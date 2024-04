Martín rompió el pacto con los "hermanitos originales" y Furia sintió la traición

La tensión en la casa de Gran Hermano alcanzó su punto máximo cuando Martín, uno de los concursantes, decidió romper la tregua establecida entre los “originales”, desatando la furia de Furia y generando una ola de comentarios entre los seguidores del programa.

El conflicto surgió mientras Martín conversaba con Bautista en el gimnasio de la casa, momento en el que reveló su decisión de no continuar con la tregua. Esta noticia enfureció a Juliana Scaglione, quien se había comprometido a respetar la alianza establecida por los “originales” en todas sus nominaciones.

“¿Te dijo el Chino que no quiere hacer más tregua? Igual le dije que yo no los voy a votar, yo me voy a encargar de lo mismo de siempre”, expresó Juliana, visiblemente molesta por la situación que se estaba desarrollando en el reality y que podría resultar en un complot en su contra.

Martín decidió romper la tregua con los "hermanitos originales".

El revuelo generado por este acontecimiento se extendió rápidamente a las redes sociales, donde los seguidores del programa expresaron su apoyo a Furia y comentaron sobre la dinámica del juego.

“Lo mismo de siempre ‘votar a cualquier menos a Mauro’”, escribió un usuario, mientras que otro afirmaba: “Juega reina. Llegarás a la final. Te amo Furia”.

Las palabras de Martín con Furia

En medio de este conflicto, Martín decidió intervenir y ofreció consejos a Furia para lidiar con la situación, tratando de mantener la objetividad.

Sin embargo, su intento de mediación fue recibido con frustración por parte de Juliana, quien se negó a encerrarse con alguien que consideraba “habla todo el tiempo” y prefirió no revivir situaciones pasadas.

El clima de tensión en la casa de Gran Hermano continúa en aumento, mientras los concursantes se enfrentan a nuevos desafíos y conflictos interpersonales. Los espectadores esperan ansiosos por ver cómo se desarrollará esta situación en los próximos episodios del programa.