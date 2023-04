Santi Maratea: cómo gana plata él con la colecta por Independiente

El influencer Santiago Maratea prometió ayudar al club Independiente y todo parece señalar que la colecta que está llevando adelante ayudará al Rojo a sanear sus deudas. Asimismo, todo el trabajo que realiza el joven tendrá una contraprestación económica para él.

Es que, según contó en radio La Red, que para llevar adelante la colecta tuvo que realizar un fideicomiso, y él convertirse en fiduciario, eso significa que quien tiene la obligación de gestionar los fondos, también cobra por ello.

“Me parece buenísimo, no lo busqué por eso”, explicó el joven, que se enteró en el momento de hacer el trámite que ganará dinero por ello.

Sin embargo, lejos de rechazarlo, contó que lo que está haciendo genera mucha responsabilidad: “Todo el manejo de todo esto recae en mí, llegado el caso de que tenga que cobrar una plata por el laburo que hice me encanta, a mucha honra.

“Lo loco no es cuánta plata gane, lo loco es cómo yo llegué a ser un fiduciario”, comentó Maratea en la misma radio y aclaró que, todas sus colectas tienen una “trazabilidad”, es decir que, “todo el mundo puede ver de dónde viene cada peso y a dónde va”. Y aseguró: “Sé que puedo manejar 20 millones de dólares sin que falte a un peso”

Santi Maratea y los memes tras el comienzo de su colecta para ayudar a Independiente.

Fideicomisos, ¿cómo funcionan?

De acuerdo con la ley argentina, “habrá fideicomiso ordinario público cuando una persona (fiduciante) transmita la propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra (fiduciario), quien se obliga a ejercerla en beneficio de quien se designe en el contrato (beneficiario), y a transmitirla al fiduciante, al beneficiario o a terceros (fideicomisarios), al cumplimiento de los plazos o condiciones previstos en el contrato”.

“Por ser un fideicomiso, se pagan menos impuestos que si lo hiciera un particular, y no hay intereses. El fideicomiso tiene un costo. Es falso que me llevaría el 20 por ciento del total. Yo me llevaría el 5 por ciento, que no serán todos para mí, es para los gastos”, agregó.

Santi Maratea, colecta para Independiente. (Clarín)

¿Cuánto ganará entonces Santi Maratea?

Por los primeros 400 millones de pesos que recaudó el joven, la suma para el pago de gastos y su propia ganancia, llegaría a 20 millones.

Ahora bien, si se llegara a juntar el dinero que realmente necesita el club, es decir 20 millones de dólares o $4.559.800.000 (a $227,99, promedio del dólar oficial), la cifra escalaría mucho más.