Santi Maratea pide plata para comprarles correas y collares Gucci a sus perros, tras finalizar su nueva colecta

Santi Maratea recaudó 25 millones de pesos para reconstruir el Hotel Gondolín, y al igual que cada vez que cumple un objetivo, el influencer pidió su parte para comprarse “algo caro y bien frívolo”.

Hace unos días, Maratea comunicó que consiguió recaudar los fondos necesarios para reconstruir el Hotel Gondolín, que sufrió un ataque transodiante.

En esta colecta, estuvo involucrada Lali Espósito, quien le pidió a sus fans que colaboren, y si lo hacían, le daba un beso en el escenario a Santi. Finalmente, ambos “chaparon” el fin de semana pasado.

Este martes, a través de sus historias de Instagram, el joven pidió su parte por la colecta. “Ya saben, cuando termino una colecta paso la gorra, el que quiere pone, el que no no...”, dijo.

“Uno cobra por el servicio así ad honorem y la plata que recaudo la uso para comprar cosas boludas, frívolas que nada tienen que ver con la solidaridad”, agregó.

Y luego contó cuál será su próxima compra. “En este caso, le quiero comprar a mis perros collares y correas de Gucci”, dijo.

Santi Maratea consiguió los fondos para el Hotel Gondolín

“Porque ahora Gucci sacó cosas para perros y dije ‘¿mis perros van a andar con un collar de una veterinaria?’ Obvio que no. Un poco de respeto. Van a tener su collar Gucci”, añadió.

Para cerrar, volvió a explicar los motivos por los que pasa la gorra después de cada colecta. “Es un poco para romper el mito de que la solidaridad tiene que estar relacionada con la austeridad”, manifestó.

“Y si yo la plata no se la robé a nadie, me la gasto en lo que se me canta”, agregó. Entonces, pasó los nuevos links para quienes quieran colaborar.

Los collares de Gucci para perros

Según se puede ver en la página oficial de Gucci, los collares para perros cuestan desde 190 euros hasta 390 según diseño y tamaño.

También se ofrece tipo arnés que parten desde los 340 hasta los 420. En cuanto a las correas, a partir de los 260.