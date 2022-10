“Quiérete mucho”: una maestra de primaria da lecciones sobre amor propio y respeto a través de la música

Una maestra de primaria les enseñó a sus alumnos una canción para que entiendan que no se debe opinar sobre los cuerpos ajenos. Camila Leiva compartió un fragmento de dicha canción en sus redes sociales y rápidamente se volvió viral.

En su cuenta de TikTok, la educadora chilena comparte sus métodos de enseñanza. En diferentes secuencias se puede ver como a través de la música, Leiva intenta reforzar la confianza y el respeto de sus pequeños estudiantes.

“Si no es tu cuerpo no tiene porqué opinar, si nada bueno que decir, la boca no debes abrir, si no es tu cuerpo no tiene porqué opinar”, canta Camila con sus alumnos en uno de videos que ya cuenta con 93 mil likes.

En otro de su video, Leiva les enseña a sus alumnos sobre el amor propio y la importancia de quererse. “Quiérete mucho, pero quiérete apretado y que nadie te cuestione por las cosas que has pasado. Quiérete, quiérete, quiérete mucho”, expresa.

Camila también comparte videos donde enseña lengua de señas chilenas para que las personas tengas herramientas básicas para poder comunicarse con personas sordas o hipoacúsicas.