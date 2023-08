Mirtha Legrand confirmó su vuelta a la televisión: en qué canal lo hará

Durante una entrevista con los medios en homenaje le hicieron a Mirtha Legrand en los Premios Sur, otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina, la Chiqui confirmó que próximamente volverá a la pantalla chica y lo hará en eltrece.

A pesar de sus palabras en el programa “Socios del espectáculo” conducidio por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, ambos comentaron que el contrato aún no estaba firmado. Incluso dijeron que su nieta Juana Viale volvió a la negociación, que no se descarta que la actriz haga los domingos y que incluya todo el programa, como ya lo han hecho en otros ciclos.

En la entrega del reconocimiento, Mirtha Legrand habló sobre gran velada del homenaje: “Estoy muy contenta y muy feliz, es una noche emocionante. Siempre me preguntaba por qué no me hacían un homenaje si soy la última sobreviviente de la época de oro del cine argentino”, aseguró y recordó esas viejas épocas de rodaje: “Era una maravilla firmar, había compañerismo, nadie hablaba mal del otro, era otro estilo, más familiero”.

QUÉ DIJO MIRTHA SOBRE JORGE MARTÍNEZ Y PABLO ALARCÓN:

En ese instante periodistas le preguntaron sobre la mala situación económica que enfrentan actores como Pablo Alarcón y Jorge Martínez y contestó, “es terrible, muy duro, es muy difícil y una lástima, deberían estar trabajando todos los actores. La deben pasar muy mal”.

Todo un caballero: qué le ofreció Luis Miguel a Mirtha Legrand cuando asistió a su show

Más allá de tener una agenda cargadísima y haberse accidentado en casa, Mirtha Legrand se hizo un lugar en el tiempo y acudió al show de Luis Miguel para el cual tenía entradas. Su presencia se viralizó en las redes porque el cantante tuvo un gran detalle con ella.

Marcela Tinayre detalló el encuentro entre Mirtha Legrand y Luis Miguel.

La noticia destacada fue que el ídolo mexicano interrumpió su presentación en el escenario para dirigirse exclusivamente a saludarla. Es que la presencia de una de las icónicas estrellas del teatro y televisión argentina es importante para todos, aunque sea Luis Miguel.

Más allá de esto, en la noche pasada Marcela Tinayre reveló un detalle desconocido acerca de otro acto amable del cantante hacia su madre. En medio de la transmisión de “Polémica en el bar”, la empresaria dijo: “Él la hizo llamar a mi mamá, a través de su asistente, para invitarla y le dejo su estacionamiento para que pueda estacionar más fácil”.

Marcela Tinayre detalló el encuentro entre Mirtha Legrand y Luis Miguel.

Seguido de esto aseguró que Luismi le prestó el camarín para que se retocara si así lo necesitaba. Sobre esto, Marcelo Polino mostró curiosidad sobre el accionar de la conductora de televisión, pero Tinayre se lo aclaró: “No, mamá no es chusma. Yo sí hubiera ido. Hubiera chusmeado qué crema usa, qué base. Todo, todo”.

SEGUÍ LEYENDO: