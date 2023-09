La hija de Floppy Tesouro no se calma y volvió a desubicarse en las redes sociales

Después del polémico cruce entre Marcelo Tinelli y Moorea, la hija de Floppy Tesouro, todas las miradas se posaron sobre la educación de la menor y a la mediática le llovieron las críticas. Pero lejos de calmar las aguas, Tesouro subió la apuesta y en las últimas horas subió un nuevo video de su hija en donde reconoce que le encantó pelearse con Tinelli y, además, le pide plata a Kennys Palacios.

“Me encantó pelear con Marcelo Tinelli, obvio”, lanzó la nena sin filtro. Y después se dirigió al estilista: “Kennys si me querés para volver al programa y que yo baile, mirá que money, money, money”, soltó hiendo el gesto de plata con sus dedos.

La respuesta de la gente no se hizo esperar y en la red social X, ex Twitter, el término “Maleducada” se convirtió en tendencia. Los comentarios en contra de Moorea y de su madre se suman a la catarata de mensajes que recibió Floppy en el posteo que le hizo a su hija por su cumpleaños.

“No tenemos ningún interés en verte bailar ni escucharte nenita, sos muy maleducada y tu mamá es idiota!!.”, “Lo peor es que el padre está en pleno duelo x Silvina Luna y Floppy está exponiendo a la nena a todo tipo de comentarios. No le debe hacer bien a nadie, sólo a la madre que se está colgando de un duelo y ahora el Bailando para volver al ruedo”, son algunos de los mensajes más “tranquilos” con respecto al comportamiento de Moorea.

¿Quién es el papá de Moorea, la hija de Floppy Tesouro?

El padre de la criatura es Rodrigo Fernández Prieto, empresario millonario vinculado a la política, más precisamente con los K. Algunas de sus empresas han sido investigadas por evasión, pero suele salir airoso de todas las auditorias.

En el plano amoroso, Fernández Prieto es conocido por haber estado con varias famosas, pero la que fue su “gran amor”, fue Silvina Luna, a quien le dedicó un emotivo mensaje a través de las redes sociales y se lo vio, en primera fila, durante el velorio de la actriz.

El emotivo posteo que le dedicó Rodrigo Fernández Prieto a Silvina Luna, su gran amor

“...te cuide y siempre te voy a cuidar en mi corazon… fuiste y seras magica… buen viaje miamor!!! Te Amo”, escribió el hombre en su posteo.

Los padres al banquillo, por el comportamiento de Moorea

Después del desubicado episodio con Marcelo Tinelli, fue el cumpleaños de Moorea, por lo que sus papás subieron tiernos posteos dedicados a ella, que se vieron opacados por la furia de la gente hacia la nena y su educación.

“Bastante maleducada. Si con 7 años le dice pelotud@ a un adulto.....con 15 no sé....”, “Proteger a los niños es deber y responsabilidad de los padres, no exponerla como hizo hoy su madre...lamentable todo”, “Muy mal educada y ordinaria tu hija!! ...pobrecita no tiene la culpa...la culpa es tuya como padre de no educarla!! Sos tan responsable como la madre de su mal educación!!..uds son muy lamentables como exponen a esa nena!!”, son solo algunos de los comentarios que recibió el papá, mientras que la madre fue la más atacada.

“Dale esa pibita a Wanda Nara para que te la crie, porque vos sos un desastre”, es tal vez uno de los mensajes más duros en la cuenta de Floppy Tesouro.

