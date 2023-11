Así luce Austin, el hermano de Taylor Swift, a sus 31 años: por qué sufrió tanto y a qué se dedica

Austin Swift, hermano de la famosa cantante Taylor Swift, tuvo un paso por Hollywood que dejó una huella y se alejó de las cámaras hace aproximadamente cuatro años.

A pesar de su distancia de la pantalla grande, continúa con algunos proyectos, muchos de ellos vinculados a su hermana Taylor.

Nacido el 11 de marzo de 1992, dos años y tres meses después que Taylor. Austin y su hermana crecieron en Pensilvania, específicamente en una zona rural donde su familia gestionaba una granja de árboles de Navidad en Cumru.

Taylor Swift junto a su hermano Austin

Su vida no fue fácil en sus primeros años. Austin mencionó en el pasado que durante su segundo año de secundaria, su peso alcanzaba los 110 kilos y no tenía muchos amigos en esa etapa.

Tras concluir sus estudios en cine en la Universidad de Notre Dame, se aventuró en el mundo de la actuación. En sus inicios, no había considerado esta opción, ya que se describía como una persona bastante reservada.

Austin Swift, hace algunos años

A pesar de ello, gradualmente se fue sumergiendo en la industria cinematográfica. Hizo su debut en la pantalla grande en la película de suspense policial “IT” (2016), dirigida por John Moore, poco después de obtener su título universitario.

Un año más tarde, compartió escena con Ben Affleck en el drama criminal “Live by Night” y también participó en “Cover Versions” de Todd Berger y “We Summon the Darkness”, además de desempeñar un papel como coproductor.

Austin Swift y su última foto en redes sociales en 2019

Las fotos más actuales de Austin Swift, el hermano de Taylor

En 2019, tuvo el rol principal en la comedia “Braking for Whales”, donde actuó junto a Tom Felton. A partir de entonces, decidió mantenerse alejado de la pantalla grande y enfocarse en proyectos detrás de cámaras.

Además de su carrera en la actuación, se ha implicado en proyectos vinculados a Taylor Swift. Fue productor ejecutivo en el documental de la cantante para Disney+, “Folklore: The Long Pond Sessions”, y también asumió un papel similar en el videoclip “I Bet You Think About Me (Taylor’s Version)”, lo que le valió una nominación de la Academia de la Música Country (ACM).

Taylor Swift y su hermano Austin: así se ve hoy

Recientemente, en septiembre de 2022, hizo pública su relación con la modelo Sydney Ness, cuando fueron capturados en fotografías tomados de la mano paseando por las calles de Nueva York. Desde entonces, ha mantenido un perfil relativamente bajo en el mundo del espectáculo.

Así se ve hoy Austin Swift

