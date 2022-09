Santi Maratea realizó un descargo sobre el atentado a Cristina Kirchner y fue criticado en redes sociales

El reconocido influencer Santiago Maratea, rompió el silencio frente al intento de magnicidio que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado jueves. En un primer momento el joven expresó su tristeza en Twitter y luego añadió una lectura política más profunda sobre el contexto social que se vive en Argentina, lo que generó repudio en algunos usuarios.

Posteo de Twitter

Luego de una hora, el influencer continuó con su descargo: “Me da tristeza que en la Argentina cada vez menos gente puede acceder a la educación, la salud, la seguridad y un futuro, mientras está repleto de fanáticos que creen que el problema a resolver del país es una interna entre 6 políticos. Sigan con la grieta que vienen bien che”

Sobre el suceso con la vicepresidenta, el influencer se pronunció al respecto

Inmediatamente, cientos de usuarios lo acusaron de minimizar el hecho en cuestión y lo expresaron en la red social “Santiago, hoy necesitamos repudiar con fuerza la violencia para cuidar los consensos ciudadanos que conseguimos. Es una ilusión creer que no hacés política. La hacés, y en estos casos de la peor manera, minimizando algo gravísimo para la democracia argentina”, sostuvo un usuario.

Por otro lado, algunas personas lo cuestionaron fuertemente por la interpretación personal que hizo. “Dedicate a no acercarte más a los comentarios políticos porque no hay uno que tenga un sustento racional. Siempre son un vómito de pensamientos que no son constructivos ni de casualidad”, escribió un seguidor.

Frente la repercusión que tuvieron sus posteos, el influencer advirtió que estaba no dispuesto a debatir sobre el tema y se refirió a la acción social que realiza por diferentes causas solidarias “No tengo ganas de discutir con nadie, solo les recuerdo a los que critican mi trabajo o mi rol en la sociedad, que así, boludo como me ven, ya logré colectar más de mil millones de pesos, cada centavo invertido en la Argentina. ¿Ustedes? Agrandaron una grieta? ¿Solo eso? Entonces ni me hablen”, argumentó.

Santi maratea sobre las críticas en Twitter

El hilo continuó cuando una usuaria le preguntó sobre cuál discusión quería evitar. Por lo que para calmar las aguas, expresó: “De la gilada de debatir sobre si fue real o no fue real cuando todo el foco debería estar puesto en nunca más permitir que se repita una situación tan triste y peligrosa”.

Sobre el atentado a CFK el influencer emitió su opinión en Twitter

Maratea, tuvo varias veces un vínculo muy cercano con la política, incluso ya había apuntado contra Máximo Kirchner, por que muchos jóvenes lo siguen y acompañan en su manera de pensar. Entre tantas reacciones, una seguidora mostró su apoyo hacia el joven y sostuvo: “Te banco a muerte loco. No pises el palito, cada vez que te ponés a explicar lo bien que hacés las cosas, das tres pasos para atrás. Tu mensaje es otro, no hace falta que le expliques a nadie quien sos”. Por su parte, el influencer le agradeció y cerró el debate: “Me quedo con este tuit. Chau, los amo, gracias por cuidarme”.

Maratea agradece el apoyo de sus seguidores

Decenas de personalidades de la televisión, cultura y espectáculo también utilizaron sus redes con el objetivo de repudiar el momento que quedó capturado en vivo, como Jorge Rial, Flor de la V, Baby Etchecopar, Ivan Noble, Diego Brancatelli entre otros, manifestaron su descontento y apoyaron a Cristina.