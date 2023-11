Lali vuelve al streaming con la segunda temporada de “El fin del Amor”: cuándo se estrena

La plataforma Prime Video reveló las primeras imágenes de la segunda temporada de “El Fin del Amor”, la serie protagonizada por Lali Espósito, que es una producción original de Amazon Prime.

La serie con guion de la escritora Tamara Tenenbaum vuelve al streaming, tras el estreno de la primera entrega el año pasado, lo que significó el regreso de Lali a la pantalla.

Los nuevos episodios contarán con la dirección de Daniel Barone, reconocido por ficciones como El Tigre Verón y Mujeres Asesinas, entre otras producciones.

¿Qué se verá en la segunda temporada?

Aunque no se han develado muchos detalles de los nuevos capítulos, en esta temporada, Tamara (interpretada por Lali Espósito) encuentra el éxito y prestigio que siempre soñó, después de la publicación de su libro “El fin del amor”. Sin embargo, su felicidad se complica por el juicio tras la muerte de su padre, y un inesperado interés romántico, dice la sinópsis de la próxima entrega.

Además de protagonizarla, Lali Espósito es productora ejecutiva junto con Erika Halvorsen (Pequeña Victoria, Amar Después de Amar) y Tamara Tenenbaum, quien escribe el guion de la serie.

Lali y Verónica Llinás en la segunda temporada de la serie.

La serie cuenta con un elenco destacado con figuras como Verónica Llinás, Vera Spinetta, Julieta Zapiola, Daniel Hendler, Alejandra Flechner, Mariana Genesio Peña y Candela Vetrano.

Antes del estreno de la primera temporada, Lali declaró a Diario Los Andes su afinidad con el personaje que interpreta. “Comparto la edad y los conflictos. Porque hay algo muy global de lo que le pasa al personaje. Quiere una pareja, pero a la vez no quiere. Quiere libertad, pero la libertad pura no existe. Entonces busca lo que la acerca más a la libertad. Todo ese recorrido del personaje me genera empatía y en esa búsqueda me veo reflejada. Pero en el personaje lo único que puede haber de Lali es una cuestión de ritmo, de cómo lograr que empatice con la historia. Después está la complejidad del personaje, su pasado judío ortodoxo, su cabeza de pensadora y de filósofa. Eso no tiene nada que ver conmigo”.

La nominada al Emmy internacional, Halvorsen, y Tenenbaum también son cocreadoras y escritoras, con Halvorsen también siendo la showrunner. En esta ocasión, K&S Films producirá la nueva temporada para Amazon Studios.

Se develaron las primeras imágenes de la segunda temporada.

Hasta el momento no develaron la fecha de estreno de los nuevos episodios.