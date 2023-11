Lali Espósito usó al flaco Spinetta para “hablar” tras el triunfo de Javier Milei como nuevo presidente de los argentinos

“Qué peligroso, que triste”. Con estas palabras, Lali Espósito se refería al triunfo de Javier Milei en las P.A.S.O del 13 de agosto de este año. Después vino el comunicado de músico argentinos en contra del libertario y ella se despegó, afirmando que no estaba allí. Pero las críticas y los cruces ya estaban. Ahora, tras el triunfo de La Libertad Avanza, todos los ojos se posaron sobre ella.

La actriz y cantante no dijo nada en las primeras horas, pero en las últimas horas del lunes publicó un video en el que Luis Alberto Spinetta habla sobre la violencia, los violentos y afirma que no hay que “pre sufrir”, hasta que llegue el momento de hacerlo.

Lali "usó" a Luis Alberto Spinetta para referirse al triunfo de Milei en las elecciones

“No nos tiene que asustar el mundo del violento. Tenemos que salir a verlo, tal cual como es sin pre sufrir, sobre sin pre sufrir, no sufrir hasta que llegue el momento para poder evaluar bien cuál es la energía que nos guía y hacia la que vamos, porque si no, mediante la violencia nos van a controlar absolutamente, ¿no es cierto? y no es que la violencia va a estar representada por los tanques que salen invadir Praga sino que la violencia la vas a tener en una pantalla o a través de Internet y y está en vos ver qué te “piace” de todo eso, qué es lo que podes hacer, a ver si te quedas con lo descartable y en vez de tirarlo a la basura, empezas a consumir eso. Cada uno tiene un individuo moral que responde a la violencia, cada uno debe responderse a si mismo”, decía “el flaco” Spinetta en 1997.

Como lo publicó en las historias, no se pueden ver los comentarios de la gente, pero algunos dejaron su parecer en la publicación original y como siempre, voces a favor y en contra. Muchos destacaron que el músico era un adelantado, pero otros criticaron que lo usen para política.

Hasta el momento, Lali no habló sobre sus supuestos dichos en los que afirmaba que se iría del país si ganaba Milei. Un grupo de fans se la cruzó en la calle, le preguntaron por su próximo show, y la cantante respondió “falta mucho”.

El uso de los otros para dar su opinión

Elizabeth “la negra” Vernaci fue otra que “usó” las palabras de alguien más para dar su parecer, tras el triunfo de Milei. La locutora recurrió al texto del actor, director y escritor argentino, Alejandro Robino: “Instrucciones para capear el temporal”.

“No deje que la estupidez se imponga. Defiéndase. A la estética, ética. Esté siempre atento. No les bastará empobrecerlo y lo querrán someter con su propia tristeza. Ríase estentóreamente. Mófese: la derecha está mal cogida. Será imprescindible cenar juntos cada día hasta que la tormenta pase. Son cosas simples, sencillas, pero no por ello, menos eficaces. Diga hacia el costado buen día, por favor y gracias. Y la concha de tu madre cuando lo soliciten desde arriba. Tírele con lo que tenga, pero nunca solo. Ellos saben cómo emboscarlo en la desprevenida soledad de una tarde. Recuerde que los artistas serán siempre nuestros. Y el olvido será feroz con la comparsa de impostores que los acompaña. Todo va a estar bien si me hace caso. Sobreviviremos nuevamente, estamos curtidos”.

