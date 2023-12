Lenny Jay trae a Michael Jackson a Mendoza: “Es inspiración, mentor y eterno”

La música se desarrolla en diferentes ramas con el correr del tiempo, en paralelo nacen nuevas estrellas artísticas, pero Rey del Pop hay uno solo. Michael Jackson estará presente en la memoria de todos hasta el fin de los tiempos por lo icónico que fue su paso por el mundo de la música y su legado no termina.

Sin lugar a dudas, son millones las personas que saben sus canciones y sus coreografías pero pocos lo imitan de manera perfecta. Lenny Jay es un joven brasileño de 39 años que ha dejado su vida en el escenario tras intensos entrenamientos para asemejarse al rey y actualmente lleva a todas las ciudades del mundo un tributo espectacular.

Lenny Jay llega a Mendoza con "This is Michael". / Fotos de prensa.

“This is Michael” llega este fin de año a Mendoza y promete ser una oportunidad única para disfrutar de la música, bailes y puesta en escena de las mejores canciones del histórico cantante nacido en Indiana, Estados Unidos.

La única función se desarrollará el viernes 15 de diciembre en el Auditorio Ángel Bustelo, ubicado en Virgen del Carmen al 610 de Mendoza, y comenzará a las 22 horas. Las entradas para dicho show están disponibles en la página web Tuentrada.com y sus precios son: General a $8.800, Preferencial a $11.000, Gold y Vip a $15.400 y Platinum a $17.600.

En charla con Los Andes, Lenny Jey habló sobre sus comienzos como fanático del artista y recordó el momento en el que lo descubrió. Asimismo, vio algo suyo en Michael y así comenzó un extenso y fuerte camino para homenajearlo por todo lo que logró en la música.

Lenny Jay llega a Mendoza con "This is Michael". / Fotos de prensa.

¿Cuál es el primer recuerdo que tenés del momento que descubriste la existencia de Michael Jackson?

Sería de cuando era niño y me regalaron el disco Bad; lo escuché la primera vez y desde ahí me quedé muy fan de Michael. Luego me recuerdo mirando las fotos que venía con el disco, el póster y muchas veces escuchando el disco en loop...

¿Te sentiste identificado en algo con él o solo comenzaste a seguirlo como un fanático?

En primer momento no me sentí identificado, es decir cuando empecé a escuchar todo no, pero después al conocer más la persona y su lado más humano percibí que teníamos algunas cosas en común como ser tímido.

¿Pudiste conocerlo personalmente o a alguien de su entorno?

Nunca lo conocí, cuando él estuvo en Brasil yo era un muy joven asi que no he podido ir a su show. Sí conocí gente de la familia como a su hermana, su sobrino y también personas que trabajaron con él como dos coreógrafos y la guitarrista.

¿Cómo y cuando comenzaste a desarrollar este tributo? ¿Hubo algo que costó más al momento de copiar sus detalles?

Con este tributo en específico empezamos con las ideas en 2020 que fue cuando conocí al productor, ahí empezamos a hablar lo que sería el show, de cómo haríamos la cuestión de setlist, detalles y de todo. Lo que más costó es que son muchos detalles.

Cuando hablamos de Michael absolutamente nada es fácil, entonces todo todo nos costó: vestuario, baile, coreografías, canto, música. Es mucha dedicación como horas de ensayo, de estudio y es un trabajo a diario...

Lenny Jay sobre el concierto: “Está todo muy cuidado”

Con más de dos horas de show, el evento “This is Michael” promete ser una experiencia única que lleva al espectador a través de toda la historia del Rey del Pop. Sus canciones más conocidas y aquellas baladas que el mundo entero conoce son cantadas por Jay frente al público que no deja de sorprenderse.

Lenny Jay llega a Mendoza con "This is Michael". / Fotos de prensa.

Como si la gran puesta en escena no fuese demasiado para los ojos de cualquiera, sobre el escenario se presenta una artista inigualable. Se trata de Jennifer Batten, la mismísima guitarrista de Michael Jackson y quien fue un detalle clave en cada presentación del cantante.

¿Cómo percibis el recibimiento del público siendo un tributo de alguien tan importante e icónico como lo fue Michael Jackson?

Pues la gente recibe muy bien, muy bien el show. Yo siempre veo mucha amabilidad de parte de las personas, están siempre en éxtasis e impresionados. Siempre transmiten mucho amor y esto está bien porque quiere decir que estamos en buen camino.

¿Cómo pasaste de ser un tributo común y corriente a ser el más importante del mundo?

Hoy nuestro show es uno de los más grandes homenajes de Michael Jackson del mundo y creo que se debe a que está todo cuidado en los detalles, no hay nada genérico. Desde los vestuarios hasta las luces son todos muy muy estudiados y muy cuidados, cosas que en general no se ven.

Buscamos estar lo más idéntico posible a lo que sería un concierto de Michael. Las coreografías, la música, el baile, la voz están trabajados con mucho amor, con mucho respeto, está todo muy muy cuidado al 100% en los detalles

¿Qué se siente estar acompañado por Jennifer Batten, la guitarrista del mismísimo Michael Jackson en el escenario?

Pues para mí un honor gigante muy muy grande. Imaginame a mi de chico mirando en la tele a Michael ahí con su guitarrista y al día de hoy tener el honor de compartir escenario con ella es emocionante. Me acuerdo que la primera vez la miraba y lloraba, no lo podia creer y estaba muy emocionado.

Lenny Jay llega a Mendoza con "This is Michael". / Fotos de prensa.

Hablando de puesta en escena. ¿Qué canción llevó más trabajo, cuál es la que más disfrutas y cuál es la que el público siempre pide?

Bueno la canción que yo más trabajo serían todas (risas), pero hay una específica que es Smooth Criminal la cual es cantada y bailada desde el principio por lo que siempre cuesta más porque la performance exige mucho a nivel técnico, de baile, de canto, a nivel físico, entonces esta sería digamos la más complicada.

La que más me gusta cantar en el show es Human Nature que es una canción más lenta, más tranquila. Ahí puedo conectarme bien con el público, mirar a los ojos y veo que la gente canta junto conmigo. La que el público siempre pide es Billie Jean siempre, siempre.

¿Cómo es el proceso de preparación para luego subir al escenario con tal imagen representativa del pop mundial?

Lo que hacemos en el escenario es solo una pequeña parte de una gran preparación de todo que viene por detrás, son horas de entrenamiento físico, entrenamiento vocal, horas de maquillaje para estar lo más próximo posible a lo que sería la imagen de Michael. Es un trabajo que no para, a veces estamos con semanas de reuniones y de entrenamiento para hacer un solo show.

Es mucha mucha dedicación y una responsabilidad muy grande también porque las canciones de Michael todo lo conocen, los bailes de Michael todos lo conocen y la gente es muy crítica, los fans de Michael son muy críticos y hay que trabajar mucho para hacer que este show salga bien..

Un ícono mundial que perdurará en la historia: Michael Jackson

Para terminar, Lenny Jay habló de la importancia de Michael Jackson y lo difícil que es definirlo en pocas palabras ya que se trata de una persona muy completa en lo que respecta a su faceta musical. Asimismo, el cantante invitó a los mendocinos a formar parte de este show y no perderse la gran oportunidad de vivir semejante evento.

Lenny Jay llega a Mendoza con "This is Michael". / Fotos de prensa.

Si tuvieras que definir lo que es Michael Jackson para vos, ¿Cómo lo harías en tres palabras?

Wow, definir Michael en tres palabras para mí es muy difícil. Voy a ir por una línea del tiempo que sería: Michael Jackson inspiración, Michael Jackson mentor, Michael Jackson eterno.

Por último, si tuvieras que expresar en pocas palabras porqué Mendoza no debe perderse el show ¿Qué dirías?

“This is Michael” es un show de nivel internacional considerado al día de hoy como uno de los más grandes del mundo. Son dos horas en vivo con banda, baiderines, los vestuarios más icónicos, tenemos todos los hits de Michael y, además, tenemos la presencia de la guitarrista original Jennifer Batten. Eso no se ve todos los días, así que será una oportunidad única...

“This is Michael”

Día y hora: viernes 15 de diciembre a las 22 horas

Lugar: Auditorio Ángel Bustelo

Entradas: Tuentrada.com

Seguí leyendo