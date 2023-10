Las series más vistas de Prime Video en Argentina para este viernes

¡Atención, cinéfilos y seriéfilos! Si sos de los que disfrutan de invertir su tiempo de ocio en ver los mejores contenidos, no podés perderte esta noticia. El streaming está en pleno auge y cada vez más espectadores eligen Prime Video como su plataforma favorita. ¿Querés saber qué series son las más vistas en Argentina hoy? ¡No te pierdas nuestro ranking exclusivo!

Top 10 series de Argentina

Generación V

Del universo de The Boys llega Gen V, una trepidante serie ambientada en la única universidad para superhéroes de EE. UU. Estos capacitados estudiantes fuerzan sus límites morales por estar entre los diez mejores y formar parte de Los Siete, la élite de superhéroes de Vought International. Cuando se revelan los secretos de la universidad, deben decidir qué clase de héroes quieren ser.

2.- Yo soy Betty, la fea

'Yo soy Betty, la fea' es una telenovela colombiana que se estrenó en septiembre de 1999 en su país de origen, con Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello como actores protagonistas en los papeles de Beatriz y Armando. La producción contaba la historia de Betty, una joven y brillante economista que acaba fichando en una empresa de moda para el jefe de la compañía, de quien acaba enamorándose. Una situación que Armando acaba aprovechando a su favor pero que, contra todo pronóstico, acaba volviéndose en su contra al corresponder a los sentimientos de su secretaria.Creada por Fernando Gaitán Salom, esta telenovela cosechó un éxito arrollador no solo en Colombia, sino también a nivel internacional, al alcanzar más de 180 países y ser doblada a unos 25 idiomas. Además, fue origen de múltiples versiones que fueron surgiendo tras su enorme fama, sumando hasta 28 adaptaciones en todo el mundo hasta el año 2010.

3.- Educando a Nina

SinopsisEllas son hermanas gemelas, separadas al nacer, que llevan vidas opuestas, desconociendo la existencia de la otra. La historia de ambas cambiará radicalmente cuando se vean obligadas a vivir la vida de su hermana. Nina es bailarina y corista de bailanta, simpática, sexy, bella. Sueña con un futuro de estrella de cuarteto. Acostumbrada a trabajar desde chica para ayudar a sus “padres”. Educada en la filosofía del esfuerzo y el trabajo. Es mal hablada, impulsiva, pasional pero también una seda, sensible y amorosa. Mara, de personalidad insegura pese a la apariencia de chica fuerte. Es caprichosa, déspota, superficial y hueca. No tiene límites, ni acata órdenes, tiene una imagen distorsionada de la realidad, no tiene el menor roce social con gente que no sepa de moda o de chismes, no sabe lo que significa el esfuerzo. Se ha convertido en un referente de la moda, una “It girl”. La han criado entre algodones, como a una reina.

4.- Ringo. Gloria y muerte

Mediante una sucesión de contactos desafortunados, el mayor boxeador argentino de los pesos pesados, Oscar Bonavena, alias Ringo, llega a Nevada en 1976 con la idea de relanzar su carrera. Allí, Ringo accede sin darse cuenta al mundillo criminal de Joe Conforte, que le promete a Ringo un brillante porvenir. Pero ese porvenir no llega, ni tampoco la ansiada revancha contra Alí y tres meses después hallan muerto al boxeador.

5.- The Continental: Del universo de John Wick

Winston Scott es arrastrado al paisaje infernal de una ciudad de Nueva York de 1975 para enfrentar un pasado que creía haber dejado atrás. Emprenderá un rumbo mortal a través del misterioso submundo neoyorquino en un angustioso intento de apoderarse del emblemático hotel de El Continental, que sirve de punto de encuentro para los criminales más peligrosos del planeta.

6.- The Good Doctor

Un cirujano joven y autista que padece el síndrome del sabio empieza a trabajar en un hospital prestigioso. Allá tendrá que vencer el escepticismo con el que sus colegas lo reciben.

7.- La rueda del tiempo

Las vidas de cuatro jóvenes cambian para siempre cuando una desconocida llega a su aldea afirmando que uno de ellos es la encarnación de una antigua profecía y tiene el poder de inclinar la balanza entre la Luz y la Oscuridad. Deberán decidir si dejar en manos de la desconocida (y de ellos mismos) el destino del mundo antes de que el Oscuro escape de su prisión y comience la Última Batalla.

8.- La ciudad de las estrellas (La Land)

Mia, una joven aspirante a actriz que compagina los castings con su trabajo de camarera y Sebastian, un pianista de jazz que se gana la vida tocando en sórdidos tugurios, se enamoran. Pero la gran ambición por llegar a la cima en sus carreras artísticas amenaza con separarlos.

9.- Pa quererte

Mauricio, Octavio, Jorge y Toño son exitosos hombres de negocios que deben enfrentarse a un nuevo desafío: la paternidad.

10.- The Good Doctor

Orígenes de Prime Video una de las plataformas preferidas de los usuarios

Prime Video es una plataforma de streaming que nació en el año 2006 como un servicio de alquiler de películas y series en línea. Sin embargo, en el año 2011, Amazon decidió expandir su catálogo y lanzar Prime Video como una plataforma independiente. Desde entonces, se ha convertido en una de las opciones más populares para disfrutar de contenido audiovisual en Argentina y en todo el mundo. Entre las producciones más famosas de Prime Video se encuentran series como "The Marvelous Mrs. Maisel", una comedia que ha ganado varios premios Emmy y "The Boys", una historia de superhéroes con un enfoque oscuro y realista. También destacan películas como "Manchester by the Sea", que obtuvo varios premios de la Academia y "Sound of Metal", que fue nominada a varios premios Oscar. Los contenidos de Prime Video son una excelente opción para entretener a los usuarios, ya que ofrecen una amplia variedad de géneros y temáticas. Desde comedias románticas hasta thrillers psicológicos, pasando por documentales y series de ciencia ficción, hay algo para todos los gustos. Además, la plataforma permite disfrutar del contenido en cualquier momento y lugar, ya que se puede acceder desde dispositivos móviles, tablets o smart TVs. Sin duda, Prime Video se ha convertido en una opción imprescindible para aquellos que buscan entretenimiento de calidad