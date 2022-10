Manuel Caponi, el mendocino que actuó en “Argentina, 1985″: “La experiencia más grata es ser parte de la película”

Caponi es un apellido conocido para los mendocinos. El actor Marco Antonio Caponi ya tiene un camino conocido en el teatro y la televisión. Aunque la mayoría desconocía que su sobrino Manuel también es actor.

Oriundo de Las Heras, Manuel Caponi siguió los pasos del arte y la actuación igual que su tío y ahora saltó a la popularidad tras su participación en “Argentina, 1985″, el filme dirigido por Santiago Mitre y protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani.

En la historia, Caponi interpreta a Lucas Palacio, uno de los jóvenes asistentes del fiscal Julio César Strassera. La cinta, basada en un hecho real, traza el Juicio a la Juntas Militares de la última dictadura.

“A la película llegué por un casting a través de una publicación de Instagram. Fui pasando las etapas hasta que llegué a una presencial y al tiempo me llamaron para decirme que había quedado”, cuenta el actor mendocino de 27 años sobre cómo llegó al proyecto dirigido por Santiago Mitre, que el 21 de octubre estrena por Amazon Prime Video.

Audicionar en distintos casting es moneda corriente para Manuel, que hace 9 años se mudó a Buenos Aires y comenzó a formarse como actor. Sin saber que se trataba de la nueva película de Mitre protagonizada por Ricardo Darín, el mendocino debutó en un largometraje de la mano de la cinta, que ya es la candidata argentina para competir en los Oscar 2023.

“Como mando tanto casting, no sabía bien para qué proyecto era. Y la noche previa al casting presencial me cruzo con quien era mi representante en ese momento, y me comenta de la película con Ricardo Darín y que la película era de Mitre. Y en ese momento me enteré cuál era la película, porque no pensé que era de Santiago. Luego de hacer el casting, me fui con una sensación de satisfacción grande, porque pude desplegar todas mis herramientas actorales”, nos cuenta.

Pasión por la actuación

En los últimos años del secundario, y sin buscarlo, Manuel Caponi se vio intrigado por la actuación. Un acto escolar interpretando a Manuel Belgrano fue una de sus primeras experiencias amateur en el escenario.

Pero su viaje a la Capital y un fin de semana lleno de teatro fue la punta de lanza para que tomara la decisión de mudarse a Buenos Aires y estudiar actuación.

“Cuando me vine a visitar a mi tío Marco, él estaba haciendo una obra y yo le pedí ir a verla, pero no había entradas. Entonces terminé viéndola desde bambalinas. Y en ese viaje me la pasé viendo teatro y cuando volví a Mendoza ya tenía ese bichito de la actuación en la cabeza. Luego de un tiempo me vine a Buenos Aires a estudiar. Sobre todo hice teatro en estos diez años. Más de diez obras, que es un montón para el tiempo que llevo. Hice cortometrajes, filmé alguna que otra escena para alguna película, también otra participación en el unitario ‘Otro pecado’, que actuaba con Germán Palacios. Después hice unas escenas para ‘Simona’. Pero mi actuación en ‘Argentina, 1985′ es mi primer gran paso dentro de la industria del cine”, detalla.

La cinta protagonizada por Ricardo Darín lo sorprendió no solo por el guion, sino por la oportunidad de trabajar con Mitre y meterse de lleno en nuestra historia.

“Sabíamos del resultado del juicio, pero no del proceso. Y cuando me enteré que había quedado en la película me puse a estudiar unos apuntes de historia de mi hermano, a ver todos los videos que encontraba del juicio, programas de la época... Fui entrando de a poco en la historia y me enrosqué estudiando antes y después de la dictadura”, recuerda.

- ¿Cómo fue tu trabajo con Mitre?

- Actuar con Santi es precioso, porque sabe mucho de cine y la red de contención que teníamos. Además de todos los compañeros, grandes actores. Y Santiago es una persona que te da mucha libertad a la hora de actuar, y mantiene un diálogo muy genuino con lo que pensás a la hora de la escena. En ese diálogo es muy preciso, te da indicaciones que te enderezan y te clarifican la situación. Te da el espacio para que cada uno proponga: incluso escribimos escenas y cambiamos algunos textos.

- ¿Qué sensación te dejó tu personaje?

- La valentía que tuvieron estos chicos, porque fue un acto muy valiente siendo tan jóvenes, tomarse algo tan grande y heroico. Eran personas comunes y corrientes que se sumaron a una causa que marcó la historia. La sensación que me dejó es que no sabían muy bien lo que hacían, pero tenían una confianza enorme en lo que estaban haciendo. Y lo hicieron con amor, tenían entre 18 y 27 años. Y cómo a través de lo colectivo se pueden conseguir cosas gigantes, porque conformaron un grupo y defendieron la causa.

- Fuiste al Festival de Venecia. ¿Cómo fue esa experiencia?

- Fue una alegría enorme estar ahí. La experiencia más grata es ser parte de la película, el resto son condecoraciones que te hacen vivir un momento hermoso con amigos, con colegas. Y te hacen sentir que no es tan lejano todo eso, que algún día voy a volver.

- ¿Sentís que la oportunidad de actuar en esta película fue un antes y un después?

- De alguna manera las oportunidades las vengo buscando, porque desde hace nueve años que estudio actuación. Sí, la vida me sorprendió con una de las películas más importantes del cine argentino y con toda la repercusión que trae. Yo quiero que la gente vea la película, porque la ves en el cine y te quedan ganas de verla de nuevo. Pero ahora me siento más preparado no solo en la parte actoral, sino en lo mental, que es lo más difícil.

- ¿Qué proyectos tenés por delante?

- En unos meses se estrena una película en la que participé, que se llama “La fiesta”. Estoy dirigiendo algo que escribí con una amiga, que se llama “Cirugías accesibles”. Estoy en el equipo de dirección de la obra “El romance del vaco y la vaca”, donde actúa Marco Antonio. Y también estoy armando unas clases de teatro que quiero llevar a Mendoza a finales de octubre, con Brian Siche, el otro compañero de la película.