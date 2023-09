Flavio Mendoza se indignó y arremetió contra Floppy Tesouro por los dichos de su hija

El programa “Bailando 2023″ en América TV se convirtió en el centro de atención esta semana, gracias a un episodio protagonizado por la hija de la modelo Floppy Tesouro, Moorea. En una inusual situación, la niña hizo un comentario inesperado que dejó a todos sorprendidos, incluido el conductor Marcelo Tinelli.

Durante la emisión del programa, Moorea lanzó: “Yo te diría pel***do” que generó risas y sorpresa en el estudio y en las redes sociales. El episodio se viralizó rápidamente, y los comentarios no se hicieron esperar.

Uno de los que se expresó en contra de la exposición de la niña en televisión fue el reconocido artista Flavio Mendoza, quien compartió su opinión en Twitter. “Que mal dejar que un niño de 6 años hable así en tv, no es gracioso, cada uno hace y cría como puede pero no me parece correcto”, escribió Mendoza en su perfil.

El tuit de Flavio Mendoza. Foto: captura.

El comentario de Mendoza generó una serie de respuestas en las redes sociales, con opiniones divididas sobre la situación. Algunos argumentaron que Marcelo Tinelli había sido maleducado al referirse a la niña como “pendeja”, mientras que otros consideraron que la madre de Moorea se reía de la situación y que fue incómodo y una falta de respeto.

“Imaginátela en la casa”, “Eso no es gracioso, fin de la discusión”, “Niña tremendamente maleducada. Y un adulto peor aún”, “Pero si la madre se reía, pero se nota que fue educada para ser así y a Floppy Tesouro, la madre le parece gracioso como contesta su hija”, “Claro. No es gracioso que Tinelli hablé así en la TV” fueron algunas de las reacciones al tuit de Flavio Mendoza.

Picante ida y vuelta entre Marcelo Tinelli y la hija de Floppy Tesouro

Floppy Tesouro fue a alentar a su amigo Kanny Palacios, pero la que se llevó todo el protagonismo fue su hija Moorea -fruto de su relación con Rodrigo Fernández Prieto- quien tuvo un picante ida y vuelta con Marcelo Tinelli que incluyó varios insultos y palabras no tan amigables. Antes de que Palacios ingresara a la pista, Tinelli reparó en la presencia de Floppy Tesouro.

Luego de una serie de intercambios entre la niña y el conductor, comenzaron a hablar de la escuela y ella dijo: “Creo que a vos antes te iba mal”.

“Fui excelente alumno. ¿Qué sabes de mi vida vos pende...? Ya me calenté”, lanzó, pero comentó arrepentido: “Perdón que te diga pende..., pero bueno me salió así decírtelo”. No obstante, la niña dejó a todos perplejos con su respuesta: “Yo te diría pel***do”. El estudio se vio invadido por los murmullos y así como varios estaban fascinados con el carácter de Moorea otros se sorprendieron por el vocabulario.

El conductor no se mostró tan molesto, al contrario, pensó que iba a haber otro insulto, más referido a su edad. “Por ahí me lo dijo con cariño”, analizó y terminó diciendo que Moorea “acertó en todo lo que dijo”. Por su parte, Tesouro, que todo el tiempo sostuvo el micrófono para que su hija hablara y hacía muecas cada vez que ella lanzaba algo picante, rápidamente aclaró que no tenía nada que ver con la situación.

