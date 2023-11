La Universidad de Harvard ofrecerá cursos sobre las letras de las canciones de Taylor Swift

La popularidad y el impacto cultural de la cantante Taylor Swift no solo se limitan a la música y el entretenimiento; ahora, dos universidades estadounidenses, Harvard y la Universidad de Florida, anunció planes para incluir cursos dedicados a la artista en su plan de estudios a partir de 2024.

En Harvard, la profesora Stephanie Burt dirigirá el curso “Taylor Swift and Her World” (Taylor Swift y su mundo), que se centrará en analizar en profundidad las letras y el impacto cultural de Swift. Por otro lado, en la Universidad de Florida, la profesora Melina Jiménez liderará el curso “Musical storytelling with Taylor Swift and other iconic female artists” (La narrativa musical en Taylor Swift y otras artistas femeninas icónicas), que explorará la discografía de Swift y su composición, así como la influencia de otras figuras femeninas destacadas como Aretha Franklin, Billie Holiday y Dolly Parton.

Mientras que el curso de la Universidad de Florida se centrará en la discografía y composición de Swift, así como en otras artistas icónicas, el curso de Harvard utilizará la obra de Swift como punto de entrada para el análisis literario y la exploración de cuestiones culturales más amplias.

Harvard, a través de su medio interno Harvard Crimson, mencionó que el curso de Burt buscará analizar cómo el trabajo de Swift se entrelaza con el canon literario actual, incluyendo obras de autores clásicos como William Wordsworth y Willa Cather.

Ambas universidades se suman a otras instituciones que ya ofrecen cursos centrados en Taylor Swift, como la Universidad de Gante en Bélgica, la Universidad de Texas en Austin, la Universidad Rice, el Berklee College of Music, la Universidad de California, la Arizona State University, la Universidad de Nueva York y la Universidad de Stanford.

