Gabriela Acher llega a Mendoza: “Siempre digo que en mis shows la risa de los hombres vale doble”

“Hace muchísimo que no voy a Mendoza, creo que en el 2006 fue la última vez”, afirma la actriz y escritora Gabriela Acher. Dueña de un estilo de humor que marcó a una generación, la actriz uruguaya con más de seis décadas de oficio, a sus 78 años sigue subiendo a las tablas con el mismo entusiasmo con el que dio sus primeros pasos en la televisión en el programa cómico “Telecataplum”.

Pero a lo largo del tiempo, Gabriela Acher supo capitalizar en sus propios textos, un discurso potente desde el humor, que primero lo llevó a guiones de televisión, libros y luego al teatro. Su última criatura es el unipersonal “¿Qué hace una chica como yo en una edad como esta?”, que lo presentará en una única función, el próximo viernes 11 de agosto, en el teatro Mendoza. Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.

Una feminista adelantada con el humor como remedio

“La supervivencia es del que se adapta, no hay otra posibilidad en el mundo. Por suerte he tenido el talento para irme adaptando a las distintas épocas; durante casi cincuenta años estuve en la televisión. Yo hice el proceso al revés, porque la gente empieza con el teatro y después termina en la televisión. Y a partir de un cierto momento, cuando tuve mi programa ‘Hagamos el humor’ en el ‘91, que escribíamos con Maitena, y teníamos un éxito importante, me llegó esa posibilidad en un momento en donde no tendría que haber tenido hijos, para dedicarme al 100 % a mi trabajo. Pero a las mujeres nos importa eso, para mí era muy doloroso tener un hijo de 6 años al cual veía muy poco y no estaba feliz”, recuerda.

Y sigue: “Entonces decidí dejar el programa y la gente me lo reclamó. Y tenía que seguir en contacto con el público y empecé a escribir los libros. Nunca me imaginé que iban a tener una repercusión tan grande en toda habla hispana”, cuenta la comediante y escritora que fue protagonista de varios éxitos en la televisión y en los ‘90 comenzó a escribir sus propios libretos, algo adelantado para la época y el ambiente.

Y recuerda: “Yo escribo desde antes de ser actriz, cuando era adolescente escribía unos poemas desgarrados que incluso se los llevaba a Mario Benedetti que me decía: ‘Sos muy joven para escribir cosas tan dolorosas’ (ríe)”.

Con el tiempo y la experiencia fue cultivando una mirada para hacer humor, sana, sin ofensas, pero a la vez crítica de la propia realidad y siempre usando el humor con una mirada feminista.

Trabajó con Tato Bores, Antonio Gasalla, y se hizo muy popular con personajes de su creación como “Chochi la Dicharachera” (que sólo hablaba con palabras con ch), la vedette Lorena del Valle y la Doctora Diu.

-Siempre fuiste feminista quizás sin buscarlo, ¿te considerás una de las primeras mujeres en sostener ese discurso?

-Sí, así fue y lo siento. Mi discurso desde el humor fue precursor y tuve el destino de soledad de los adelantados porque empecé con el feminismo en una época, donde más que una ideología era un prontuario. La Doctora Diu que fue el personaje en la tele, que era una especie de vengadora de las mujeres que decía: “Traiga a su marido usado de más de 40 y se lo cambiamos por dos de 20 cero kilómetro”, en ese momento era tremendo el mensaje. Y no todos lo comprendían. Fue un camino solitario por mucho tiempo, porque el feminismo tardó en llegar a esta zona del mundo. Por eso cuando me preguntan si estoy contenta, claro que lo estoy, porque no pensé que esa revolución la iba a ver. Que las mujeres se despertaran en Latinoamérica. Estoy contenta con ese despertar, y creo que los excesos son inevitables porque la historia no se mueve en línea recta, sino en péndulo. Entonces en este momento estamos en un extremo y van a pasar muchos años para lograr el equilibrio. Lo importante es que esto ya empezó y no hay marcha atrás.

Una charla Ted para reírse del paso del tiempo

Con la risa como remedio infalible en la vida, Gabriela Acher desanda en su último unipersonal una mirada divertida del paso del tiempo, dirigida a las nuevas generaciones de mujeres. A las de cuarenta, a las de cincuenta, a las de sesenta, a las de setenta. Son nuevas porque hasta hace sólo cincuenta años no existían, o –por lo menos- no tenían lo que hoy nosotros llamamos vida.

En “¿Qué hace una chica como yo en una edad como esta?” a través de un ácido monólogo se desprenden varias preguntas: ¿Los sesenta son los nuevos cuarenta? ¿Los cincuenta son los nuevos treinta? ¿Los cuarenta son los nuevos veinte? Este y otros interrogantes, serán respondidos, en nuestra sección: “¿Cómo saber si una es una mujer mayor?”.

Un inteligente y desopilante unipersonal que realizó con gran convocatoria en Buenos Aires, donde Acher se toma con humor el paso del tiempo y asegura que la risa es un remedio infalible.

“Con el tiempo pude desarrollar mi propio humor. Aprendí de esa escuela de ‘Telecataplum’, ese humor culto, elegante y lo pude convertir en mis libros, adaptado a la época y con una mirada feminista. Pero siempre recordando a esos maestros, con esa forma que no ofende a nadie y todo el mundo puede disfrutar. Y los libros me dieron la posibilidad de hacer un unipersonal de cada uno de ellos. Y descubrí la magia del teatro, con el unipersonal que es diferente, porque mi otro actor es el público, y nos relacionamos de una manera tan intensa, tan carnal”.

-Tu humor es cotidiano y sano, ¿en algún momento ofendió un chiste?

-No, jamás. Porque soy muy cuidadosa de no ofender a nadie. Y el humor es un arma que también puede doler. Porque el humor está basado en el dolor, no existe humor sobre lo perfecto, lo lindo. Existe para descomprimir el dolor de la existencia. Y lo uso en ese sentido, y en este espectáculo donde hablo de los 40, los 50, 60 y 70, del paso del tiempo que es un fantasma que nos hace sufrir, reírse con ese tema es sanador. Si vos podés reírte de la dificultad que tengas, le ganaste.

-Pero no es sencillo hacer ese tipo de humor, hay que tener oficio.

-Para eso trabajo, mi humor está muy pensado y trabajado. A los unipersonales yo los escribo para que el público se ría frase por frase. Pero además, el humor en mí es mi idioma. El mensaje es más profundo, es sobrellevar el paso del tiempo lo mejor posible, riéndonos de nuestras miserias cotidianas, porque sostengo que cuando te podes reír, le ganás al tiempo y la vida. Esa es mi propuesta y se nota que la risa es la verdadera fuente de la juventud. Y la mejor de las risas es la risa de uno mismo, porque la persona que se ríe de sí misma siempre va a tener motivos para reír. Lo que ha prolongado mi carrera es la escritura, y la posibilidad de escribir mis propios textos.

-¿Qué devolución has tenido de los hombres con tu humor?

-Ahora con la revolución feminista quedé moderada con mi humor (ríe). Vienen muchos hombres al teatro, pero por mucho tiempo, los hombres compraron mis libros, que se los regalaban a su esposa, para la madre. E incluso uno me contrató para el cumpleaños de su esposa en Perú. Y me llevó de sorpresa en la fiesta para hacer un monólogo. Muchos hombres se sienten cercanos con mi mirada y vienen al teatro de la misma manera que las mujeres. Algo que me gratifica mucho, siempre les digo: “¡Risa de hombre vale doble!”.

Para agendar: Gabriela Acher en Mendoza

La reconocida comediante y escritora Gabriela Acher llega a Mendoza con su unipersonal "¿Qué hace una chica como yo en una edad como esta?"

La función será el viernes 11 de agosto, en el teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad). Las entradas están a la venta en Entradaweb.com.