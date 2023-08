“La Traviata”: Una función de lujo con cantantes de nivel internacional en el Teatro Independencia

La Orquesta Barroca de Mendoza, dirigida por el maestro Mariano Peralta, junto a grandes figuras del canto lírico local y nacional, y el coro San Luis Lírica, presenta hoy en el Teatro Independencia “La Traviata”, de Giuseppe Verdi, a las 20. Las entradas, como es común en estos eventos líricos, están ya agotadas.

La obra, gestionada en forma absolutamente privada por la Orquesta Barroca, debutó con entradas también agotadas el pasado 22 de julio en el Cine Teatro San Luis y ahora se presenta en nuestra provincia en formato concierto. Es decir, con todo el despliegue artístico musical, y semi-escenificada.

La Orquesta Barroca de Mendoza

En esta oportunidad, lo hará con los protagónicos de la soprano mendocina Graciela Armendáriz (como Violetta Valéry), el tenor mendocino radicado en Milán, Ricardo Mirabelli (como Alfredo Germont), y el barítono del Teatro Colón de Buenos Aires, Leonardo López Linares (en el personaje de Giorgio Germont, padre de Alfredo). Todos solistas de renombre y trayectoria internacional que encabezan un elenco de lujo al que se suma un coro e intérpretes secundarios.

Mariano Peralta, director de la Orquesta Barroca

“No se puede ni siquiera dimensionar lo que implica llevar a cabo una ópera de gestión privada. Sabemos que el trabajo que se ha hecho es increíble y sabemos que lo que se va a presentar en el Teatro Independencia es gigantesco. Algo que pocas veces se ha visto”, adelantó el director de la Orquesta Barroca, Mariano Peralta.

En este sentido, Ricardo Mirabelli destacó el trabajo local y lo comparó con producciones internacionales. “Siempre que sean con seriedad y respeto por nuestra categoría, estoy a favor por estas producciones, porque creo que es una forma más de colaborar y ser parte de la cultura”, aseguró, a la vez que agregó: “Soy de los que hacen acotaciones, a lo mejor críticas, pero también sugerencias positivas y edificantes. Me gusta colaborar por mi experiencia de haber hecho tantas producciones operísticas, del bel canto al verismo”.

Ricardo Mirabelli, tenor mendocino radicado en Italia

En cuanto a las diferencias que pueden existir con las producciones internacionales, Mirabelli explicó que tienen más que ver con la historia de cada continente, que con las capacidades o talentos individuales: “Las diferencias que veo con las producciones europeas es que allá estas autogestiones tienen ya una base sólida porque la misma cultura tiene mucho contacto con el pasado histórico de 1700 o 1800. No sólo con la ópera sino también con el ballet, los autores y sus vidas. Entonces llegan a estos personajes ya conociéndolos. Por eso todo lo que sea autogestivo tiene una base fundamental, que es el conocimiento de la escena, el clima del momento, lo que pasa. Lo que ocurre en países como los nuestros es que se piensa solamente en los efectos sin profundizar cada momento”, enfatizó y destacó el aspecto económico por el que atraviesa nuestro país, fundamental para este tipo de puesta.

Orquesta y artistas en plena función

Por su parte, la soprano Graciela Armendariz consideró que “Mendoza siempre ha sido una plaza de tradición oral muy fuerte y hay mucho talento vocal. Pero requerimos del apoyo de las autoridades de Cultura, porque los artistas líricos necesitamos nuestro lugar, no podemos vivir de una gala, de un concierto cada seis meses. Tenemos teatros hermosos y dos grandes orquestas (Sinfónica y Filarmónica), más la Orquesta Barroca que es privada, es decir, tenemos con qué realizar funciones de un espectáculo tan imponente como la ópera que necesita mucho tiempo y disposición para llevarlo a cabo”, dijo y remarcó: “El público va a ver ópera, pero si no la ofrecés, no la va a pedir”.

La mirada del barítono Leonardo López Linares va en el mismo sentido: “Lo que necesita la Argentina es que vuelva la ópera federal, es decir que cada provincia tiene que tener una temporada sinfónica y una de ópera. Eso es lo que aspiro tanto para San Luis como para Mendoza”.

Leonardo López Linares, barítono del Teatro Colon

Una producción interprovincial

“La Traviata” es una producción independiente entre artistas de Mendoza y San Luis. El proyecto se inició en el año 2020, por la agrupación coral San Luis Lírica, asesorados por López Linares, con un trabajo en técnica vocal, a cargo de Graciela Armendáriz, la dirección de la profesora Cristina Duarte, quien organizó el grupo de coreutas y solistas secundarios de San Luis Lírica, y el invaluable trabajo repertorístico de Teresa D’ Amico, la obra se fue trabajando en profundidad en el transcurso de estos años. Luego de realizar extensos ensayos para coordinar la interpretación orquestal con el maestro Mariano Peralta, de la Orquesta Barroca de Mendoza, y con la presencia de prestigiosos solistas, la pieza finalmente se estrenó de forma completa el pasado 22 de julio en el Cine Teatro San Luis.

Sinopsis de la ópera de Verdi

“La Traviata” (“La extraviada”), es una ópera en tres actos con música de Giuseppe Verdi y libreto de Francesco María Piave, basada en la novela “La dama de las camelias”, de Alejandro Dumas (hijo). La obra se estrenó en 1853 en el teatro La Fenice de Venecia, y si bien no fue bien recibida por el público, tiempo más tarde se convirtió en una de las óperas más representadas en el mundo. Dentro de la producción de Verdi, esta pieza se distingue por ser un drama de carácter realista e intimista, que cuenta la historia de amor entre la cortesana Violetta Valéry y el refinado Alfredo Germont. Un romance que amenaza con avergonzar a la familia de Alfredo y al que no le falta un final trágico en el que ella muere a causa de una enfermedad.

Son muchos los elementos que hacen que esta obra sea icónica dentro del repertorio operístico. Con motivo de la presentación en el Teatro Independencia, el director de la Orquesta Barroca de Mendoza, resaltó: “Como público te pone los pelos de punta. Todo: la relación entre ellos, el drama interno, la muerte, la enfermedad. Y al mismo tiempo, la ópera va llevando partes corales que son realmente muy frescas, muy bellas. Tiene melodías de amor que son increíbles, que las cantan tanto, Violetta como Alfredo, y la figura de Germont padre preocupado, con una de las arias más famosas que tiene la música clásica para barítono (‘Di Provenza il mar, il suol’)”.

La composición de los personajes

Por su parte, Ricardo Mirabelli, quien visita asiduamente la provincia -la última vez en 2019 para la reapertura del Teatro Mendoza, donde participó del concierto inaugural- habló de su personaje y el sentido especial que tiene para él como artista. “En la vida mundana de Violetta, Alfredo es un joven de 17 años, lleno de vida. La obra no lo describe hermoso pero lo hace ver así por virilidad juvenil, no de machismo. Lo describe como un ‘ragazzo puro, pieno di vita’ (‘un chico puro, lleno de vida’)”, explica.

“Así lo siento y me ayuda a sacar la parte interior que todos tenemos, la de niño o de joven y que te hace sentir vivo. Lo siento pasional, amoroso y muy noble, en una situación que lo supera. Es tanto el amor que siente por Violetta que termina equivocándose, porque en la ‘gelosia’ (‘los celos’) y en el pensamiento absurdo, en un amor que puede ser y no puede ser. Limitado por el pensamiento de una sociedad del momento, sufre y se equivoca. Se cae y se levanta y hasta desprecia y humilla, pero demuestra estar hasta el final con el amor de su vida”, detalla el cantante lírico.

En cuanto a Violetta, el personaje que encarna Graciela Armendáriz, la cantante destacó que es un rol que desean todas las sopranos “porque tiene una parte que es muy fresca y ágil, luego un momento más lírico donde empieza la trama de lo que va a pasar y luego un final dramático de mucha tristeza, entonces el poder pasar por todo ese tipo de emociones diferentes hace que sea para mí un rol muy especial”.

Graciela Armendariz, soprano mendocina de trayectoria internacional.

Agregó que el personaje es especial para ella porque en esta función estará cumpliendo 50 presentaciones: “Es muy bonito esto en la carrera de una artista, saber que has podido realizar tantas representaciones de un mismo rol”, subrayó.

López Linares a su vez agregó que “el cantante siempre se mete en la psicología y el sentimiento del personaje y prácticamente está representando a la persona en el momento del concierto”. También se refirió a los ajustes espacio temporales a los que se somete su personaje para esta versión “de concierto” de la famosa ópera. “Si bien los espacios son más acotados, yo cada vez que preparo un personaje de ópera trato de hacerlo como si estuviera haciendo la representación concreta”, puntualizó.

El director de la Orquesta Barroca de Mendoza junto al tenor Ricardo Mirabelli

Ficha del concierto

La Orquesta Barroca de Mendoza presenta: “La Traviata”, de Guiseppe Verdi.

Violetta: Graciela Armendáriz

Alfredo: Ricardo Mirabelli

Germont: Leonardo López Linares

Coro: San Luis Lírica

Director: Hugo Mariano Peralta

Día: domingo 6 de agosto.

Hora: 20.

Lugar: Teatro Independencia.

Entradas: Agotadas