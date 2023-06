Así luce Valeria, la hija de Nicolás Repetto que se dedica al fisicoculturismo

Nicolás Repetto tiene cinco hijos. Valeria es la segunda que tuvo el periodista con Cecilia Fontanarrosa y, a diferencia de su padre, ella no se dedicó a los medios; su pasión es el CrossFit.

Valeria Repetto, de 40 años, no ha cambiado sus metas y si bien desde siempre tuvo un perfil bajísimo y apenas es conocida en los medios, ser noticia por su vida fitness.

Así luce la hija de Nicolás Repetto a los 40 años

La joven, que es mamá de Morena y Alma, hace casi 10 años se empezó a dedicar al crossfit y es propietaria de un gimnasio de box en Escobar, llamado Cross 300 Fitness Club.

“El cross fit me ayudó con lo que me pasaba y es algo que hoy veo con la gente que viene a mi box: te cambia radicalmente y, aunque después de ejercitar te duela todo, el estado de ánimo es otro”, dijo Valeria Repetto a la revista ¡Hola! Argentina.

Así luce la hija de Nicolás Repetto a los 40 años

“En mi caso, me permitió descubrir a la deportista que había en mí. Trabajaba como tripulante de cabina de pasajeros en vuelos y a la par me empecé a preparar para competencias, a capacitar, porque sabía que quería vivir de esto”, agregó.

Finalmente contó porque llegó a adquirir el gimnasio que es la base de su vida: “Después de dar clases en distintos lugares y una vez que me sentí preparada, mi marido y yo, con mucha valentía, dejamos nuestros trabajos e invertimos nuestros ahorros para poner este box”.

La relación de Valeria con Nico Repetto

La hija de Nicolás Repetto contó que cómo es la relación con su padre: “Pasamos por muchos momentos de mayor cercanía y otros de menos. Las familias ensambladas tienen cosas divinas y otras complejas”.

En la misma entrevista, Valeria Repetto opinó sobre cómo es no ser parte del mundo del que su padre explotó cada momento: “No es que me planteaba escapar del medio, simplemente no era mi camino. Cuando terminé el colegio y no sabía qué quería hacer, me dijeron: ‘Bueno, tenes que laburar”.

Así luce la hija de Nicolás Repetto a los 40 años

Valeria confesó que probó por lo mediático, pero no era lo suyo: “Estuve un año en la productora de mi papá y me encantó la experiencia, pero con mi hermano Nico siempre tendimos a ir para el otro lado”, cerró.

Así luce la hija de Nicolás Repetto a los 40 años

