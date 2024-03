La incansable lucha de Melina Lezcano: quiere cambiarse el apellido en busca de su identidad

Mel Lezcano hizo público a fines del 2023 su deseo de cambiarse el apellido por un tema muy personal e hizo todo lo posible para lograrlo. Recientemente, en sus redes contó que está a un paso de ser legalmente Melina Brizuela, apellido de su padre del corazón con quien creció y se crio.

Si bien en redes ya hizo el cambio de su nombre a Mel Brizuela, ahora queda la etapa final que es la legal, para poder tener su nuevo Documento Nacional de Identidad con ese apellido, el que ella eligió.

La cantante compartió en el stream de República Z del que es parte que su deseo de cambiarse el apellido es porque no se sentía cómoda e identificada con el que le dio su padre biológico, ya que no fue parte de su vida, como sí quien fue la pareja de su mamá.

La incansable lucha de Mel Lezcano para cambiarse el apellido. Captura de pantalla.

“Me quiero cambiar el apellido y me quiero poner el de mi papá del corazón, el que me crio. Quiero dejar de ser Lezcano y quiero pasar a ser Brizuela”, comenzó su relato la artista.

“Y ese no me representa el que tengo. Fue una carga toda mi vida más allá de que tengo la mejor con mi viejo biológico hoy en día. Pero prefiero sacarme su apellido. Quiero ser Brizuela como mi papá de corazón, el que me crio y siento que es un regalo que a él le va a encantar”, explicó al respecto la exvocalista de Agapornis.

La incansable lucha de Mel Lezcano para cambiarse el apellido. Captura de pantalla.

A un paso de ser Mel Brizuela legalmente

Luego de su intensa búsqueda por cambiar su apellido, la actriz confirmó en una publicación que subió a su Instagram que está a punto de ser Brizuela legalmente y compartió su felicidad con quienes la siguen. Además, brindó información para aquellos que estén en su misma situación, con el interés de cambiar su identidad.

“A nada de ser Brizuela legalmente. Gracias x acompañarme en este proceso y sobre todo a mis abogadas del amor que las encontré a través de esta red social, y hoy se las comparto a ustedes @abogadasfeministas.laplata”, escribió al pie del video que grabó junto a una de sus abogadas, quien dio algunos detalles del proceso.

Incluso, respondió a algunas consultas de sus seguidores, quienes se mostraron sorprendidos y le cuestionaron que de este paso siendo famosa, ya que se la conoce como Mel Lezcano en el ambiente y en redes.

“Ya tenés una vida echa con ese apellido, ya hiciste historia y lo vas a cambiar”, indagó un seguidor. “Siiii es exactamente x eso que quiero hacerlo, porque hoy para mi está empezando una nueva vida, una nueva Mel y llega en el mejor momento este cambio”, respondió ella.