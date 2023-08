“Madres”, la exitosa comedia que habla de la maternidad llega a Mendoza: cuándo y dónde serán las funciones

Aunque cada vez se abren más puertas y hay más canales de comunicación e información, la maternidad -en varios aspectos- sigue siendo un tema en constantes cambios, pues se ha transformado con los años.

Y el humor siempre es un bálsamo que refresca y pone en la mesa una forma divertida y a veces incómoda de hablar de los tópicos más trascendentes. La comedia “Madres” viene a representar desde la risa la historia de cuatro mujeres madres, que muestran sus vivencias con un discurso real y también alocado.

La obra, que fue furor en el off-Broadway, tiene su versión argentina, protagonizada por Sabrina Garciarena, Viviana Puerta, Andrea Lovera y Manuela Perín. Después de tres años en cartel con temporadas en la avenida Corrientes y Mar del Plata, la producción inicia su gira nacional y recala en Mendoza, el próximo viernes 11 y sábado 12, con tres funciones en el teatro Plaza. Las entradas están disponibles en Entradaweb.com y boletería del teatro.

La maternidad con todos sus colores

“Nos apasiona el trabajo, pero esta obra en particular nos da mucha satisfacción, porque nos damos cuenta que se dan cosas juntas. Nos divertimos mucho y la gente la disfruta tanto que te llena de energía”, afirma Sabrina Garciarena, una de las protagonistas de la obra nominada a tres premios ACE y ganadora del premio Estrella de Mar en Mar Del Plata.

En escena, cuatro madres, cuatro amigas bien distintas y miles de maneras de vivir la maternidad. El baby shower de una de ella es el encuentro que les permite desandar las distintas etapas de la maternidad. Porque dicen que cuando te convertís en madre, tu vida cambia para siempre. Dicen que los días se volverán largos pero que los años pasarán volando. Y dicen que esa personita que se adueñará de tus días se convertirá en tu favorita desde la primera mirada.

La comedia, que para el espectador significa una vorágine de sentimientos, está dirigida por Josefina Pieres (Melu Lambierto directora residente), con producción general de Carlos Mentasti y Valentina Berger (GO Broadway Productions).

Y, así como en la obra, la maternidad las atraviesa a las actrices, cada una con sus experiencias, que encontraron en sus personajes una identificación y una forma de hablar de algo necesario.

“Cuando me llegó el personaje, la leí en pandemia y yo acaba de ser madre de Mía. Y me pasó que tiempo atrás fui al baby shower de una amiga y viví una situación parecida, por eso no dudé en hacerla. ‘Madres’ es una obra americana, y está adaptada por un argentino, Ricardo Hornos, que lee exacto lo que nos pasa a las mujeres cuando somos madres. Y era algo que tenía ganas de contar, con la casualidad que estaba transitando un momento parecido. Tengo tres niños y mi mamá es madre de cinco hijos, como uno de los personajes”, apunta Garciarena.

Claro que hablar de la pura realidad, de la cotidianidad a veces incómoda y desconocida es el desafío del texto, que lo hace con humor y dinamismo.

“Se romantiza la maternidad, todo lo lindo que tiene, pero la obra habla de la realidad, desde la metamorfosis del cuerpo. Antes de ser madre era una persona, física y espiritualmente, y ahora soy otra. Lo vivo con una naturalidad tremenda. Y hay muchas mujeres a las que les cuesta hablar y lo viven de otra manera. Es lo más maravilloso que te puede pasar, pero tenés que prepararte, porque hay que hablar de temas que no son tan cómodos. En la obra se cuenta todo, hay mucha verdad desde el humor. Y tiene momentos de emoción, donde te despierta que el tiempo se pasa volando y hay que aprovecharlo y vivirlo. Yo hubiera preferido tener estas amigas que tengo en la obra cuando fui mamá”, revela.

Cada una con su experiencia personal, vive sus personajes de una manera creíble y cercana. Es el caso de la actriz Viviana Puerta, que madre de hijos jóvenes también transitó la maternidad de una manera diferente y en otra época.

“Hay mucho de las etapas que las madreas transitan en la vida. El público se identifica y las identifica, porque seguramente las reconocés con alguna referencia. También muestra cómo funcionamos como amigas, como contención y como ayuda catártica para desdramatizar situaciones. Y con la distancia te das cuenta que no era tan dramático”, sostiene Viviana Puertas sobre la comedia que llega a Mendoza.

-¿Cómo transitas la maternidad y el trabajo?

-SG: El otro día decía que el tiempo que llevo con Germán hace que mi vida sea hermosa y más fácil. Que yo lo deje cumplir sus sueños, y él me permita cumplir los míos. Es una pareja de amor y generosidad. Claro que yo no puedo trabajar al mismo nivel con tres hijos chicos que cuando no era madre. Pero se puede hacer todo. Ahora me permito hacer una gira y de repente uso la creatividad, los chicos me acompañan, a veces viajo con uno solo, tengo mis momentos a solas con ellos. Y eso está bueno, y tengo un buen compañero que me banca.

-¿También hay más información?

-Sí, antes la mujer dejaba de trabajar para criar a los hijos y crecían con ese mandato. A mí me encantaría tener otro hijo más, pero me planteo que no es posible, porque quiero trabajar, tener tiempo de calidad con ellos. Todo no se puede, tenés que elegir, y aún así puedo seguir haciendo teatro y viviendo de lo que amo.

-VP: Yo pude tomar esa decisión de maternar exclusivamente, y la mayoría de las mujeres no se lo pueden plantear como posibilidad. Así como se evolucionó mucho sobre el deseo de la maternidad, también está la elección de solo maternar. Y hoy está la figura del padre, con esta palabra nueva que es mapaternar, que es interesante. Porque eso te da la posibilidad de seguir cumpliendo tus sueños como mujer, de realizarte, de hacer lo que tenías ganas, de disfrutar de la maternidad. Porque es un rol y no te tiene que atrapar. Yo pude hacerlo y decidí hacerlo, y lo disfruté mucho. Y llegó un momento que dije es hasta acá y volví a trabajar. Pero valoro muchísimo a las mujeres que siguen trabajando y avanzando, con un montón de situaciones. Sobre todo el ponerle el cuerpo a la maternidad y que son exclusiva de nosotras.

-Aunque parece una comedia exclusiva del público femenino, los hombres también se animan a verla.

-VP: ¡Tienen que venir los hombres, que no tengan miedo! Claro que mayoritariamente vienen mujeres, madres con hijas, incluso nos ha pasado de tres o cuatro generaciones. Pero también vienen hombres y en el final lo agradecemos. Porque nos pasa que muchos hombres desconocen las situaciones que pasamos. Y desde el humor podés decir grandes verdades, y hacer revelaciones. Cosas que han sido tabú, y no hay nada más real que lo que pasa con el cuerpo en el puerperio por ejemplo. Por eso no hay nada mejor que contarlo para que puedan acompañar. No hacemos una obra pretenciosa, sino que te emociones, pero que también vuelvas a tu casa un poco más liviana. La clave siempre es el humor y desromantizar un poco, sacándonos mochilas y pesos culturales sobre la maternidad de una manera catártica. Y hacerlo desde el teatro.

¿Dónde y cuándo ver “Madres”?

La comedia “Madres” llega por primera vez a Mendoza y ofrecerá tres funciones.

Protagonizada por Sabrina Garciarena, Viviana Puerta, Andrea Lovera y Manuela Perín, a cargo de un equipo de dirección, artístico y técnico integrado por mujeres, la obra comenzó su gira nacional y se presentará el viernes 11 de agosto, a las 20 y 22 horas; y el sábado 12, a las 20 horas, en el teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz).