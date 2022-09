Ricardo Mollo sorprendió a Natalia Oreiro en “¿Quién es la máscara?” y las redes estallaron

“¿Quién es la máscara?” completó su primera semana con un éxito arrollador, transformándose en líder en su franja horaria, con infinidad de celebridades ocultas bajo los más increíbles disfraces. En su cuarta emisión, el famoso ocultó resultó ser el marido de la conductora Natalia Oreiro, estamos hablando de Ricardo Mollo.

El músico apareció en el escenario personificando al dinosaurio “Saurio”, quien interpretó la canción “Contigo en la distancia”, compuesta en 1948 por el cantante cubano César Portillo de la Luz, y cuando empezó a entonar estas estrofas, su mujer no lo podía creer.

Tras esta actuación, la única investigadora que adivinó fue Karina “La Princesita” quien opinó: “Estoy segura que es Ricardo Mollo. Ese vozarrón es inconfundible”.

“Estoy sospechando algo. Si llega a ser verdad vamos a tener que arreglar algunas cuentas con la producción, no sé si con usted”, concluyó la conductora antes de que se confirmaran sus sospechas, ya que sobre el final del programa, apareció Mollo.

“Nunca me avisó, pero era obvio que era él...cuando éramos amigos él se dio cuenta que me gustaba y me dejó un sobre con un cd con esta canción”, reveló Natalia y cerró: “Lo caro que me va a salir esto”.

Ricardo Mollo sorprendió a Natalia Oreiro en ¿Quién es la Máscara?

“¡Qué venga Icardi!”, gritó Roberto Moldavsky, lo que desató las risas de todos. Al concluir el programa, la pareja que se casó en 2002 cuando ella tenía 23 y él 43, y que en 2012 trajeron al mundo a Atahualpa, se despidieron con un beso.

Las redes sociales estallaron al ver a Ricardo Mollo disfrazado

Apenas comenzó a cantar Ricardo Mollo dentro del personaje, en las redes adivinaron de inmediato de quién se trataba y muchos usuarios de Twitter se centraron en su inconfundible voz.

También hubo otros que elogiaron por demás la actitud del músico, ya que no asiste con asiduidad a programas de televisión, pero el hecho de darle una sorpresa a su mujer pudo mucho más: “Mollo dejó alta la vara para los varones”, concluyeron varios internautas.

Ricardo Mollo en ¿Quién es la Máscara?

Ricardo Mollo en ¿Quién es la Máscara?

Ricardo Mollo en ¿Quién es la Máscara?

Ricardo Mollo en ¿Quién es la Máscara?