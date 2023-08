El mendocino Marcelo Zoloa presenta su segundo disco solista: cuándo y dónde será el show

En la etapa paralela al trabajo con la banda Bela Lugosi, uno de los grupos de rock mendocino con treinta años de historia, su cantante y guitarrista Marcelo Zoloa continúa sumando a su camino musical.

Por eso, recientemente editó “La balada del desierto y la montaña”, su segunda placa solista, donde recopila canciones propias, con varios invitados. Este domingo 6 de agosto, lo presentará de manera oficial, en el teatro Quintanilla. Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar.

El músico presenta su segundo disco solista | Gentileza Ariel Larriba.

Una búsqueda propia y con un sonido abierto

Zoloa grabó la segunda placa entre junio y octubre de 2022 en Vade Records, provincia de Buenos Aires, bajo la producción artística del mismo Zoloa y Héctor Camaño.

Integrado por siete canciones inéditas, el disco navega inmerso en un concepto absolutamente ecléctico. Ese amplio abanico incluye, por ejemplo, la ironía de un tema recitado sobre una sostenida base electrónica, como es la canción “¿Vos qué pensás?”.

El primer corte de difusión, “La balada del desierto y la montaña”, que le da título al disco, está sustentado por una poderosa base de country folk, que es en definitiva el género predominante a lo largo de toda la obra. Cuenta con el músico y productor Ezequiel Araujo en bajo y con el aporte del recientemente fallecido Tatu Garibaldi, percusionista de Los Pérez García.

También contó con la colaboración de Melina Ginsberg en coros, Beto Olguín y Juan Pablo Dalla Torre en batería.

Junto a su banda presenta el segundo disco solista | Gentileza Ariel Larriba.

“No estoy seguro si se trata de una búsqueda, creo que el primer disco (’Triángulo’) fue una suerte de terapia frente a todo ese asunto de la pandemia (fue hecho en plena emergencia sanitaria por Covid-19), por lo que el azul y la desolación de la tapa de ese disco se reflejó en las canciones. En ‘La balada...’ hay un cielo despejado, hay sol y las canciones son más experimentales. Quizás canciones como ‘La balada del desierto y la montaña’ o ‘¿Vos qué pensás?’ transitan por caminos más abiertos, con paisajes menos cerrados en cuanto a la composición y a la rítmica. Digamos que pasé del azul al celeste... estoy un poco mas optimista, pero no tanto”, reflexiona el músico sobre el nuevo material que suma a su camino solista.

En este proceso de crear nuevas canciones bajo un concepto solitario, el músico apostó por un sonido ecléctico, donde deja algunas bases conocidas y se arriesga a encontrar en la libertad una base sonara auténtica y distinta a lo que ya experimentó.

“En esta etapa paralela a Bela Lugosi me permití ahondar en los caminos dejados por algunos de mis héroes musicales como Miguel Abuelo, Townes Van Zandt, Mark Lanegan, Tom Waits... entonces, si bien hay una cosa muy folk de arreglos con mucha guitarra acústica, creo que no lo elegí deliberadamente. Sino que las experiencias y la necesidad de hacer canciones me llevaban directa o indirectamente siempre a ese lugar”, explica.

-¿Cómo definís este segundo álbum solista?

-Han pasado casi 30 años de estar en esta ruta. Cuando empezamos con Bela Lugosi queríamos hacer canciones que en el paso del tiempo pudiéramos defenderlas, sentirnos orgullosos de que hayan sido honestas al menos, quizás canciones muy simples, pero sinceras. Sigo fiel a esa idea: este disco es simple, honesto, pero que busca crear una sensación en quien lo escuche. Me gustaría pensar en que quien lo escuche sienta que un amigo le está contando una historia al oído.

Presentación del disco “La balada del desierto y la montaña”

Marcelo Zoloa presenta en Mendoza su segundo disco “La balada del desierto y la montaña”, y lo hará junto a los músicos Mixtlan Arjona (flauta y saxo), Juan Pablo Dalla Torre (batería), Cristian Puebla (guitarras), Guillermo Ostropolsky (teclados) y Javier Cueto (bajo).

El concierto es el domingo 6 de agosto, a las 20 horas, en el teatro Quintanilla (plaza Independencia, Ciudad). Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar.