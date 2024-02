La terrible fobia que sufre Jimena Barón y que la dejó al borde del desmayo

Jimena Barón se convirtió en una influencer destacada y siempre se muestra muy activa en las redes sociales, donde no sólo cautiva a la audiencia con sus sensuales y atractivos looks, sino que además comparte divertidos momentos que vive con su familia y reflexiones sobre sus experiencias de vida.

Este martes, la cantante de “La Cobra” reveló que padece una terrible fobia cada vez que debe asistir a un control médico y relató lo mal que se siente. “Al borde del desmayo”.

Jimena Barón contó la terrible fobia que sufre y que la deja siempre al borde del desmayo / instagram

La fobia que sufre Jimena Barón que la deja muy angustiada

Recientemente, Jimena Barón contó que tuvo que asistir a una consulta médica para realizarse chequeos de rutina. Sin embargo, admitió sentir mucho miedo ya que debían realizarle una extracción de sangre.

La actriz se sinceró en las redes sociales y habló abiertamente de lo mal que se siente cada vez que debe realizarse análisis de sangre. “La sacada de sangre es algo que me pone muy mal, a nivel que lo hago en casa porque sino me desmayo”, comentó.

Jimena Barón reveló su fobia a la extracción de sangre

Además, la autora de “La Tonta” reflexionó sobre su miedo en las redes sociales y expresó no comprender por qué padece esta fobia. “No logro entender por qué me pasa eso. La paso muy mal y físicamente pasé por cosas muchísimo más intensas”, contó.

Este martes, la cantante se realizó sus análisis de sangre de rutina y compartió un video en sus redes sociales contando que se le bajó la presión y casi sufre un desmayo. “Hay una parte psicológica y hay una parte real porque me empezó a dar como arena en la cabeza. Me baja la presión”, comentó.

En otro posteo, la influencer comentó que quedó muy mal tras la estracción de sangre y que debió quedarse unos minutos acostada por los fuertes malestares y mareos que sufrió. “Por más que ya me hayan sacado sangre, me quedo mal, como angustiada, es una cosa horrible”, contó la cantante.