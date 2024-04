La noche del terremoto: el mendocino José Luis Verderico publica una novela sobre los sismos

José Luis Verderico (Mendoza, 1971) es de esa clase de escritores que comienzan a serlo en la madurez. Quizás porque venían tratando con la escritura desde hace mucho y ese tuteo constante con la narratividad, con la búsqueda del vocablo exacto, cuando se practica desde el periodismo, nos hace asomar hacia el otro barrio, el de la ficción.

Así que mientras ya sumaba dos décadas largas de profesión periodística, en 2017, Verderico debutó en las lides literarias con El detective Ming, una colección de cuentos protagonizado por el personaje del título e inspirado en casos policiales. A ese libro le siguió La casa de la ciénaga y, luego, El caso Maure, una crónica sobre uno de los crímenes más resonantes de Mendoza.

Parece, ahora, que Verderico no pierde tiempo y ha llegado el turno de su primera novela. Se llama La noche del terremoto (justamente el mismo nombre que una célebre novela “perdida” de la literatura mendocina), que no sólo significa su debut en la narración de largo aliento, sino también la manera de cumplir una promesa: escribir sobre algo tan mendocino como los movimientos sísmicos.

–Estás a las puertas de la publicación de tu primera novela, así que empecemos por conocer de qué se trata La noche del terremoto y qué características tiene.

–La noche del terremoto es una novela corta, formada por una gran historia que se abre en varias historias, esencialmente relacionadas con búsquedas de respuestas que, al final del camino, llegan a una gran revelación. La protagonista principal se llama Andrea Setter, una mujer que ha sido protagonista clave de los terremotos de 1944 en San Juan y de 1985 en Mendoza. Detrás de su filiación está yendo Augusto Sinisterre, un hombre que hace árboles genealógicos que está terminando uno para una cliente cuando advierte que le faltan los datos de Andrea.

–Por los datos históricos que aparecen, se supone que hay muchos hechos reales en la historia.

–Claro. Y esta Andrea tiene mucho que ver con un caso real, impune, ocurrido en Mendoza en 1982: la muerte de María Cecilia León, quien tenía 17 años e iba a la escuela de comercio Martín Zapata. Una noche salió con unas amigas y unos muchachos, que en un trago le pusieron una pastilla para excitar yeguas: la chica se murió de dos infartos en su propia casa a la madrugada. Esas historias se enlazan con muchas de los terremotos del 44 y del 85, historias reales. El libro también incluye fotografías de ambos episodios, señalando los daños, y ahondo no sólo en las pérdidas humanas y materiales, sino en algo muy poco tratado: las vidas de los huérfanos de los terremotos. En San Juan, por ejemplo, muchos niños que quedaron sin sus padres fueron adoptados por mendocinos e incluso desde Chile vinieron a adoptar a esos niños.

–¿Qué relación tiene tu libro con esa famosa novela perdida de Máximo Cubillos?

–La relación con esa novela fue increíble. Yo empecé a planificar este libro en un pizarrón blanco en 2020. Desde entrada imaginé que el telón de fondo tenía que ser un terremoto y que tenía que ocurrir de noche, porque literaria y humanamente era más más rico. Promediando la escritura, empecé a chequear en Google fotos de ruinas de los terremotos ocurridas de noche en distintas partes del mundo. No había mucho, pero a mitad de camino descubro que existía una novela de Máximo Cubillos llamada La noche del terremoto. Desde el inicio yo había ensayado ese título como posible, y cuando encontré que ese libro se había llamado así, pero estaba perdido, me pareció que era un llamamiento para ponerle este título.

–Muchos se preguntan a veces de dónde toman las ideas los escritores. En tu caso, es evidente, que la principal fuente de inspiración es lo que pasa en Mendoza.

–Yo me defino como un escritor-cazador, que tiene que estar atento a lo que se ve y se escucha, a lo que otros dicen, porque cualquiera de esas cosas puede ser disparador de una novela. En este caso, todo surgió hace unos 10 años en la redacción de diario Uno, una redacción en la que ha habido varios periodistas que se convirtieron en escritores: vos (N. de la R.: en referencia al entrevistador), Luis Ábrego, Patricia Rodón, Jaime Correas, Rubén Valle... En esa redacción yo charlaba con uno de mis jefes sobre esta particularidad y él me dijo: “Hay muchos escritores mendocinos, pero todavía no encuentro a nadie que escriba sobre algo tan nuestro como los terremotos”. Apunté esa idea con algunas frases y cuando empecé a trabajar en un nuevo libro, ya tenía el tema. Y acá está la novela.

Dónde conseguir La noche del terremoto

La noche del terremoto, de José Luis Verderico, está en etapa de preventa y saldrá en mayo. El diseño es de Brick. Para encargarlo a precio especial, hay que escribir a lanochedelterremoto@gmail.com