Licha no aguantó y el confesionario se convirtió en un mar de lágrimas

En medio de la intensa competencia en Gran Hermano, Lisandro se vio sumergido en un torbellino emocional luego de los recientes acontecimientos en la casa.

Los reingresos de Isabel, Catalina y Joel, sumados al mensaje enigmático enviado desde afuera por la novia de Lisandro, desencadenaron una profunda conmoción en el participante, quien buscó refugio en el confesionario para desahogarse.

Licha se quebró en el confesionario.

En un momento de vulnerabilidad, Lisandro compartió sus sentimientos: “Tenía ganas de hablar con alguien y contar lo que me estaba pasando. El repechaje, y particularmente el regreso de Isabel, me tiene bastante desequilibrado”, expresó con pesar.

Además, lamentó la situación con Juliana y cuestionó el comportamiento de Isabel, a quien consideraba una amiga cercana: “Estoy bastante mal y sumado a la situación que me tuve que bancar de Juliana que me venga a insultar en la cara, e Isabel que avale todo eso, a quien consideraba una amiga, yo esperaba una explicación de por qué tanta distancia o tan rara. Cuando se fue, yo me puse mal y era lo único que quería que vuelva”, añadió.

Lisandro continuó expresando su dolor

La confusión y el dolor llevaron a Lisandro a derrumbarse emocionalmente: “No entiendo si es una estrategia o lo que le prometió a la gente”, continuó.

“Capaz que iba a jugar con Furia y desestabilizarme a mi. De repente soy un pedazo de caca para ella”, expresó con angustia. Entre lágrimas, confesó su necesidad de encontrar un espacio para llorar en privado, lejos de las miradas de los demás participantes.

Mientras tanto, la incertidumbre sobre su permanencia en el juego aumenta, ya que Lisandro fue nominado y se encuentra en la placa, a la espera de una posible salvación por parte de Nicolás.

En medio de este contexto cargado de emociones, el mensaje enigmático de Isabel desde el exterior, instándolo a alejarse de la cocina y recordando la película “No todo es lo que parece”, añadió un nuevo nivel de complejidad a la situación, generando interrogantes y tensiones en el interior de la casa.