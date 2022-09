Entrevista exclusiva a Ricardo Darín antes del estreno de “Argentina, 1985″: “Es una película inteligente, valiente y responsable”

Ricardo Darín es Julio César Strassera, Peter Lanzani es Luis Moreno Ocampo. Ambos personajes protagonistas de un capítulo histórico en la Justicia Argentina: fueron los fiscales que se atrevieron a investigar y enjuiciar a los integrantes de las tres primeras Juntas Militares de la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional.

Ya por el peso histórico del relato, “Argentina, 1985″, la película dirigida por Santiago Mitre ( “La cordillera”, “La patota”) es uno de los filmes más esperados del año. No solo porque tiene como figuras a Darín y Lanzani, quienes sorprenden con interpretaciones monumentales de dos personajes reales. Sino que la cinta marca una diferencia en el cine nacional, al proponer desde la ficción un hecho trascendente para la justicia y la sociedad, como lo fue el Juicio a la Junta Militar en el año aludido en el título.

El relato muestra cómo se gestó y desenvolvió un juicio histórico y heroico para la época, con el trabajo de un joven equipo jurídico a cargo de Strassera, en un contexto donde la democracia flaqueaba frente al poder que todavía ostentaban los militares.

Pero entre el miedo y las amenazas reinantes, también existió la valentía y el compromiso con el que Strassera y Moreno Ocampo emprendieron una cruzada que muchos daban por perdida y que sirvió de ejemplo al mundo. Este aspecto es lo que rodea al filme escrito por Santiago Mitre y Mariano Llinás, que estrena el próximo jueves 29 de septiembre en algunas salas del país (en Mendoza, está confirmada en Cinemacenter) y que tres semanas después llegará al streaming de Amazon Prime Video.

La película es una coproducción de La Unión de los Ríos, Kenya Films, Infinity Hill, y Amazon Studios, y cuenta con un elenco de grandes figuras como Alejandra Flechner, Santiago Armas, Carlos Portaluppi y la participación especial de Norman Briski.

Luego de ser ovacionada en la 79° edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, “Argentina, 1985″ ganó ayer el premio del público en el Festival de San Sebastián y a días de su estreno en nuestro país y España, Ricardo Darín y Peter Lanzani charlaron en exclusiva con Los Andes sobre la película.

Una historia justa y humana

“Buscamos no copiar, no ser fieles a rajatabla a todos los datos que recibimos del guion”, nos dijo en entrevista exclusiva Ricardo Darín.

“Era un impulso necesario y lógico de tratar de reservarnos un margen de espacio para la imaginación, puesta en la construcción de un personaje, porque no es un documental, no es un biopic y estábamos a merced de lo que el guion pretende y nos pedían”, detalló sobre el desafío de interpretar con total naturalidad a un personaje real. Una experiencia que transita por primera vez, pese a su extensa y reconocida trayectoria.

El trabajo de Ricardo Darín y Peter Lanzani sorprende por la organicidad con la que construyeron ambos personajes protagónicos, en medio de una historia dramática.

“Buscamos más lo que es la relación personal, es una historia que habla sobre la humanidad. Entre el encuentro con Santi, con Richard, charlar, divertirnos, fuimos encontrando eso que el guion pedía: que tuviera una estructura fascinante”, nos detalla Peter Lanzani en esta entrevista conjunta.

Ricardo Darín y Peter Lanzani interpretan a los fiscales del Juicio a la Junta en "Argentina, 1985".

-Para vos Peter, ¿quizá este trabajo marca un antes y un después en tu camino como actor?

-Le voy a robar una frase a Ricardo que es “el mejor trabajo está por venir”. A mí me encantan los desafíos y creo que esta película tenía todos los condimentos. Aprendí muchísimo y cada proyecto que hago lo elijo particularmente, porque sé que me va a marcar y voy a salir modificado de él. Y ojalá eso le suceda a la gente que vaya al cine, que no le sea indistinto ir al cine, sentarse a ver una película y que pase desapercibido. Sino que algo lo haga pensar, algo lo haga reflexionar, emocionar. Me parece que por eso hacemos lo que hacemos.

El proyecto es el quinto largometraje de Santiago Mitre, tras la experiencia de “La Cordillera”, que también comparte con Darín (también productor) y fue rodado en plena pandemia entre junio y agosto de 2021, después de cuatro años de trabajo en el guion y la producción.

-La película tuvo un contexto particular que fue rodada en plena pandemia, ¿cómo fue para ustedes transitar esa experiencia?

Ricardo Darín: -Estábamos un poco preocupados al principio porque era un mundo nuevo. Además nosotros no fuimos la excepción, todos estábamos shockeados por lo que estaba ocurriendo durante tanto tiempo, sin saber cuál era el horizonte, que iba a pasar. En el medio tuvimos la suerte de poder hacer la película, hay que destacar eso porque también se podía haber caído. Es un proyecto que podía haber sufrido ese traspié y queda en ese limbo de las cosas que se iban a hacer después y nunca suceden. Eso no ocurrió y nos generó una gran alegría poder hacerla y encargar el nuevo universo de protocolos sanitarios, diarios. Lo encaramos bien, pero expectantes y por suerte atravesamos esa prueba con hidalguía te diría, porque éramos muchas personas, en lugares reducidos. No todo fue en la sala de audiencias que es enorme y donde se producía una distancia social naturalmente. Y tenías que apelar a la confianza en el otro, si se había hisopado o no, en donde uno diera un positivo, afectaba a todo su entorno que podían ser diez o quince personas. Lo cual hubiera significado una detención del rodaje y nunca ocurrió. Tuvimos dos casos de covid que fueron reemplazados por unos días, pero no más que eso.

La gente encargada de eso hizo un gran trabajo. Inclusive la parte de catering, nosotros venimos de historias de rodajes, en donde normalmente el equipo se reúne para comer, comemos todos juntos, todos metemos el cucharón en el guiso. Acá era una cosa muy profiláctica, en el sentido que todo tenía una bandejita. Y con separadores de acrílico entre nosotros. Algunas cosas de esas las revisamos en el tiempo, y dijimos: “¿Qué sentido tiene que tengamos un separador de acrílico, si después vamos a estar abrazados en la escena?”. Pero bueno, fuimos aprendiendo en el camino, como pasa con la democracia. Vamos aprendiendo todos los días.

-¿Qué les llamó la atención del guion cuando descubrieron a los personajes y la historia?

- Peter Lanzani: De todo. Es que pasa tanto en la película, que es difícil elegir algo. Yo me quedé un poco en shock, tuve que caminar por mi barrio en círculo para bajar un poco la data. Pero es muy difícil escribir un guion y lloré por lo menos en cuatro o cinco escenas, y eso es difícil que suceda. Yo me quedo con eso, con la emoción de la película, como cuenta esta historia, que hace que parezca sencilla, pero a la vez tiene humor, es super profunda. Me lo leí en muy poco tiempo. Nunca tuve que cortar la lectura y eso lo ves reflejado en la película.

La película "Argentina, 1985" muestra la investigación que se realizó para lograr la condena a la Junta Militar.

-Ricardo, ¿crees que es una película necesaria para contar desde la ficción este capítulo tan importante de la Democracia?

-Ricardo Darín: Sí, sirve muchísimo. Sobre todo porque el enfoque del guion es profundamente humano. Entonces nos acerca a los personajes, nos hace participar de los problemas que tuvieron, de las incertidumbres, incluso de las controversias entre ellos. El guion es inteligente y valiente. Y es responsable.

-¿En qué sentido?

-Se hace cargo de cuestiones que nos van a quedar dando vueltas en el aire, están puestas sobre la mesa y se encarga de que los mismos personajes lo discutan. Se encarga de esa mirada humana que, en quienes lo vivieron, lo pueden enfocar desde otra óptica. Y para quienes no lo vivieron, el ingreso a esta información es humano.

-Esquiva los lugares comunes, también.

-Yo creo que eso es un prodigio del guion y de la película. Otorgarnos la posibilidad de seguir esta historia sin bajadas de línea, no es truculenta (y podría serlo). Y no lo necesita, lo esquiva inteligentemente, es amable al espectador. Le cuenta una historia que es áspera, profunda y dolorosa, pero lo deja respirar y recuperar oxígeno para salir adelante, le permite acompañar todo lo que es el relato episódicamente como si lo estuviera viviendo. Creo que es una película inteligente y, como todas las cosas inteligentes, quiero darle la bienvenida. No hay muchas cosas inteligentes en términos de comunicación.

Los protagonistas de "Argentina, 1985", la película que estrena el 29 de septiembre.

En qué cines se podrá ver “Argentina, 1985″

El jueves 29 de septiembre llega a las salas de Cinemacenter en La Barraca y Cines Tadicor. El 21 de octubre se podrá ver en el streaming, a través de la plataforma Amazon Prime Video. Los socios de Los Andes Pass podrán asistir a la avant-première en Cinemacenter el martes a las 20, reservando en losandespass.com.ar.