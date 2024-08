Mauro Icardi le hizo la peor jugada a Wanda Nara tras la separación: “Le cortó...”

Wanda Nara anunció semanas atrás se separación de Mauro Icardi y todo parece indicar que, esta vez, no hay vuelta atrás en esta decisión. No es la primera vez que hacen pública una ruptura desde que se desató el escándalo con la China Suárez, por lo que todo estará dicho cuando decidan firmar el divorcio.

Sin embargo, en las últimas horas trascendió una jugada de parte de Mauro Icardi, que algunos tildaron de machista de parte del futbolista. Es que, según contó Majo Martino en Mañanísima, él le habría cortado el uso de las tarjetas de crédito a Wanda, en pleno viaje a Disney de la conductora con las hijas que tienen en común, Francesca e Isabella Icardi.

En diálogo de Ana Rosenfeld, abogada de Wanda, con el programa de las mañanas de Eltrece, la letrada no negó esta situación. Si bien no estaba al tanto de la situación, no le llamó la atención esta actitud de parte de Icardi.

“Algo pasó en estos días, Mauro le cortó los bienes, le cortó la tarjeta a Wanda Nara ¿Esto es real? le cortó la tarjeta como diciendo encargate vos de todos los gastos de las nenas, total te dejé todo el dinero a vos, tenés con qué sostener así que te corto todas las tarjetas”, indagó Martino.

A lo que Rosenfeld retrucó: “No sé de dónde salió esa información”. Una vez que la periodista dejó en claro que la información salía precisamente de Wanda Nara, entonces la letrada indicó que entonces “es verosímil”.

Ana Rosenfeld aclaró cuál es la situación entre Wanda Nara y Mauro Icardi. (Foto: captura de pantalla)

Ana Rosenfeld opinó sobre la actitud de Mauro Icardi de cortarle las tarjetas a Wanda Nara

La abogada de Wanda Nara dejó en claro que la actitud de Mauro Icardi “está mal” y habló en general de este tipo de casos, ya que no quiso meterse en temas privados de su clienta y amiga.

“Sí es cierto que muchos hombres, como medida coercitiva y no es el primer caso que conozco, lo primero que hacen es cortar la tarjeta de crédito o no hacerse cargo de las obligaciones alimentarias de sus hijos menores”, expresó la profesional del derecho.

La última aparición pública de Wanda Nara y Mauro Icardi juntos.

En tanto que aseguró que el matrimonio aún no está en instancia de exigir cuota alimentaria porque sería “romper con cualquier intento de acuerdo extrajudicial” y dejó en claro que Wanda tiene registro de todos los gastos que realizó de manera unilateral, respecto al cuidado y manutención de sus hijos.

Al finalizar dejó en claro que si bien Wanda es empresaria y le va muy bien con lo suyo, sus emprendimientos, las redes y los trabajos en televisión, jamás se acercarían a los contratos que tuvo y tiene Mauro como futbolista y en euros.