El streaming local crece con nuevas y variadas propuestas para todas las edades

El streaming se apodera del espacio mendocino de la mano de Goreme Media. Hace tres meses lanzaron “Periodo de Prueba” con dos ex figuras de Canal 9 y ahora, vuelven a apostar a lo grande con dos nuevas propuestas. Una de ellas es “Mañana no hay clases” y la otra es “Sacrilegiosas”.

Lou Manga y Pedro Fara saltan de la pantalla de Canal 9 a stremear por YouTube y Twitch

Franco Atencio es la cabeza detrás de Goreme Media y antes del lanzamiento de estos nuevos productos, habló con Diario Los Andes y dio más detalles del éxito con el que están trabajando los streamers locales.

“Teníamos como fin llegar a un público joven, y la verdad es que lo logramos en muy corto tiempo. Empezamos a crecer en cantidad de audiencia y de interacción, que es lo que nosotros más rescatamos y que para nosotros es fundamental. El programa se fue convirtiendo, de a poco en referente en el rubro, fue un antes y un después en Mendoza, en lo que a streaming respecta. Si bien en Mendoza ya venían trabajando otros chicos en streaming, lo que hicimos nosotros fue darle una vuelta de rosca y sumarle nuestro conocimiento televisivo”, asegura el productor

Desde este jueves, un nuevo espacio para jóvenes por streaming

Y allí radica el éxito de esta apuesta, con la conducción de Lou Manga y Pedro Fara, dos figuras que, junto con Atencio, pasaron por Canal 9 y supieron aplicar lo bueno de la tele en un formato que todavía mareado a más de uno. ¿Es radio televisada? ¿Qué es?

Mañana no hay clases

La nueva propuesta de Goreme Media es “Mañana no hay clases”, conducido por Facundo Orlando y Guadalupe Vera. “Este programa está apuntado a chicos de los colegios secundarios, de 14 a 18 años, y a toda la comunidad educativa en general”, explica Franco Atencio. “Para nosotros es fundamental generar comunidad, y sumarnos a la comunidad educativa de esta forma es un salto muy grande. Apuntamos a tener una interacción constante, tanto con alumnos como con egresados, y todo el personal educativo en general”.

A través de un diálogo informal, la idea es vincularse con la comunidad a través de juegos y desafíos. Seguramente un espacio en donde los códigos del aula será el idioma en común. El programa va los viernes a las 19.30 hs por las redes de Goreme Media.

Sacrilegiosas

Esta propuesta, con la conducción de Julieta Navarro (no, no es la ex virreina nacional y panelista de Pamela David), Vero Cortés y Rocío Reyes. Sobre este programa, Franco reconoce que faltaba la voz de la mujer. “Teníamos la necesidad de llegar a las mujeres. Con “Periodo de prueba” copamos, de alguna manera, el público masculino y necesitábamos llegar a otro público”, se sincera el Director de la productora.

“La idea es que este programa toque temas de actualidad en general, pero con la mirada de estas tres mujeres. Entendemos que el mundo ha cambiado, que el protagonismo de la mujer en la sociedad está a la par de los hombres, y creemos que la voz de estas chicas jóvenes de 20 años puede aportar una frescura y una mirada distinta”, concluye Atencio. “Sacrilegiosas” va todos los miércoles a las 19.30 hs por el canal de Goreme Media en las redes.

El presente del streaming es brillante y el futuro es más auspicioso todavía. Así lo entiende Atencio y de la mano de un grupo de jóvenes, hombre y mujeres, tiene pensado copar el aire mendocino. Y como las redes no conocen de frontera, el cielo es el límite.

