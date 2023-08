Mariana Enriquez llega a Mendoza con “No traigan flores” en el Teatro Plaza de Godoy Cruz

El próximo miércoles 9 de agosto llega la genial Mariana Enriquez a Mendoza con su espectáculo “No traigan flores”. La cita es en el Teatro Plaza de Godoy Cruz a las 21 hs, y las entradas se pueden adquirir a través del sitio TuEntrada.com.

Después de pasar por Córdoba y Rosario, la escritora llega con esta original propuesta artística-literaria, acompañada en el escenario por Alejandro Bustos y su arte con arena, y el contrabajista Horacio “Mono” Hurtado, encargado del clima de la sala a través de la música.

La aclamada autora llega a Mendoza con "No traigan Flores" en el Teatro Plaza

Antes de su visita a la provincia, Mariana habló con Diario Los Andes sobre esta nueva posibilidad de llegar al público con su literatura, de los miedos y de la pandemia. ¿Será acaso esta época que vivimos una gran musa literaria, como lo fue para Mariana la dictadura?

¿Cuáles son tus expectativas con esta visita a Mendoza con “No traigan flores”?

Hicimos ya 3 funciones, una en Buenos Aires, otra en Rosario, otra en Córdoba, y salieron súper bien, así que mis expectativas es que en Mendoza nos vaya igual. Es un espectáculo relativamente. complejo y es sencillo; complejo en el sentido de yo leo y comento lo que voy leyendo. Trato de abrir el cofre literario, y no se trata sólo de cuentos, sino que también hay textos más personales y otros periodísticos. Después está Ale Bustos que trabaja con arena en vivo. Él dibuja a partir de lo que le inspira lo que leo. Por supuesto, tiene algunas cosas ensayadas, pero no siempre sale igual porque al trabajar con arena es trabajar con un arte efímero. El proceso se proyecta atrás mío en gran pantalla. El “mono” Hurtado hace música que también, tiene algunas cosas que las piensa y otras que medio le pintan, porque con el contrabajo puedes hacer como una cosa dark jazzera que funciona. Entonces, yo espero que funcione, que guste la propuesta, como pasó en otros lugares, porque para mí es una forma de compartir y de hacer conocer, para los que no la conocen, mi literatura.

¿Y cómo fue ese proceso de pasar de lo literario a lo escenográfico, a subirte vos a un escenario?

Después de la pandemia y del agotamiento de los zooms y toda la locura, en los festivales se empezó a plantear otro tipo de encuentro entre los escritores y el público. Se pensó en charlas que no fuesen solo presentaciones de libros, sino que se trataran otras cuestiones, pero no cuestiones académicas. Había que salir de lo académico.

Se le pidió al escritor que haga otras cosas. Hay muchos escritores a los que no les gustó, pero a mí no me molestó, al contrario, a mí sí me gusta. La imagen del escritor encerrado no tiene que ver con mi personalidad, a pesar de que no me gusta mucho leer en vivo, pero no me gusta leer en vivo en el contexto de que me siento, me dan un papel y leo, así, totalmente frío.

No te gusta la solemnidad del acto

Claro. En este espectáculo me puedo equivocar, me río. Hay algo de jugar que te da el escenario, que los otros ambientes te lo pueden dar, pero menos.

Por mis experiencias, yo me vi obligada a tener que hacer muchas Marianas, depende de dónde estuviese, y eso me dio una especie de ductilidad y la capacidad de entender la literatura en estos términos, desacralizados. En un punto, entonces, cuando me propusieron este espectáculo, no era una cosa que me parecía súper rara con respecto a lo que ya venía haciendo.

¿Qué sentiste la primera vez que te subiste a un escenario para presentar “No traigan flores”?

Estaba extrañamente tranquila. Yo no soy muy tímida, eso ayuda, y creo que me lo tomé con la tranquilidad de decir, “bueno, si hay gente que tuvo ganas de venir a ver el espectáculo y lo vamos a hacerlo lo mejor posible”. Seguramente estaba nerviosa, pero no parecía. Creo que tiene que ver, un poco con mi personalidad y otro poco con un poco de training.

Y en cuanto a tu relación con el terror, ¿es una relación de encanto o de desafío? ¿Nunca tuviste le tuviste miedo al miedo?

No. Desde que soy chica, me gusta leer terror, ver películas de terror y escuchar también historias orales de terror, eso para mí es una influencia súper fuerte. Ahora, incluso, escucho cualquier podcast de terror, hasta el más vergonzoso con ruido ambiente y gente hablando encima de ellos porque capaz que encuentro algo ahí que me resulta interesante. Hay algo de la narrativa de terror que siempre me gustó y siempre fui fan. Recuerdo leer en la biblioteca de mis padres. Ellos me dejaban leer cualquier cosa, pero yo gravitaba hacia las historias oscuras.

Vos recién hablaste de la pandemia, ¿se podría decir que esta etapa puede ser una gran musa para el terror?

Me parece que todavía es muy reciente decir qué va a pasar. Incluso con la dictadura, los textos que se escribieron después, o que escribió la generación posterior, en muchos casos no sé si son mejores o peores, pero tienen una vuelta más de pensar. Yo escribo de terror, Mariana Eva Pérez, que es hija de desaparecidos, lo piensa desde la dramaturgia y también lo piensa desde el humor. Hay como un montón de la apropiación de lo que fueron esos años, en diversas expresiones artísticas.

Con la pandemia, lo que yo noto es que, de pronto, la borramos. Si uno vuelve para atrás, te acordás de cosas como que no se podía pasar de provincia en provincia, los nombres de las cepas, la cuenta de muertos y enfermos todos los días, todos los médicos que aparecían por la tele. Yo siento, con la pandemia, que tuvimos que continuar con tu vida, pero hay algo ahí como profundamente traumático de cambiar los hábitos, de estar encerrado, de incertidumbre, de miedo de morirte, de un montón de cosas que yo no creo que vaya a salir en el arte, en la literatura tal cual, pero va a salir de alguna manera porque es como una especie de cicatriz en la cabeza. No me extrañaría nada que empiecen a salir producciones claustrofóbicas-paranoicas-obsesivas.

Yo creo que sí, lo de la pandemia va a terminar siendo un trauma, entonces como tal se tiene que terminar exorcizando porque si no explota por otro lado.

Quién es Mariana Enriquez

Mariana Enriquez nació en Buenos Aires en 1973. Se licenció en Comunicación Social en la Universidad Nacional de La Plata. Como periodista es subeditora del suplemento ha colaborado en Radar del diario Página/12 y ha colaborado en las revistas TXT, La Mano, La Mujer de mi Vida y El Guardián. También participó en radio, en el programa Gente de a pie, de Radio Nacional.

Como escritora, publicó su primera novela, “Bajar es lo peor”, a los 21 años. Le siguieron “Cómo desaparecer completamente” (2004) y “Chicos que vuelven” (2011), y el libro de relatos “Los peligros de fumar en la cama” (2009). Y ensayos como “Mitología celta” (2007), “Alguien camina sobre tu tumba: Mis viajes a cementerios” (2013) y “La hermana menor, un retrato de Silvina Ocampo” (2014).

Inscrita dentro del grupo de la llamada “nueva narrativa argentina”, Enríquez ha logrado un gran éxito con sus novelas y cuentos dentro del género de terror. Fue galardonada en 2017 con el Premi Ciutat de Barcelona en la categoría «Literatura en lengua castellana» por su libro Las cosas que perdimos en el fuego. Y en 2019 se alzó como ganadora del Premio Herralde de la Editorial Anagrama con su última novela Nuestra parte de noche.

Firma de ejemplares en Ciudad

La escritora estará el mismo miércoles 9 a las 11.30 hs en la librería García Santos, en la calla San Martín 921 de Ciudad. Una ocasión única para encontrarse con la autora y, dada su calidez, cruzar algunas palabras.

