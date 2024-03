La indignación de Majo Pérez Comalini: usurparon su identidad en una polémica app

La periodista Majo Pérez Comalini denunció que le usurparon la identidad y le robaron fotos para engañar a otras personas en una polémica app de citas.

Qué le pasó a Majo Pérez Comalini

A través de su perfil oficial en Instagram (@majopcomalini), la conductora del magazine “Cada día” (Canal 9 Televida) hizo una publicación y compartió historias donde detalló el momento incómodo que sufrió.

“No soy yo!!! Denunciar. No tengo cuenta en ninguna app de encuentros o citas!! No estoy en ninguna!! Están usando mis fotos y mi perfil!! Por favor denunciar!!”, dijo la comunicadora en su Instagram.

En el posteo, Majo Pérez Comalini compartió fotos de cómo una persona le usó las fotos y el nombre para engañar a otros usuarios en la app Happn. En consecuencia, pidió a sus seguidores tener cuidado y estar atentos al momento de relacionarse en Internet.

El mal momento de Majo Pérez Comalini: usaron su imagen en una app de citas para engañar a la gente

El mal momento de Majo Pérez Comalini: usaron su imagen en una app de citas para engañar a la gente

“Quiero agradecer a toda la gente que empezó a avisar del perfil trucho en Happn. Gracias a todos los que me empezaron a escribir si era yo. No es mío. no estoy ahí.. Tengan cuidado, hay mucha gente haciéndose pasar por otra persona, pidiendo datos, haciéndose pasar por organismos. Tengan cuidado con quién creen hablar. No estoy ahí”, aclaró en otro video la periodista de televisión.

El mal momento de Majo Pérez Comalini: usaron su imagen en una app de citas para engañar a la gente

Majo Pérez Comalini: 20 años en los medios

Ella es una de las caras históricas de Canal 9 Televida con su frescura, sonrisa y carisma. En “Cada día”, programa en el que la acompaña Coco Gras, la periodista se luce con información y diversión. Justamente, en este 2024, el magazine pasó los 3.000 programas.

“Justo sacaba cuentas y este año cumplo 20 años de trabajar en los medios, comencé a los 18 en la radio y hace 20 años que no paro de trabajar, y casi 14 años con “Cada día”. La verdad que me siento muy cómoda haciendo el programa, lo disfruto. Y si bien hace mucho tiempo que está al aire, todos los días es un desafío, porque son contenidos nuevos, y todos los días te llevás una enseñanza, para nosotros que lo hacemos y para la gente que lo ve”, dijo Majo en una entrevista reciente a Los Andes.

Majo Pérez Comalini, periodista mendocina en los Martín Fierro.

“El feedback que hay con la gente es maravilloso y no me deja de sorprender cómo me acompañan, cómo aprendo. Pero también entiendo que uno va creciendo y si el día de mañana tengo que tomar otro rumbo lo haré. Es prepararme para eso, porque los intereses van cambiando. Si bien hacemos mucho entretenimiento y la informalidad y formalidad van de la mano, el día de mañana también me veo con otros proyectos”, anticipó la joven conductora.

Seguí leyendo: