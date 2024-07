Juliana Gattas de Miranda!, antes del show en Mendoza: “Demostramos que se pueden hacer cosas fuera del molde”

Miranda! parece imparable. Después de dos décadas de historia, la dupla pop formada por Ale Sergi y Juliana Gattas vive un agitado presente, marcado por un disco que los posicionó entre los más escuchados y los hizo ser parte de las playlists de nuevas generaciones.

“Hotel Miranda!”, el álbum lanzado en 2023, cautivó nuevamente a sus seguidores y a otros que redescubrieron sus hits bailables y poperos, con grandes colaboraciones, una estética única y un broche memorable como el Premio Gardel de Oro a Mejor Álbum del Año, como así también dos estatuillas más, en el rubro a “Mejor Álbum Grupo Pop” y “Mejor Videoclip Largo”.

Sin dudas, el disco los consagró con una gira única, con shows sold out por todo el país y el reconocimiento de sus pares, a la trayectoria y estilo inconfundible del dúo, que marcó y sigue marcando la senda del pop latino.

“Es un momento muy sensible, a mí me marcó la emoción de estar todos los artistas juntos, celebrando y continuar haciendo lo que amamos. Y por otro lado, si bien fue por un disco en particular, lo adjudicamos a toda nuestra carrera. Y ese flashback en mi caso me quebró de emoción. Es un premio que sentí que fue para toda la historia, los shows que hicimos, videos, vestuario, más que al disco en sí. Y la ceremonia fue un poco emotiva también, porque ya lloré con David Lebón cuando subió al escenario a cantar. Y la emoción es un poco contagiosa. Los premios son un poco fiesta de 15, yo lloro siempre con las ceremonias”, comenta Juliana Gattas en una entrevista telefónica con Los Andes, sobre la 26° edición de los Premios Gardel, donde se coronaron con la estatuilla de Oro.

Un hotel cargado de hits y una gira imparable

Tras agotar cuatro fechas en el Movistar Arena en junio pasado, los Reyes del Pop vuelven a Mendoza, con un renovado y explosivo show Hotel Miranda! La cita será el sábado 20 de julio, a las 22 horas, en el Stadium Arena Maipú.

El último álbum, “Hotel Miranda!”, lleva hasta el momento más de 300 millones de streams, logrando ser uno de los trabajos discográficos más exitosos de la banda en su carrera. Allí el dúo se une a exponentes de la nueva generación como María Becerra, FMK, Catriel, Emilia, Bandalos Chinos, Sofía Reyes, Francisca Valenzuela, Juan Ingaramo y grandes ídolos de la canción popular como Cristian Castro, Chano, Andrés Calamaro, Lali y Emanuel Horvilleur.

Miranda! eligió de su incontable cantidad de hits, 12 para reversionar junto a una gran variedad de artistas y productores, convirtiendo esta obra en una de las más escuchadas en la actualidad. Canciones como “Don”, “Yo te Diré”, “Prisionero”, “Uno de los Dos”, “Tu misterioso alguien” y “Mentía”, son parte de las composiciones recopiladas en el último material.

En 2024, el grupo inició el año presentándose en los Festivales más importantes de Latinoamérica: Viña del Mar en Chile, Cosquín Rock en Córdoba, Argentina y Lollapalooza Argentina, donde fueron el show más convocante de la edición.

-En la última etapa del grupo hubo un cambio y renovación en el público. Y eso se ve en los conciertos e incluso en el show que dieron en el Lollapalooza, donde fueron uno de los más convocantes.

-Notamos el cambio del público, y cada show tiene su particularidad. Lo del Lollapalooza fue bastante intenso, sentimos que el contexto se prestaba a eso. Era un line up bastante rockero, entonces la fístula del pop venía por ahí, yo tuve esa sensación los dos días, cuando toqué con mi proyecto solista y con Ale. Y Miranda! vino a aplicar esa discoteca que aplicó siempre (ríe).

-¿Qué les aportó “Hotel Miranda!” a su extenso camino?

-Honestamente, lo que nos aportó es el alcance a mucha gente, porque había mucho público que se sumó. Algunos pararon la oreja porque hicimos un tema con un músico que estaba en su mapa de afinidades. El disco lo hicimos para que quede bien y superó todo. Sentimos que se sumó gente en cada lanzamiento, con la aceptación y la diversión que se tomaron la propuesta. Y se agrandó la familia, el público. Se sienten generaciones nuevas, los fans de Lali, Emilia, nos sentimos un poco abrazados por los fans de los amigos que participamos en el disco. Y se sumó gente y se sumó trabajo.

-En el vivo tienen un despliegue increíble y el público lo agradece...

-Siempre que tengamos ganas de hacer las cosas lo vamos a hacer. El vestuario y la puesta en escena siempre fue mi departamento, y en el caso de Hotel Miranda! lo potenciamos con Melani, la directora de los videos, e hicimos la puesta en escena de los shows. Fue redoblar la apuesta y hacer algo diferente, algo nuevo. Es la primera vez que hacemos una especie de película y un hilo conductor, con los mismos personajes en todos los videos, intentamos montar una especie de musical en los shows. Pareciera que siempre lo hacíamos, pero antes no era así. En esta ocasión que vamos a Mendoza cambiamos el show, es un hotel de tránsito. Es una transición entre la comedia musical y volviendo a versiones de canciones, por eso este show es diferente, entre el que fue y el que se va a ir armando con un nuevo disco.

Más de dos décadas de historia y un estilo único

Eran los primeros años del nuevo milenio y Miranda! irrumpía en la escena musical argentina como los “extravagantes”. La dupla que lo daba todo en el escenario, con una apuesta osada para esos tiempos y daba que hablar con temas como “Mentira”, “Casualidad”, “Imán” y “Tu juego”: hoy todos hits que varias generaciones corean y bailan sin tapujos.

De esos comienzos en el under pasaron más de veinte años y hoy son las grandes figuras del pop, aunque para Ale y Juliana es parte de su juego y su pasión, que mantienen intacta, como su amistad y su forma de trabajo como banda.

-Ale es muy minucioso con lo musical, ¿están trabajando en algo nuevo?

-Sí, yo creo que Ale tiene todo planeado para los próximos 15 años (ríe). Pero bueno, yo doy las notas (ríe).

-¿Cómo es esa dinámica de trabajo?

-No me preocupa tomar riesgos. Yo soy muy vaga, en el día a día estoy buscando momentos para hacer fiaca en mi casa. Soy muy casera, porque al estar de gira cuando llego a mi casa no quiero saber nada del trabajo. Por eso los riesgos o lo que proponga Ale no me importa.

-¿Qué le aporta Juliana y qué aporta Ale a Miranda?

-Ale hace la música, y yo me dedico más al show, a los videos, al vestuario, a la estética de la banda. En tiempos donde no girábamos tanto, ahora son cosas puntuales. Pero ahora se va a acomodar todo y voy a volver a estar en todo, a elegir telas, pensar diseños.

-Pero en ese trajín lanzaste tu primer disco solista.

-Cuando saqué el disco, hice los tres videos, todo lo hice con la pasión que tengo, pero muy emocionada porque era mi pollito. Pero lo hice en un tiempo muy comprimido, salió el disco, toqué en el Lollapalooza y ahí empezó la vorágine de Miranda!, donde no pude volver a ese proyecto. Y ahora estoy buscando huecos para poder tocar el disco, aunque por ahora no es tan sencillo.

-Justo se dio en un momento muy particular con Miranda!, aunque vos ya tenés un nombre propio más allá de la banda.

-Sí, hay un delicado equilibrio. Hace tiempo que busco el momento de sacarlo, lo tengo hecho hace cuatro años, por eso no es fácil complementar nada. Miranda! es muy grande, muy voraz, se va comiendo el tiempo. Pero también hice una película, estoy haciendo un programa de streaming. Yo soy más inquieta que Ale, que le gusta mucho la música. Di un puntapié inicial y me gustaría explotar en estas cosas. Ahora se estrena la película en la que actué y tengo la fantasía de seguir en ese camino.

-Sos una de las artistas más transparentes, a mi entender, porque te mostrás de la misma manera arriba y abajo del escenario.

-Tengo un vínculo de mucho respeto con el escenario, y el show está estructurado. Entonces yo dejo que fluya un montón, tengo un libre albedrío en escenario y dejo que me agarre esa cosa de disfrute extremo, que es lo que más me gusta del show. Ver al artista disfrutar y contagiarse, que te invade esa sonrisa y esa energía. Eso busco siempre, sino me siento chanta. Busco la manera de disfrutarlo, desde el camarín, en la escena, en qué me detengo del público, siempre busco mi pequeño parque de diversiones, que el disfrute sea genuino.

-Los haters y críticas, ¿te importan?

-Las leo, pero siento que no me tocó tanto. Porque no jodo mucho las pelotas, ni me expongo mucho. Son tiempos delicados. Si tuviera que pasar por el hater desmedido que tienen nuestras celebrities más jóvenes, y que ya pierden la noción de que son cosas que jamás se les dirían en la cara a una persona. Cómo voy a lastimar a alguien así. En ese caso sufriría mucho, soy muy sensible. Capaz me cuido o ya soy una señora grande y respetada (ríe).

-Ustedes, con el camino recorrido, empezando en el under hasta llegar a esta popularidad, ¿tienen la filosofía de no perder el amor por lo que los apasiona, más allá del éxito y lo material?

-Sí. Yo particularmente desde hace un tiempo tengo una noción de lujo, que es ser feliz todos los días. Abandonar esa especie de carrera sacrificada para llegar a un lugar no. Estamos bien, estamos cómodos, tenemos lo necesario que nos brinda el dinero, pero me planteo eso, quiero ser feliz todos los días. No esperar a que suceda algo para ser feliz, sino ver todo lo positivo: mi familia está bien, mi hija está bien, tengo mi casa, mis gatos. Hay algo como aceptado, que es la ambición de trabajar y trabajar, y creo que eso ya lo solté. Hay que mantener un equilibrio, agradecer el trabajo, pero darse muchos momentos de felicidad, no de aprovechar el momento de explosión, porque el tiempo se va. Yo resguardo mis momentos, mis talleres de arte, eso me da un disfrute extremo y me equilibra.

-¿Qué es Miranda! para la música argentina?

-Miranda! demostró la posibilidad de ser distinto, de hacer algo fuera de molde, o de animarse a inventar, o combinar cosas que nunca habían sido combinadas. Para nosotros fue instintivo y con lo que teníamos a mano, pero ahora con el diario de 20 años después, puedo ver que fuimos la prueba, sobre todo hace diez años, ganamos por insistencia y todos los retractores nos aceptaron. Y demostró que se puede lograr una obra y trabajo haciendo algo distinto. Con letras originales, con looks particulares y bailando raro (ríe). Haciendo las cosas a pulso discotequero, el cualquierismo que embanderamos.

Para agendar: Miranda! vuelve a Mendoza

Los Reyes del Pop vuelven a Mendoza, con un renovado y explosivo show, Hotel Miranda! La cita será el sábado 20 de julio, a las 22 horas, en el Stadium Arena Maipú (Maza y Emilio Civit, Maipú).

