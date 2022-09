Santi Maratea arremetió contra un usuario que comparó sus colectas con los impuestos que cobra el estado

Santi Maratea estuvo en la mira luego de que un usuario de Twitter comparó las colectas que hace para sí mismo con los impuestos que cobra el Estado y desató la polémica.

“El otro día me enteré que S4nt1 Manotea después de cada colecta hace una colecta especial para él”, escribió un tuitero llamado Lucio, quien desarrolló un poco más su idea: “Básicamente, les termina cobrando un impuesto para ayudar gente. Lo mismo que hace el Estado. Son bolud... ustedes, eh”, expresó desafiante.

Santi Maratea en Twitter

Al ver esto, Maratea se molestó y decidió contrarrestar esta crítica: “Lucio rey buenos días, te comento por si no sabías que pagar impuestos es obligatorio y se tienen que usar en favor de la sociedad, en mi caso no es obligatorio y se sabe que la plata la uso para mí”, comenzó en tono respetuoso.

Para finalizar, decidió aclarar un punto que al parecer le molestó bastante y fue el tema de su apellido: “Mi apellido es Maratea lo de manotea es solo cuando me junto con tu vieja”, sentenció, acompañando su comentario con un emoji de corazón.

Santi Maratea en Twitter

Esta contestación despertó la reacción de todos los seguidores del influencer: “No te enganches.... venís limpio”, “No, Santi, recaíste con los haters”, fueron algunos de los comentarios. “Llegué a 9 días limpio, fue una recaída, pero hoy vuelvo a empezar”, respondió Maratea.

El influencer pasa la gorra después de su última colecta

Las colectas personales de Santi Maratea

Si bien es cierto que tras realizar una colecta que le demanda mucho tiempo y energía él suele “pasar la gorra” y armar una colecta que sirve como para que la gente colabore con un objetivo suyo personal, que puede ser un viaje o una prenda costosa.

“Ya saben, cuando termino una colecta paso la gorra, el que quiere pone, el que no no... Uno cobra por el servicio así ad honorem y la plata que recaudo la uso para comprar cosas boludas, frívolas que nada tienen que ver con la solidaridad”, suele explicar en sus redes cada vez que pasa la gorra.

Santi Maratea en Twitter

Lo cierto es que su motivo es de lo más transparente: “Es un poco para romper el mito de que la solidaridad tiene que estar relacionada con la austeridad. Y si yo la plata no se la robé a nadie, me la gasto en lo que se me canta”.