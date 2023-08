Las insólitas teorías conspirativas sobre Luis Miguel tras su primer recital: ¿es el verdadero o un imitador?

Luis Miguel tuvo su primero de diez shows previstos en Argentina y en redes fue tendencia por su increíble cambio físico. El artista reapareció después de un tiempo con un nuevo aspecto, listo para su gira que arrancó el jueves 3 de agosto en el país, y muchos dudaron que sea él quien subió al escenario del Movistar Arena.

El cantante, que romperá su propio récord con sus diez presentaciones en Buenos Aires con su “Tour 2023″, brilló y encandiló al público con su recital que duró más de dos horas, en las que se paseó por todos sus éxitos.

Rápidamente las fotos y los videos de las miles y miles de personas que fueron a verlo comenzaron a viralizarse en las redes. Al ver el cambio del “sol de México” respecto a las últimas fotos que se conocían de él, comenzaron a dar qué hablar y surgieron diferentes teorías sobre su transformación.

La teoría que más se repitió es que el cantante murió hace años atrás y que quien subió al escenario en la noche del jueves es un doble. Otros aseguraron que las cirugías que se realizó en el rostro lo llevaron a verse diferente, sumado a que bajó de peso, y unos pocos deslizaron que el artista puso a su doble a trabajar, para él quedarse en casa.

Incluso, llegaron a decir que es un hijo de Luis Miguel quien tomó su lugar y se hace pasar por él para seguir facturando: “No lo se Rick, parece falso”, “Me impresiona mucho la desproporción entre su cabeza y su cuello”, “La voz la conserva. A él no lo veo ni parecido, pero bueno... los años pasan para todos”, “Luis Miguel en su mansión de Acapulco viendo como marcha su franquicia de dobles que actúan por todo el mundo”.

“Hicieron una serie entera, 3 temporadas con afamado actor interpretando a Luis Miguel y el público se enamoró de él más que del verdadero y la serie fue un éxito mundial, mirá si no te van a meter a un doble en un simple show. Despierta, hermana”, “Los que pagaron para ir a ver al doble de Luis Miguel al doble lo cagaron el no es el primero es el hijo”, “Luis Miguel cumple el sueño de todos: mandar a su doble a trabajar y quedarse en casa”, fueron otros de los mensajes.

Las fanáticas de Luis Miguel lo defendieron de las críticas en las redes

En su defensa, sus fanáticas se mostraron seguras de que es él, pero que los años lo llevaron a lucir de esta manera. El cantante tiene 53 años y llevaba un tiempo alejado de los medios, lo que provocó que muchos se sorprendieran al verlo nuevamente en escena.

“Es el, pero tiene 53 años y cirugías...”, “Ya tiene 53 años y eligió por no teñirse el cabello”, “Lo que tiene diferente es que esta super flaco!!”, “Es él con años encima, paso del tiempo en el rostro, recuperación del alcoholismo. Pero El es el Sol de México!”, El que no reconoce su sonrisa y su voz no es realmente un fan”, “Esque ustedes piensan que Luis Miguel es el de a serie, se quedaron con Diego Boneta”, comentaron al respecto.

