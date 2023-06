La murga La Buena Moza copa el Cine Teatro Imperial: cuándo es el show y cuánto salen las entradas

La Buena Moza llega este sábado a las 22 al Teatro Imperial de Maipú, con función única de su espectáculo “Dementes, La Rebelión de las Neuronas”. Las entradas se pueden comprar a través del sitio EntradaWeb y cuestan $1200, $1500 y $2000.

La agrupación artística, que deslumbró con su participación en el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia en su edición 2023, vuelve a presentar este espectáculo que se estrenó en el 2017, totalmente renovado y con la misma fuerza, humor, colorido y reflexión que caracterizan a La Buena Moza.

Integrado por hombres y mujeres, el grupo que dirige Daniel Bernal lleva más de 23 años realizando espectáculos conceptuales de humor y reflexión, con un gran despliegue escénico y vestuario de alta calidad diseñado por ellos mismo. Todo esto, montado sobre un guion que refleja la gracia, la acidez crítica y la reflexión mordaz que caracteriza al género.

Antes de su show en Maipú, Bernal habló con Diario Los Andes sobre cómo nació este espectáculo, allá por 2015, y hoy vuelve con más fuerza y vigencia que nunca. “Empezamos a querer contar ciertas historias respecto de lo que ocurre en las mentes humanas y llevarlo como correlato al paralelismo de la sociedad”, relata Bernal.

Las ideas se vuelcan en el grupo, se prueban en los ensayos y, con debate de por medio, sale a los escenarios. Desde la creación y estreno de este espectáculo, en la sociedad argentina hubo cambios, crisis, y eso lleva a que el grupo tenga que actualizar sus shows por la coyuntura. Pero para que el trabajo no sea tan arduo, encontraron la manera de mantener el espíritu del espectáculo vigente y agregan ciertos versos en donde vuelcan cuestiones de la actualidad.

“Con los años aprendimos también a optimizar ciertas cosas. Entonces hay cuestiones coyunturales que las dejamos solamente para una parte del espectáculo que se llama ‘Popurrí' o ‘Salpicón de actualidad’. No estamos en Noruega, en donde todo es tranquilo. En este país la actualidad de la semana pasada ya quedó obsoleta”, reflexiona Bernal entre risas.

“Ahora hablamos del pase de Messi a Miami, hablamos de la inflación y de las elecciones”, señala el director de La Buena Moza adelantando algunos de los temas de actualidad que tocarán este sábado en Maipú.

“La mayoría del espectáculo habla de temas trascendentales que nos atraviesan, como la hipercomunicación actual que termina por des-comunicar, hablamos de la masculinidad hegemónica, que nos cruzó como un grupo de varones con la perspectiva de género. También hablamos del trato de los adultos hacia los niños desde una mirada adultocentrista, pero hablándola desde un niño. Todo esto hace que ‘Dementes’ hable de la conciencia individual, la cuestione, para pasar a las conciencias colectivas”, afirma Bernal.

Escucharlo a Daniel Bernal y la vehemencia con la que habla del trabajo de La Buena Moza nos remite, en primer lugar, a Quino, por la vigencia del mensaje de sus espectáculos. Salvando las distancias lógicas, el discurso de la murga es un discurso atravesado por el tiempo y el espacio. Lamentablemente, este país atraviesa crisis que parecen crónicas, y como ejemplo podemos poner a la economía, la política, la educación y la propia cultura argentina.

La murga La Buena Moza se presenta con "Dementes" en el Cine Teatro Imperial de Maipú

Eso nos lleva a otra inquietud: el trabajo arduo que significa armar un espectáculo de estas características, que se asemeja bastante a un análisis antropológico, sociológico y político. Sobre esto, Bernal hace énfasis en el cruce de ideas dentro de la agrupación y en la prueba y error a la que son sometidas las creaciones.

“Si vamos a hablar de masculinidades, obviamente, si somos un grupo de mayoría de varones, tenemos que tener esa mirada y no hablar desde la mirada de la mujer, porque no somos mujeres”, asegura el director. Y esto está conectado con una cuestión que ocupa buena parte de la vida de las personas y se ve con fuerza en las redes sociales: la susceptibilidad.

Sobre este punto, Bernal reconoce que “el humor que utilizamos sí es un humor picante. Picante en el sentido de que incomoda, molesta. Es un humor que cuestiona a la sociedad, pero que no da respuestas. Nosotros no bajamos línea sobre qué hacer o qué es lo que está mal. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Nosotros simplemente preguntamos y dejamos la pregunta abierta, desde el humor hacia la reflexión, y que cada uno se vaya a tomar un café después y se pregunte todo lo que se tenga que preguntar”.

Con más de 20 años de trayectoria, La Buena Moza es sinónimo de calidad, en lo artístico. Ante la pregunta de qué los une como grupo, siendo tantas personas con tantas realidades diferentes, Bernal es categórico: “el amor por el canto grupal y la intención de decir cosas que consideramos que están prontas a cambiarse o a repensarse desde la mirada social”.

La Buena Moza está integrada por más de 20 personas, entre músicos y quienes trabajan detrás para servir un show impactante, no solo a nivel estético, sino del contenido. Si no te molesta que te incomoden, si te gusta que te dejen pensando, es el show ideal para este fin de semana. Si no, prendé la tele y dejá que te digan cómo tenés que pensar.

