Natalia Oreiro: una charla íntima con una mujer “Casi Muerta”, pero feliz

Natalia Oreiro está “casi muerta”, pero feliz. Del otro lado del teléfono, un hola y una sonrisa que traspasa la distancia. Previo al estreno de “Casi Muerta”, la película dirigida por Fernán Mirás que se estrena el 6 de julio, en todas las salas del país, la actriz habló con Diario Los Andes sobre la película, su familia y el amor.

Una mujer a la que le queda un mes de vida y tres amigos que van a ser de sus días, los mejores – o no - de su vida. Una cuota de comedia que tiene mucho de humor negro y de lo movilizante que significa tratar un tema como este. Casi Muerta es una adaptación de “Bypass”, la comedia vasca nominada a 15 premios Goya, incluidos Mejor Película y Mejor Guion. Es, además, una producción de Cinema 7 Films, Non Stop Studios, Particular Crowd, en coproducción con Montelona Cine (Uruguay).

Natalia Oreiro protagoniza "Casi Muerta", una comedia negra, dirigida por Fernán Mirás

La película cuenta la historia de María, Javi, Paula y Lucas, cuatro amigos que se conocen desde la infancia. Tres de ellos continúan unidos, pero Javi se fue a vivir al Uruguay, y por una situación fortuita de María, lo llaman de urgencia, y vuelve. Los tres amigos deciden cuidar a María. Se vuelven a encontrar en ese núcleo muy unido que eran de niños, y resurge de alguna forma un amor que se tenían en la infancia María y Javi, pero se ven en el impedimento de poderlo concretar por la vida misma, y por lo que le pasa a ella. Pero no pueden detener lo inevitable. “Casi Muerta” habla de la amistad, del amor, de la muerte, de las cosas importantes de la vida, una comedia divertida y desopilante.

Lo que muchos no saben, y que Natalia Oreiro nos cuenta, casi como una infidencia, es que Mirás, además del director, fue un gran mentor a la hora de elaborar algunas cuestiones del personaje, y es que la película se rodó luego de que Fernán Mirás sufriera un aneurisma cerebral, que lo llevó a estar internado en terapia intensiva y por el cual le colocaron un stent.

Con el buen humor que lo caracteriza, el actor y director pudo transmitirle ciertas sensaciones, emociones a Oreiro, en calidad de paciente. Nadie puede decir que no le pone cuerpo y alma a la profesión.

Mirás y Oreiro trabajaron juntos en “Re loca”. Mirás ya venía de presentar su ópera prima como director, “El peso de la ley”, un drama criminal protagonizado por María Onetto, Paola Barrientos, Darío Grandinetti y Darío Barassi, entre otros. Según relata Oreiro, fue ella quien le pidió que en su próxima película la tuviera en cuenta.

Natalia Oreiro protagoniza "Casi Muerta", una comedia negra, dirigida por Fernán Mirás

Y así fue. “Acepté sin leer el guion”, reconoce Oreiro sin poder esconder la emoción que tenía de volver a trabajar con su amigo y en una historia tan impactante. Después se terminó de convencer cuando leyó el texto de la película. El elenco de “Casi Muerta” se completa con Diego Velázquez - Paola Barrientos - Ariel Staltari - Alberto Ajaka y Violeta Urtizberea

Hay que tener coraje para hablar de la muerte y muchos más para reírse de ella. Con total franqueza, Natalia reconoce que empezó a tener real miedo a la muerte después de ser mamá. “Me aterra pensar que algo me puede pasar” suelta Natalia a la vez que confiesa que empezó a cuidarse en algunos aspectos como la práctica de algunos deportes extremos.

Merlín Atahualpa es su mundo. Antes de empezar la entrevista avisa que él está por llegar en cualquier momento y lógicamente la comunicación se va a ver interrumpida por un beso, un abrazo y un saludo de bienvenida de esos que duran horas para una mamá.

Pero el que llega en medio de la charla es Ricardo Mollo. Natalia se disculpa y pide un segundo. Muy en el fondo se escucha un saludo divino, casi cómplice. “Estoy haciendo una nota para Mendoza”, se la escucha a ella. Uno podría imaginarla hasta dando un saltito de alegría, casi infantil, al verlo. La voz de Natalia suena a dulzura y alegría.

Natalia Oreiro, una mujer admiradora de su familia

Con un timing perfecto, el marido de Natalia Oreiro llega cuando estábamos hablando de las tareas de cuidado de su hijo. Natalia cuenta que Ricardo es compañero, de esos que van a la par. “Me sigue al cien y entiende la ‘mapaternidad’. Ricardo no solo se hace cargo de la parte que realmente le toca, sino que se queda con él cuando yo tengo que viajar a Uruguay y cuando salgo de gira a lugares donde Ata no puede venir, y yo lo mismo con él, pero pareciera que es más destacable cuando sucede en un hombre”, detalla Natalia.

“Yo lo destaco porque eso me permite poder dedicarme a lo que hago teniendo la tranquilidad de que Ata está con su padre, como Ricardo hace lo que hace teniendo la tranquilidad de que él está conmigo”, se sincera Oreiro sobre cómo funcionan como familia en la que los papás trabajan y se bancan mutuamente.

Sobre la maternidad y lo que le trajo como enseñanzas, Oreiro señala que Ata es una especie de maestro. “Yo siento que mi hijo me enseña más a mí de lo que yo puedo brindarle a él”, sentencia la actriz y conductora, y agrega, “todo el tiempo estoy revisando en mi propia historia lo aprendido, o mal aprendido, como para no trasladarlo”.

Natalia Oreiro, una mujer admiradora de su familia

Hay otro aspecto en el que se enfoca Oreiro, y es la maravillosa oportunidad que da ser madre de un varón, en un mundo en donde la perspectiva de género viene abriéndose paso a codazos entre los sesgos de una cultura patriarcal impuesta por generaciones. “Contribuir, como madre, a criar un niño varón en un mundo que necesita que las mujeres tengan igualdad de derechos, me parece fundamental. Las madres de hoy tenemos la gran responsabilidad de cambiar lo que, quizás sin quererlo, nuestras familias nos dieron como lo mejor, pero repitiendo modelos que no están bien y que ya no van”, reflexiona la actriz.

La preocupación de Natalia Oreiro por las infancias es genuina y tan grande que no queda sólo en la intimidad de su casa y la crianza de su hijo. En su rol de Embajadora de Buena Voluntad de Unicef, la actriz y conductora trabaja activamente por la niñez, sobre todo las más vulnerables. Desde ese lugar su opinión no sólo importa, sino que es hasta necesaria.

“Hay que ser muy cuidadosos e intentar que los niños sean niños, que disfruten de su niñez, que no quemen etapas. Es muy importante respetarles las necesidades de sus tiempos. No todos los chicos son iguales, ni quieren lo mismo, o aprenden igual. Nosotros venimos de generaciones en donde todo tenía que ser en el mismo momento y de la misma forma. No, la diversidad es importante y además es súper rica”.

Podríamos estar horas hablando de hijos, crianza respetuosa e infancias, pero seguimos camino y nos metemos en el trabajo de Natalia. Ahora su energía está puesta en el estreno de “Casi Muerta”, el próximo 6 de julio en todos los cines del país, pero este lunes también está de estreno, y es que vuelve “La Voz” a la televisión uruguaya y Oreiro es su conductora. Pero eso no es todo. Oreiro es un huracán imparable. “En septiembre estrenamos la segunda temporada de ‘Iosi, el espía arrepentido’, que está buenísima, por Amazon Prime, seguramente filme una película antes de fin de año y tengo varios proyectos de cine para el año que viene. Vamos viendo cómo se va acomodando todo”.

Los que somos de la generación que ya está abrazando los 40, es imposible hablar de Natalia Oreiro y no remitirnos a las novelas que protagonizó allá por los 90. Si bien hizo un montón de trabajos en televisión, sin riesgo a exagerar, “Muñeca Brava” fue LA novela. Mili “la Cholito” nos dejó un personaje entrañable y Oreiro una banda sonora que seguramente en este momento empezó a sonar en tu cabeza...”cambio dolor, por libertad”...Sí, va a estar ahí por horas.

La novela que catapultó a Natalia al mundo y nos hizo conocer su faceta musical. Archivo Los Andes

Es inevitable querer preguntarle si extraña esa tele, la que copaba la pantalla con culebrones nacionales y nos hacía, a muchas, tener el poster del galán de turno y querer vestirnos como nuestra heroína.

“Yo soy una enamorada de la tele y me parece muy triste no poder tener más ficción, porque en este momento hay una sola en televisión de aire, y porque hay mucha gente que no tiene las posibilidades de ver ficción que no sea de aire. Yo, de hecho, estaba en un proyecto que veníamos trabajando desde hacía casi 2 años y se volvió a suspender para más adelante. La verdad, lamentablemente, tengo la sensación de que no sé si va a volver a suceder la tele como nosotros la conocíamos, en poder hacer televisión de calidad diaria y exportarla. Así como nosotros hoy vemos todas las turcas, en su momento veían las nuestras en el mundo. No es una batalla perdida para nada, porque yo sigo creyendo que se puede hacer tele de buena calidad, pero por el momento estamos viviendo situaciones un poco más complejas. Esperemos que todo se acomode y que en algún momento pueda volver a resurgir”, responde Oreiro.

Natalia Oreiro protagoniza "Casi Muerta", una comedia negra, dirigida por Fernán Mirás

Pero Natalia también es cine y sobre eso, también tiene su mirada. “Cuando comenzaron las plataformas me asusté mucho porque dije, ‘ok, se terminó el cine’, pero en el medio vino la pandemia y me di cuenta de que las plataformas fueron una gran herramienta de difusión para todos los actores que antes hacían cine y que así llegaban a un montón de lugares. Es más, yo estrené ‘Nasha Natasha’ en Netflix, en medio de la pandemia, sin haber siquiera imaginado que eso podía suceder y llegó a millones de lugares. Ahora me doy cuenta de que pueden convivir porque muchas películas hoy, por un tema de realidad económica, serían imposibles de producir si la plataforma no acompañara, y en ese sentido me parece que está buenísimo; pero es importante que sigan existiendo las películas pequeñas e independientes porque son las películas que siempre nos han representado en el mundo, en los festivales y son muy necesarias, porque son las películas que hablan de las cosas que no quieren hablar los grandes medios, son las películas que hablan también de nuestra propia historia y que nos representan culturalmente en el mundo”.

Seguí Leyendo