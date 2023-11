“Los juegos del hambre” vuelve con su espectacular saga: cómo es esta precuela y quiénes la protagonizan

Todos se habían resignado al hecho de que “Los juegos del hambre” (“The Hunger Games”) terminaron en 2015. La exitosa franquicia de cuatro películas había recaudado casi 3.000 millones de dólares en la taquilla mundial y catapultó a Jennifer Lawrence al estrellato. La saga de Katniss Everdeen escrita por Suzanne Collins había llegado a su fin. Y, francamente, todos, incluidos Collins, el director Francis Lawrence y la productora Nina Jacobson, estaban ansiosos por tomarse un descanso y hacer algo más.

Durante varios años después de “Mockingjay — Part 2″ (”Sinsajo – Parte 2″) los mensajes de texto relacionados con “Los juegos del hambre” entre Lawrence y Collins rara vez pasaban de enviarse capturas de pantalla de sus películas en las categorías de Jeopardy. Luego, en 2019, Jacobson y Lawrence recibieron una llamada: Collins estaba dando los toques finales a algo nuevo, una precuela ambientada 64 años antes de que Katniss se ofreciera como tributo. Se centraría en un joven Coriolanus Snow y habría un gran elemento musical.

“Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes” (“The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes”) llega a los cines de todo el país este jueves en otro momento de transición para Hollywood, donde las películas de Marvel ya no son algo seguro y, por primera vez en mucho tiempo, los filmes más importantes del año no son franquicias.

Y aunque el equipo estaba entusiasmado con la posibilidad de trabajar juntos nuevamente, había nerviosismo sobre si había o no apetito por más películas de “Los juegos del hambre” “sin Katniss”, dijo Lawrence a The Associated Press en una entrevista reciente. Todo esto fue antes de que vieran el libro.

Tanto Francis Lawrence como Jacobson fueron llevados pronto a la oficina del agente de Collins, los sentaron en una habitación cerrada con llave y les dieron el libro para que lo leyeran. Para su alivio, de repente el problema de Katniss ya no parecía tan importante, y pronto se dirigieron a Lionsgate para solucionarlo. “Estábamos emocionados de poder sumergirnos en algo que no pareciera un refrito”, Edijo Jacobson. “No parecía que intentáramos imitar las películas anteriores”.

Estrena la nueva película de "Los juegos del hambre". (Captura)

Para Lawrence, “se sintió como una historia de ‘Hunger Games’”, pero también algo único, “con nuevos fundamentos temáticos”. “En lugar de la historia de la supervivencia de una chica, era el descenso de un joven a la oscuridad”, dijo Lawrence. “Es una historia sobre el origen de un personaje importante y también de la serie misma”.

Al igual que con la primera película, Lawrence y Jacobson querían encontrar talentos jóvenes y frescos para liderar la franquicia (no una estrella de TikTok o alguien ya famoso en otra parte del mundo) y rodearlos de actores veteranos. En este caso, esos nombres establecidos incluirían a Viola Davis, Peter Dinklage y Jason Schwartzman.

Encontraron a su joven Snow, interpretado en las primeras películas como adulto por Donald Sutherland, mediante una presentación grabada. El actor inglés Tom Blyth entró en la carrera bastante tarde y rápidamente se convirtió en el favorito, superando a cientos de personas que habían hecho audición para el papel.

“Simplemente dejó a todos fuera”, dijo Lawrence. “Tiene carisma, tiene los atributos físicos adecuados. Está entrenado en Juilliard. Él realmente conoce su oficio. Él iba a poder darnos todos los valores emocionales que necesitamos para el viaje del personaje. Y se sentía como una estrella”.

Jennifer Lawrence es Katniss Everdeen, la heroína de “Los juegos del hambre”.

Snow es asignado como mentor de Lucy Gray Baird, el tributo del Distrito 12, para el décimo certamen, y Lawrence ya tenía a alguien en mente para el papel de Lucy. Como muchos fanáticos del cine, quedó impresionado por el debut cinematográfico de la actriz de origen colombiano Rachel Zegler como María en “West Side Story” (“Amor sin barreras”) de Steven Spielberg y la convenció para que fuera coprotagonista. “Como alguien a quien le encanta llamarse fan antes que nada, el mejor regalo que puedes recibir es más sobre la historia”, dijo Zegler. “En lugar de verlo como una olla de presión esperando a explotar, lo veo como una gran bendición”.

Blyth, en su primer papel protagónico en Hollywood, sí sintió cierta presión. Pero encontró consuelo en el material con el que estaban trabajando. “Tenemos suerte de adaptar un libro que es realmente bueno”, dijo Blyth. “Suzanne escribe sobre estos grandes temas de reflexión que son accesibles para adolescentes y gente más joven, lo que creo que es una hazaña genuinamente honorable: alguien que quiere aportar ideas más importantes a los jóvenes y al mismo tiempo entretenerlos”. / Lindsey Bahr para AP