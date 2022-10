Luis Miguel prepara su vuelta a los escenarios con un “discazo”: cuándo lo lanzaría y qué de qué género será

La última vez que Luis Miguel trabajó en un disco y se subió a un escenario fue entre 2017 y 2018. En esa oportunidad, el músico lanzó su álbum México en la piel, que tuvo una excelente recepción del público, algo que no pasó con sus recitales. La lluvia de críticas tenía que ver con el mal desempeño de Luismi en sus shows.

Carlos Bremer, reconocido empresario mexicano y amigo de Luis Miguel, el sol de México está en España trabajando en su disco y “está preparándose para una gira de 200 conciertos”. En 2023 ese material vería la luz.

Bremer fue una pieza clave para que la serie de Luis Miguel viera la luz. Él incluso se ofreció a ser uno de los financistas, pero no hizo falta. Gracias a la intervención de Bremer, Luismi pudo salir de una aguda crisis económica, tras cobrar 5 millones de dólares, que según el mismo empresario reveló, pudo haber sido más dinero.

Carlos Bremer, amigo y empresario del músico, anuncia su vuelta

En declaraciones con la prensa mexicana, el presidente del grupo VALUE afirmó: “Yo sí hablé con él, se está preparando mucho, y pues yo lo quiero mucho, lo adoro como amigo y ahí estoy para lo que se le ofrezca. En grande (va a regresar)”.

Tras los dichos de Bremer, el que salió a hablar fue Jorge “El Burro2 Van Rankin, amigo de la juventud de Luismi, quien aseguró que además el astro va a volver a los escenarios con música nueva.

LUIS MIGUEL SE VOLCARÍA AL POP EN SU NUEVO DISCO

Según Van Rankin, las canciones que está preparando Luis Miguel son del género pop. El último disco del artista fue de música ranchera, el segundo en su discografía dedicado al género.

"Burro" Van Rankin, amigo del músico, habló de su nuevo disco

El conductor mexicano reveló que él le presentó un tema, pero no está seguro que Luis Miguel la grabe. “De hecho, le presenté una canción que lo volvió loco. No sé si la habrá grabado en este disco, es una canción maravillosa que se llama ‘Si no te hubiera conocido’, que me la dio mi querido José Luis Roma. Se la di yo, pero luego se volvió a enojar conmigo y ahí andamos con el ‘estira y afloja”, se sinceró Van Rankin.