Las 10 campañas con las que más dinero recaudó Santiago Maretea y cuál es su récord

En febrero del 2021, Santiago Maratea les hizo una pregunta a los 200 mil seguidores que tenía por aquella época (hoy supera los 3 millones y medio) “De casualidad, ¿tenés 10 pesos? Es para comprar una ambulancia”.

Días después, sin saberlo, el creador de contenidos logró poner la primera piedra de lo que hoy es su sello personal: ayudar con fondos a quienes más lo necesitan.

Tras las reiteradas ayudas, trasparentes y sin conflictos, Santi Maratea fue convocado por el Club Atlético Independiente de Avellaneda para pagar la deuda que ronda los 21 millones de dólares. Confeso hincha del club, aceptó y en el día de ayer la colecta comenzó.

El influencer continua con la colecta para el Club Independiente.

“En todas mis colectas se puede saber de dónde viene y a dónde va la plata. Yo no sé si es tan difícil no robar plata, pero para mí no lo es. Puedo tener 20 millones de dólares enfrente y no tocarlos”, manifestó Maratea, callando los rumores de que hay algo detrás de su iniciativa

En la primera hora (53 minutos) se recaudaron 74.470.000 pesos. Con la última actualización, en la mañana de este viernes, Maratea ya logró 438 millones y piensa llegar, en no más de cinco días a recolectar la totalidad de las 27 deudas que el club tiene.

Desde el comienzo, Santi Maratea anunció que él será el único gestor del dinero y que la dirigencia actual de Independiente deberá acatar lo que decida. En la lógica, el propio influencer anunció que se pagaran las deudas que más comprometen.

“El único que puede decidir a dónde va la plata soy yo. Después, obviamente, puedo preguntarle cuáles son las más importantes, que son la del América (5.700.000) y Silva (1.980.000). La primera deuda que pagaré es la que me está poniendo el agua al cuello”, anunció.

