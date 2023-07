“Las cosas maravillosas”: una obra para animarse a vivirla

Este viernes y sábado, en el Auditorio Deodoro Roca de la Biblioteca y Mediateca Manuel Belgrano en Godoy Cruz se presenta una obra única y diferente. Se trata de “Las cosas maravillosas”, protagonizada por Lali González, bajo la dirección de Mey Scápola. Las entradas se pueden conseguir a través de EntradaWeb o en la boletería del Teatro Plaza de Godoy Cruz.

La obra protagonizada por Lali González y dirigida por Mey Scápola llega a Mendoza

Lali González es paraguaya y viene de participar en la exitosa serie de Canal 13, “La 1-15/18″, protagonizada por Agustina Cherri, Gonzalo Heredia y un elencazo. Después de haber recorrido su Paraguay natal y haber roto con el mito de que nadie es profeta en su tierra, Lali y Mey llegan con esta obra majestuosa a Mendoza, desde donde arranca la gira por Argentina.

“Las cosas maravillosas” es una versión de “Every Brilliant Thing”, la obra de Duncan Macmillan y Jonny Donahoe que se estrenó en 2014 en el Festival de Edimburgo y, desde entonces, tuvo diferentes interpretaciones alrededor del mundo.

La propuesta, de la que se tienen pocos detalles se describe como “un antes y un después”. Con algo de ficción y otro poco de interacción con el público, la obra mantiene alrededor de sí un misterio que atrapa, cautiva e invita a vivirla.

Antes de su paso por Mendoza, Lali González habló con Diario Los Andes sobre esta obra mágica que le cambió la vida, las ganas que tenía de conocer nuestra provincia y sus años en Argentina, su segunda casa.

“Este año dije ‘yo voy a conocer Mendoza’ y no pensaba volver a mi país sin contar la experiencia de lo que es vivir esa ciudad. Justo me toca como el primer destino en Argentina con la gira, y realmente a mí me emocionó mucho eso porque voy a poder conocer y disfrutar de la Argentina gracias a mi profesión que es la actuación, y en mi lista de las cosas maravillosas está conocer Mendoza” reconoce la actriz con emoción sobre su visita a nuestra provincia.

Sobre la obra, Lali nos cuenta que “es una obra transformadora. Una obra que te invita a reflexionar, a ver la vida un poco más detenida y detalladamente, a estar más atento a los detalles maravillosos que nos regala el día”. Con camino recorrido, la actriz asegura que “esta obra marca un antes y un después en mi vida, no sólo a nivel profesional, sino a nivel personal”.

Ponerle el cuerpo a la obra no fue nada fácil y sobre esto, Lali se sincera: “Me sorprendió el registro actoral en el que tuve que trabajar porque era salir totalmente en mi zona de confort. Era un desafío que creí que no lo iba a lograr. Me frustré y lloré, fue un proceso doloroso”. Pero en ese camino, la actriz y directora de esta obra, Mey Scápola fue clave para González.

Cuando Scápola le propuso la obra, la actriz paraguaya estaba pasando uno de los momentos más difíciles que una mamá trabajadora puede pasar, se quedó sin niñera. “Es como que te deje tu marido y toda la familia”, bromea Lali. En su afán por convencerla, Mey le consiguió una niñera para que González pudiese concentrarse en esta obra porque ella estaba segura de que era (y es) perfecta para el papel.

Sobre su estancia en Argentina, la pregunta es casi obligada: ¿qué tiene nuestro país que la sedujo a quedarse? Lali González no duda un segundo y asegura que Argentina es su segunda casa y que los argentinos la hemos hecho sentir parte. La nostalgia de la lejanía es un recuerdo, y Lali se dejó llevar por una ciudad que corre y “no te da tiempo casi de extrañar”.

Lali vuelve a hablar de la obra y hace especial hincapié en lo necesario de ver esta obra. “Es un tema del que no se suele hablar demasiado, un tema que solemos pasar de largo. Estamos hablando de una lista de cosas maravillosas que una hija le hace a su mamá, que se encuentra en una profunda depresión. Son temas que te que te invitan a ver la vida de una forma más esperanzadora y no tan dramática. Eso es lo necesario”, concluye la actriz.

Sobre “Las cosas maravillosas”

La obra dirigida por Mey Scápola, hija de la reconocida actriz Mercedes Morán, se estrenó en el 2022 y tuvo como narrador a Peter Lanzani, después siguió el turno de Lali González y, actualmente en Buenos Aires continúa Franco Masini con dos funcionales semanales en calle Corrientes.

Una obra que habla de salud mental, que invita a pensar, reflexionar y a emocionarse. No es una obra más y según atestigua Lali González, la gente sale diferente a como entró.

