Picante ida y vuelta entre Marcelo Tinelli y la hija de Floppy Tesouro que terminó con un exabrupto: “Yo te diría pel...”

El Bailando 2023 volvió a la pantalla de América, junto a lo que el programa trae aparejado: humor, polémicas, tensión, chimentos y, entre tantas otras cosas, baile, baile. Al respecto, varias parejas ya recorrieron la pista. Uno de los mejores puntuados fue el estilista e íntimo amigo de Wanda Nara, Kennys Palacios, que estuvo acompañado por Floppy Tesouro.

La modelo fue a alentarlo, pero la que se llevó todo el protagonismo fue su hija Moorea -fruto de su relación con Rodrigo Fernández Prieto- quien tuvo un picante ida y vuelta con Marcelo Tinelli que incluyó varios insultos y palabras no tan amigables. Antes de que Palacios ingresara a la pista, Tinelli reparó en la presencia de Floppy Tesouro.

La actriz, quien además de haber participado de varios de sus programas, se atiende con el estilista, comentó sobre el participante: “Maquilla y peina a Wanda, a mí y mi hija Moorea”. Acto seguido, el conductor le preguntó a la niña si le gustaba como la peinaba y ella, con total sinceridad, dijo: “Maso. Yo siempre le digo ‘yo pierdo tiempo si la peinás a mamá primero’, pero él siempre la peina a ella primero”.

El conductor le aseguró que entendía la situación: “Que guach... mamá también en que primero se peina ella y después te manda a peinar en el poquito tiempo que queda, porque Kennys debe tener poquito tiempo. No me gusta eso”. Luego, le preguntó si no le daba celos que el estilista también atendiera a Wanda Nara. Ella le aseguró que no, porque “es buena” y dijo que, por el contrario, su madre no lo es.

“¿No es buena mamá? ¡Qué feo eso! Si mi hijo me dice eso, yo me desmayo”, reflexionó Marcelo. “Bueno, vos te desmayás”, dijo Moorea. “¡Qué carácter tiene! ¿Qué edad tenés? ¿9? ¿8?”, le preguntó el conductor. Ella le dijo que tenía 6, no obstante el programa estaba grabado y el viernes cumplió 7. Asimismo, cuando le consultó si iba al colegio, la niña retrucó: “Sí, ¿A dónde voy a ir?”.

“Respondedora la pende... Iba a decir ‘la pendeja’, pero no da”, expuso el conductor, sorprendido por las formas de la niña, pero ella no se quedó callada: “Si querés, decime ‘la pende...’, pero yo te respondo algo peor”. Él le dijo que era con cariño, pero la niña insistió en que él era peor “pero no de cariño”.

Moorea, hija de Floppy Tesouro, discutió con Marcelo Tinelli. Foto: América

CAMBIO DE TEMA, PERO LA MISMA DISCUSIÓN

Tratando de calmar la charla, Tinelli cambió de tema y le preguntó a la hija de Floppy si tenía novio. Moorea aseguró que no y que tampoco le gustaba nadie. Sin embargo, el conductor insistió: “¡Con qué seguridad lo decís! Alguno en el colegio te debe gustar”. “No... ¿vos qué sabes?”, retrucó ella, a lo que el conductor le dijo que se imaginaba porque la veía “enamoradiza” pero “orgullosa”.

“No, yo ni siquiera de grande me quiero casar ni quiero tener novio”, aseguró la pequeña. “¿Qué sabes vos a los 6 años que va a ser de tu vida?”, la cuestionó Marcelo. Ella se mantuvo firme en su postura y en cómo iba a manejarse cuando crezca.

TERCER INTENTO: LA ESCUELA

El conductor siguió insistiendo en coincidir en algún punto de la charla con la niña, por lo que la conversación giró hacia su desempeño en la escuela. Aunque Moorea aseguró que le iba bien en los estudios, dijo algo que al conductor no le simpatizó nada: “Creo que a vos antes te iba mal”.

La reacción de Marcelo Tinelli ante el exabrupto de Moorea. Foto: América

“Fui excelente alumno. ¿Qué sabes de mi vida vos pende...? Ya me calenté”, lanzó, pero comentó arrepentido: “Perdón que te diga pende..., pero bueno me salió así decírtelo”. No obstante, la niña dejó a todos perplejos con su respuesta: “Yo te diría pel***do”. El estudio se vio invadido por los murmullos y así como varios estaban fascinados con el carácter de Moorea otros se sorprendieron por el vocabulario.

El conductor no se mostró tan molesto, al contrario, pensó que iba a haber otro insulto, más referido a su edad. “Por ahí me lo dijo con cariño”, analizó y terminó diciendo que Moorea “acertó en todo lo que dijo”. Por su parte, Tesouro, que todo el tiempo sostuvo el micrófono para que su hija hablara y hacía muecas cada vez que ella lanzaba algo picante, rápidamente aclaró que no tenía nada que ver con la situación.

