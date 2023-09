La esposa de Alejandro “Pollo” Cerviño denunció al periodista de haber abusado sexualmente de su hijo

El periodista Alejandro “Pollo” Cerviño fue acusado de “abuso sexual infantil gravemente ultrajante agravado por el vínculo” hacia su hijo, luego de que su ex pareja Cinthia García lo denunciara ante la Justicia. En el programa de Ángel de Brito (LAM) la mujer contó que vivió un calvario al lado del comunicador.

Acompañada por su abogado, García contó que su ex comenzó a atacarla de forma violenta y que notaba conductas “extrañas” en su hijo. “Yo empecé a notar comportamientos extraños en el nene, que en ese momento tenía 3 años. Empecé a investigar, a llevarlo a una psicóloga. Él se oponía en forma muy violenta a que yo lo llevara a los tratamientos para que no llegara a descubrir. Ahí comenzó la violencia para conmigo”, expresó.

Con respecto a las conductas “extrañas” que notaba en su hijo, la entrevistada dijo: “Empezó a estar muy triste, a dejar de jugar, cantaba canciones con un contenido extraño, rompía sus juguetes. Cosas que una mamá detecta, el brillo en los ojos era otro...”.

Y siguió: “El padre me decía que eran cosas que inventaba yo, que estaba loca, me amenazaba si yo quería continuar, me golpeaba, me ha encerrado, me ha hecho cosas muy terribles”.

“Fue agresivo con el nene y tuvimos que huir de nuestro hogar. Perdimos todo, nos fuimos”, admitió. Además, detalló: “Él tenía muchos ataques de abstinencia, muy fuertes. En un ataque de esos, ahorcó al nene abajo de la ducha, en el baño, vestido”.

En relación al último hecho, Cinthia contó que se tuvo que ir a la casa de su madre con el niño. En ese momento, el menor comenzó con tratamientos psicológicos y lograron averiguar su diagnóstico: “Ahí tuve un diagnóstico, una confirmación de que era un abuso”, recordó.

“El nene tuvo que ir tres veces a hablar en 2020 y este año una vez más. Además de todos los estudios que él tiene”, dijo sobre el procedimiento al que se sometió su hijo, que actualmente tiene ocho años. “Yo no sabía qué pasaba. Me daba cuenta de que era algo raro pero no sospechaba. En un momento pensé que era algo del colegio”, dijo.

“Él hace muchas terapias, tiene un equipo de terapeutas que lo acompaña, está medicado y logró salir adelante. Le va bien en el colegio, tiene amigos, hace actividades artísticas y deportivas”, indicó.

Por otro lado, García contó cómo su hijo atravesó toda la situación: “Fue muy duro, él tenía mucho miedo. Tiene muchas noches con pesadillas, sin poder dormir. Habrá estado más de un año durmiendo con los puños apretados por si venía el papá de noche”.

Y agregó: “Yo me enteré, porque lo declaró el nene en la Cámara Gesell, que él me dopaba a mí para poder quedarse de noche con el nene libre”.

“Las veces que él me dopaba, a veces era para poder sacarlo de la casa y llevarlo al hogar de otra persona”, reconoció ella.

Para sumar más información sobre el tema, Ángel de Brito, que está al frente del ciclo de América, dijo que el niño declaró que fueron “abusos reiterados”. “Era sistemático, con participación de otras personas”, expuso.

De Brito explicó que tenía entre sus manos el documento de la Cámara Gesell y, aunque no quiso dar detalles, precisó que “el nene cuenta hasta físicamente como ocurrían los hechos”.

“Por último debo destacar los signos objetivos de abuso y violación que fueron claramente indicados por el niño a lo largo de la Cámara Gesell”, leyó.

