores más importantes de la televisión argentina. Por lo que los ojos estaban puestos en la chica, hasta ese momento desconocida, que conquistó el corazón del periodista, a quien le llevaba 13 años de diferencia.

“Fuimos novios pero yo tenía 23 años y ahora tengo 42, ni idea.. Salí 8 meses, buena onda, ¿qué sé yo? Él vino al programa y yo fui al suyo. Pero hubo una época en la que yo estaba prohibida en Sábado Bus, no iba”, contó Verónica Lozano años atrás en una entrevista al ser consultada sobre su historia de amor con Repetto.

Pero fue el comentario que la conductora hizo en otra nota, también de años atrás, en la que quedó en evidencia que no terminaron bien. “Esa relación fue una resta, que no agregó a mi carrera. Me molesta que crean que le debo algo: en la tele evolucioné ya separada de él. Lo único que me redituó es un ingrediente cholulo, que ensució mi figura”, dijo en su momento.

Nicolás Repetto visitó Cortá por Lozano

Sin embargo, el tiempo curó posibles heridas que pudieron haber quedado en ambos. Es que Nicolás Repetto visitó el ciclo Cortá por Lozano. Y no solo se sentó en el divan, sino también jugaron a embarcar el corcho en copas de vidrio, el juego que se volvió popular por Sábado Bus.

